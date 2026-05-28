Olasz sajtó: Magyar Péter megválasztása gyorsíthatja az ukrán EU-csatlakozást

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Orbán Viktor leváltása lendületet adhat a tárgyalásoknak.
Az Európai Bizottság várhatóan júniusban javasolja az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Az olasz sajtó szerint a lépést jelentősen megkönnyítette a magyarországi választások eredménye, ahol Orbán Viktor vereséget szenvedett, aki eddig a folyamat legfőbb ellenzőjének számított.
Több olasz lap szerint is Magyar Péter magyar kormányfővé választása is gyorsíthatja a folyamatot.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég egyeztetett a kérdésről. Zelenszkij hangsúlyozta országa felkészültségét, és sürgette az uniós támogatások gyorsabb folyósítását.
A felek június elejére tervezik a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök személyes találkozóját is.
A francia külügyminiszter a napokban élesen bírálta Oroszországot nemzetközi jogsértései miatt, ezzel is alátámasztva a nyugati egység szükségességét az Ukrajna iránti támogatásban.
Az olasz lapok ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy Orbán Viktor távozása után felszínre kerültek az Európai Unióban az eddig nagyrészt rejtett törésvonalak is. Ezzel párhuzamosan Olaszországban is éles vita robbant ki kormánykoalíción belül.
A Matteo Salvini vezette Lega határozottan ellenzi Ukrajna felvételét, gazdasági és társadalmi károkra hivatkozva.
Ezzel szemben Antonio Tajani külügyminiszter, a Forza Italia politikusa támogatja a tárgyalások megkezdését, ugyanakkor kiemelte, hogy Olaszország számára a Nyugat-Balkán továbbra is elsődleges prioritás marad. Tajani szerint a csatlakozási szabályokat szigorúan be kell tartani.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
