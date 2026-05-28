Elismerte a nemzetközi szervezet: a Balaton Európa legjobb úti céljává vált

A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards „Best Family Destination in Europe” díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai desztinációja – tájékoztatta a Visit Hungary csütörtökön az MTI-t.

A VisitBalaton365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos desztinációfejlesztési munkájának köszönhetően nemcsak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi négyévszakos turisztikai kínálatát – írták a közleményben.