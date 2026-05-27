TikTok-kormány a Tisztelt Házban: kedden így folytatták a parlamentben

Az igazi döbbenet azonban az ülésteremben érkezik. És nem azért, mert az ellenzék feszülten viselkedne, hanem mert a kormányoldalból árad valami furcsa, nyomasztó letargia. Olyan érzése van az embernek, mintha egy rossz helyre keveredett társaság ülne a padsorokban: mint amikor valaki egy túl nagy szerepet kapott egy színházi előadásban, és az első perctől szorong, hogy mikor rontja el a szövegét. A képviselők úgy ülnek a helyükön, mintha az elmúlt fél órában citromot szopogattak volna, most pedig az államvizsgájuk előtt várnák.

Mereven figyelnek előre, alig mozdulnak, arcukon folyamatos feszültség ül. Nem beszélgetnek felszabadultan, nem látszik rajtuk semmiféle természetes politikai közeg vagy közösségi dinamika. Inkább olyan benyomást keltenek, mint akik folyamatos megfigyelés alatt állnak, és minden mozdulatuk következményekkel járhat.

És valószínűleg pontosan erről van szó. A Tisza padsoraiból ugyanis süt a félelem Magyar Pétertől. A frakció tagjai nem egy politikai közösség benyomását keltik, hanem egy olyan társaságét, amelynek minden tagja attól tart, hogy egy rossz mondat, egy rossz arckifejezés vagy egy rosszkor feltett kérdés után a pártelnök célkeresztjében találja magát. Talán a legérdekesebb mégis az, ami a kamerákban nem látszik.