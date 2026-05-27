A Brookings egyik legfontosabb megállapítása, hogy Európa és az Egyesült Államok drogpiaca között alapvető társadalmi különbségek vannak. Amerikában az opioidválságot részben a túlzott gyógyszerfelírás, az egyenlőtlenségek, a rossz egészségügyi hozzáférés és a társadalmi leszakadás robbantotta be. Európában ezzel szemben általában erősebb az állami egészségügy, nagyobb a szociális biztonság, és szélesebb körben hozzáférhetők az ártalomcsökkentő szolgáltatások.

A jelentés külön hangsúlyozza az opioid agonista terápiák szerepét. Sok európai országban a heroinfüggők jelentős része metadon- vagy buprenorfin-kezelésben részesül. Ez azért kulcsfontosságú, mert stabilizálja a használókat, csökkenti az illegális piac iránti keresletet, és nehezebbé teszi, hogy a rendkívül erős szintetikus opioidok tömegesen elterjedjenek. A Brookings szerint egyes európai országokban az opioidfüggők akár 80%-a kezelésben van, ami amerikai szemmel rendkívül magas arány.

A tanulmány ugyanakkor világossá teszi, hogy a veszély gyorsan növekszik. Az afganisztáni ópiumtermelés visszaesése – különösen a tálib kormány máktermesztési tilalma után – megrendítheti az európai heroinpiacot. Ha a heroin kínálata tartósan csökken, a szervezett bűnözés számára logikus alternatíva lehet az olcsóbban előállítható és könnyebben szállítható szintetikus opioidok terjesztése.