Vége a társadalmi munkának: helyettes államtitkárként folytatják a kormányszóvivők

Szerdán a kormányszóvivők újságírói kérdésre azt válaszolták, hogy fizetés nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat. De úgy tűnik, hogy ezen gyorsan változtattak Magyar Péterék

a szerda este megjelent Magyar Közlönyből ugyanis kiderült, hogy a miniszterelnök 2026. május 28-ai hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát – mindhármukat a Miniszterelnökség keretein belül.

A kinevezés a kormányzati igazgatásról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkörében, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Ruff Bálint javaslatára történt – írta az ATV.