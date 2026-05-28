Olasz sajtó: Magyar Péter megválasztása gyorsíthatja az ukrán EU-csatlakozást

Az Európai Bizottság várhatóan júniusban javasolja az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Az olasz sajtó szerint a lépést jelentősen megkönnyítette a magyarországi választások eredménye, ahol Orbán Viktor vereséget szenvedett, aki eddig a folyamat legfőbb ellenzőjének számított.

Több olasz lap szerint is Magyar Péter magyar kormányfővé választása is gyorsíthatja a folyamatot.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég egyeztetett a kérdésről. Zelenszkij hangsúlyozta országa felkészültségét, és sürgette az uniós támogatások gyorsabb folyósítását.