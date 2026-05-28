Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
visit hungary elismerés balaton európa turisztika

Elismerte a nemzetközi szervezet: a Balaton Európa legjobb úti céljává vált

2026. május 28. 11:48

A Balaton, térségének széles programkínálat miatt Európa legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai desztinációjává vált.

2026. május 28. 11:48
null

A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards „Best Family Destination in Europe” díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai desztinációja – tájékoztatta a Visit Hungary csütörtökön az MTI-t.

A VisitBalaton365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos desztinációfejlesztési munkájának köszönhetően nemcsak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi négyévszakos turisztikai kínálatát – írták a közleményben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit. Az iparág egyik rangos nemzetközi elismerésének számít, mellyel a magas színvonalú szolgáltatásokat, az innovatív megoldásokat és a kiemelkedő vendégélményt díjazza világszerte. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít – ismertették.

A Balaton térsége ma már a strandolás mellett kulturális, aktív- és ökoturisztikai élmények széles választékát kínálja a családok számára. 

A várak, múzeumok, látogatóközpontok, kalandparkok, állatparkok és természetközeli attrakciók egész évben látogathatók, miközben a Balaton-felvidék és a Kis-Balaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára – emelték ki.

A régió egyik legnagyobb erőssége a biztonságos, családbarát környezet és a minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A nyári szezonban a minősített szálláshelyek és a strandok kiemelt szerepet kapnak, ez utóbbiaknál a „Kék Hullám Zászló” rendszer garantálja a minőségi szolgáltatást, miközben a VisitBalaton365 koordinációjával a térség egyre inkább egész éves desztinációvá válik – fogalmazott a Visit Hungary.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Katona Tibor / MTI

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. május 28. 16:02
Majd ha a parton itt is színes ruhás néger fiúk tukmálják rá a vendégekre az üveggyöngy csecsebecsét. ha este a szórakozóhelyeken arab fiatalok vegzálják a résztvevőket, este az utcákon tajtrészeg angolok ordítoznak, akkor vége lesz a népszerűségnek.
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. május 28. 13:58
Nagyon jó hely a Balcsi, de sajnos dugig tele is van.
Válasz erre
0
0
packó_
2026. május 28. 13:34
"nuevas-reglas 2026. május 28. 12:04 Viz sincs a Balatonban, vagy ha van 30 fokos" A többi hszed alapján láthatóan egy hülye farok vagy. De ez a hüjeséged még a többi alatt van. A fasznak kell ilyen ostobaságokat írnod?
Válasz erre
0
1
Szuperszig
2026. május 28. 12:44
Ez is mind a tiszás fostalicskáknak köszönhető, nyilván. Füreden különösen a foskoffer családnak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!