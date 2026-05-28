Orbán Viktort és a Fideszt kifigurázó képregény készül

Navracsics Tibor elárulta, ki az a két ember, akivel a Fidesz nyerni tudna 2030-ban
Az alkotók szerint az Én, a kétarcúra válaszoló mű nem tekinthető propagandaeszköznek.
Új képregényes kötet látott napvilágot Én, a nagyarcú címen, amely a választási kampány alatt megjelent, Magyar Pétert kritizáló, Én, a kétarcúra hivatott válaszolni – írja a GameStar Online.
A képregény a közelmúlt magyar történelmének eseményeit hivatott fókuszba helyezni, a várakozások szerint Orbán Viktorral a középpontban.
A kiadvány megalkotásában többek között Tikos Péter, Hercsko Roland, Lakatos István, Lanczinger Mátyás, Hollerbach Emil és Robert Marko Bøse vett részt.
A készítők hangsúlyozták, szerintük a művük nem tekinthető fikciónak vagy propagandaeszköznek.
Véleményük szerint a képregény csupán egy „Egy vizuális krónika, művészi híradó, amely kommentár nélkül dokumentálja a kortárs magyar történelem pillanatait”.
Továbbá az alkotók állításokat tettek arra is, hogy a képregény elkészültét semmilyen párt és semmilyen alapítvány nem finanszírozta.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
