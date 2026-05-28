Vége a társadalmi munkának: helyettes államtitkárként folytatják a kormányszóvivők

Haladékot kapott Budapest, de Magyar Péter is több tízmilliárd forintot követel
A Tisza korábban élesen támadta a szolidaritási hozzájárulást, kormányon már megtartanák.
A kinevezések Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára történtek.
Szerdán a kormányszóvivők újságírói kérdésre azt válaszolták, hogy fizetés nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat. De úgy tűnik, hogy ezen gyorsan változtattak Magyar Péterék
a szerda este megjelent Magyar Közlönyből ugyanis kiderült, hogy a miniszterelnök 2026. május 28-ai hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát – mindhármukat a Miniszterelnökség keretein belül.
A kinevezés a kormányzati igazgatásról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkörében, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Ruff Bálint javaslatára történt – írta az ATV.
A 444.hu cikkéből az is kiderült, hogy az eddigi szabályok alapján a helyettes államtitkárok fizetésének alsó határa 1,3 millió, a felső pedig 2,1 millió forint volt. Bár ezek a sávok várhatóan csökkenni fognak a miniszteri fizetésekkel együtt.
Bohár Dániel riporter közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót arról, hogy a kormányszóvivő tájékoztatón elég sokszor hangzott el az a mondat, hogy „nem tudom” vagy hogy „pontos adatot nem tudok mondani”.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor