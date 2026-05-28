volodimir zelenszkij ursula von der leyen uniós csatlakozás Magyar Péter ukrajna

Olasz sajtó: Magyar Péter megválasztása gyorsíthatja az ukrán EU-csatlakozást

2026. május 28. 11:29

Orbán Viktor leváltása lendületet adhat a tárgyalásoknak.

2026. május 28. 11:29
Az Európai Bizottság várhatóan júniusban javasolja az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Az olasz sajtó szerint a lépést jelentősen megkönnyítette a magyarországi választások eredménye, ahol Orbán Viktor vereséget szenvedett, aki eddig a folyamat legfőbb ellenzőjének számított.

Több olasz lap szerint is Magyar Péter magyar kormányfővé választása is gyorsíthatja a folyamatot. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég egyeztetett a kérdésről. Zelenszkij hangsúlyozta országa felkészültségét, és sürgette az uniós támogatások gyorsabb folyósítását.

A felek június elejére tervezik a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök személyes találkozóját is.

A francia külügyminiszter a napokban élesen bírálta Oroszországot nemzetközi jogsértései miatt, ezzel is alátámasztva a nyugati egység szükségességét az Ukrajna iránti támogatásban.

Az olasz lapok ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy Orbán Viktor távozása után felszínre kerültek az Európai Unióban az eddig nagyrészt rejtett törésvonalak is. Ezzel párhuzamosan Olaszországban is éles vita robbant ki kormánykoalíción belül. 

A Matteo Salvini vezette Lega határozottan ellenzi Ukrajna felvételét, gazdasági és társadalmi károkra hivatkozva.

Ezzel szemben Antonio Tajani külügyminiszter, a Forza Italia politikusa támogatja a tárgyalások megkezdését, ugyanakkor kiemelte, hogy Olaszország számára a Nyugat-Balkán továbbra is elsődleges prioritás marad. Tajani szerint a csatlakozási szabályokat szigorúan be kell tartani.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 9 komment

Dragonic
2026. május 28. 12:54
Azért jó ez a sokszínűség .... de mindennek van határa. Az egyik hír azt taglalja, hogy a bővítési biztos kizártnak tartja az ukránok csatlakozását - mindezt egy olyan perszóna, aki egészen eddig tele pofával nyalta az ukránok végtermékét. Ehzzel szemben most itt van ez, amelyik meg kimondottan örvendezik a Rovar úr győzelmének, és kimondottan gyorsító hatást vízionál az ukránok csatlakozásának - ebből kifolyólag. Most akkor ki akar megtéveszteni bennünket, vagy folyamatosan a vízfelszín felett kell tartani a fejeket, hogy lehessen tovább folytatni a társadalmak szétzilálását?
angeleye
2026. május 28. 12:48
Hurrá! Köszönjük a tiszás 3 millió nak a magyar mezőgazdaság kinyírását, a még félig középkori peremszláv, félnáci, maffiózó új európai államoolgárokat és az állandó nukleáris veszélyt, amit az országra szabadítottatok. Áradjék! 3 millió légy nem tévedhet.
Vata Aripeit
2026. május 28. 12:12
Ezt tegnap a holland sajtó írta, valszeg holnap meg majd a német vagy a francia sajtó fogja megírni...tényleg nem lesz kár, ha az ai-botok végleg leváltják az újságírókat
sanya55-2
2026. május 28. 12:01
Elvtárs az elvtárshoz, száj a segghez viszonyulnak egymáshoz
