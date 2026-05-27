TikTok-kormány a Tisztelt Házban: kedden így folytatták a parlamentben

Kiabálás, mutogatás és kocsmai jelenetek – az első parlamenti napok alapján egészen más arcát mutatja a Tisza-kormány, mint amit a kampányban ígértek.
A 2026-os választás után sokan új politikai kultúrát, fegyelmezettebb kormányzást és „másfajta” parlamenti működést vártak a Tisza Párttól. Az első ülésnapok alapján azonban inkább egy túlfeszített, ideges és folyamatos szerepjátékban élő frakció képe rajzolódik ki az Országgyűlésben. A korábbi ciklusok parlamenti performanszaihoz képest ugyanis nem nyugalom és professzionalizmus érkezett, hanem a közösségi médiára optimalizált politikai idegbaj.
A különbség már az első pillanatban szembetűnő volt. A 2026 előtti parlamenti világ minden hibájával együtt is kiismerhető rendszerként működött: az ellenzéki felszólalások jelentős része valóban inkább Facebook-videók alapanyagának készült, mint valódi törvényhozási munkának. A politikusok fél szemmel a telefonjukat görgették, fél szemmel a kamerát figyelték, és a legtöbb jelenet célja nem az országos vita, hanem a következő virális klip volt.
A Tisza Párt azonban ezt a műfajt is új szintre emelte, aminek jó szimbóluma a miniszterelnök, akihez látszólag hozzánőtt a kampányban folyamatosan használt felcsiptetős mikrofon.
A diákhitelközpont volt igazgatója természetesen a parlamentben is viseli hű mikrofonját, ami legalább abból a szempontból pozitív, hogy amikor a következő partneréről is hangfelvételt készít, legalább jó minőségben hallgatjuk azt.
De térjünk vissza a Tisztelt Házba.
A ciklus első ülésnapját online követve már világosan látszott, hogy Magyar Péter politikai projektje nem egyszerűen egy új ellenzéki formáció, hanem a permanens performanszpolitikára épített hatalomgyakorlás. A miniszterelnök első parlamenti szereplése még saját politikai buborékján kívül is komoly kritikákat kapott. Nemcsak az ellenzéki oldalon, hanem a Tiszával egyébként kifejezetten elnéző elemzők közül is többen megszólták a viselkedését.
A jelenet csúcspontja mégis az volt, amikor – miután nem kapott szót saját házelnökétől – odament Gulyás Gergelyhez és az arcába állva kezdte számonkérni.
Mindez azonban még nem készített fel arra, amit személyesen éreztem az Országgyűlés épületében. A parlament folyosóin dolgozó munkatársak között szinte csak egyetlen téma létezik: a Tisza képviselőinek látványos felkészületlensége. Többen arról beszélnek, hogy a képviselők még a saját irodáikat sem találják, kapkodva keresik a termeket, papírokat, anyagokat és tanácstalanul bolyonganak az épületben, miközben kívülről továbbra is a magabiztos rendszerváltók szerepét próbálják előadni.
Az igazi döbbenet azonban az ülésteremben érkezik. És nem azért, mert az ellenzék feszülten viselkedne, hanem mert a kormányoldalból árad valami furcsa, nyomasztó letargia. Olyan érzése van az embernek, mintha egy rossz helyre keveredett társaság ülne a padsorokban: mint amikor valaki egy túl nagy szerepet kapott egy színházi előadásban, és az első perctől szorong, hogy mikor rontja el a szövegét. A képviselők úgy ülnek a helyükön, mintha az elmúlt fél órában citromot szopogattak volna, most pedig az államvizsgájuk előtt várnák.
Mereven figyelnek előre, alig mozdulnak, arcukon folyamatos feszültség ül. Nem beszélgetnek felszabadultan, nem látszik rajtuk semmiféle természetes politikai közeg vagy közösségi dinamika. Inkább olyan benyomást keltenek, mint akik folyamatos megfigyelés alatt állnak, és minden mozdulatuk következményekkel járhat.
És valószínűleg pontosan erről van szó. A Tisza padsoraiból ugyanis süt a félelem Magyar Pétertől. A frakció tagjai nem egy politikai közösség benyomását keltik, hanem egy olyan társaságét, amelynek minden tagja attól tart, hogy egy rossz mondat, egy rossz arckifejezés vagy egy rosszkor feltett kérdés után a pártelnök célkeresztjében találja magát. Talán a legérdekesebb mégis az, ami a kamerákban nem látszik.
Az országgyűlési közvetítésből nem érződik az a pillanatnyi villanás, amikor a tiszás képviselők egymásra néznek.
Nyilván az ellenzék irányába is látható az ellenszenv, de az igazi feszültség akkor jelenik meg, amikor saját frakciójukon belül kommunikálnak egymással. Rövid, feszült pillantások, kellemetlen arckifejezések, kimért reakciók – egy olyan közeg jelei, ahol az egység inkább elvárás, mint valóság.
És éppen ez lehet a Tisza Párt legnagyobb problémája. Mert a közösségi médiára gyártott videókban még működhet az egységes, lendületes, történelmi küldetésben hívő mozgalom képe. Az Országgyűlés falai között azonban sokkal nehezebb elrejteni a repedéseket. Ott már nem elég a jól vágott TikTok-videó, a gondosan megkomponált indulatos beszéd vagy a kommentháború. Ott látszik igazán, ha egy frakció tagjai nem bíznak egymásban, ha félnek a saját vezetőjüktől, és ha a hatalom megszerzése után hirtelen kiderül: a rendszerellenes performansz mögött nincs valódi politikai közösség, csak egymás mellé sodródott emberek és egy agresszíven központosított akarat.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi