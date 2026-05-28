Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fizetés atv magyar közlöny Magyar Péter kormányszóvivő miniszterelnökség társadalmi munka kinevezés

Vége a társadalmi munkának: helyettes államtitkárként folytatják a kormányszóvivők

2026. május 28. 10:34

A kinevezések Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára történtek.

2026. május 28. 10:34
null

Szerdán a kormányszóvivők újságírói kérdésre azt válaszolták, hogy fizetés nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat. De úgy tűnik, hogy ezen gyorsan változtattak Magyar Péterék

a szerda este megjelent Magyar Közlönyből ugyanis kiderült, hogy a miniszterelnök 2026. május 28-ai hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát – mindhármukat a Miniszterelnökség keretein belül. 

A kinevezés a kormányzati igazgatásról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkörében, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Ruff Bálint javaslatára történt – írta az ATV.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A 444.hu cikkéből az is kiderült, hogy az eddigi szabályok alapján a helyettes államtitkárok fizetésének alsó határa 1,3 millió, a felső pedig 2,1 millió forint volt. Bár ezek a sávok várhatóan csökkenni fognak a miniszteri fizetésekkel együtt. 

Nem sikerült túl informatívra a szerdai tájékoztató

Bohár Dániel riporter közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót arról, hogy a kormányszóvivő tájékoztatón elég sokszor hangzott el az a mondat, hogy „nem tudom” vagy hogy „pontos adatot nem tudok mondani”.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dave
2026. május 28. 11:20
Gondolom megvoltak, szárazon persze.
Válasz erre
0
0
kirvik3
2026. május 28. 11:06
3 szóvivő nem túlzás? De lehet, hogy legalább 2-nek más szolgáltatást is kell nyújtania, ahogy szokás Pötinél.
Válasz erre
2
0
Reszelő Aladár
2026. május 28. 11:04
Tehát ez lesz eladva a híveknek, hogy a kormány tagjai társadalmi munkában, ingyé végzik a napi 8-10-12-14-16 órás melót és ezért természtesen világszínvonalat nyújtanak és ugyanezt várják is el. Majd a közlönyből kiderül, hogy mégiscsak kapnak fizetést.
Válasz erre
6
0
hernadvolgyi-2
2026. május 28. 10:57
Egy tud írni, egy tud olvasni, egynek meg jók a fogai.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!