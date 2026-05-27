Kimondták a szlovákok: Magyar Péter megválasztásával inkább romlást várnak a szlovák–magyar kapcsolatokban

A Hospodárske noviny által ismertetett AKO-felmérés szerint a magyarországi parlamenti választások utáni politikai változások kapcsán a szlovákiai válaszadók 40,2 százaléka inkább negatív hatást vár a magyar szlovák kapcsolatokra, míg 34,9 százalék pozitívat.

A magyar nemzetiségűek körében is enyhe többségben vannak a negatív várakozások (41 százalék), de jelentős arányban (39 százalék) pozitív hatást remélnek. A Demokraták és a KDH pártok szavazói inkább javulást, míg például az SNS vagy Család Vagyunk támogatói romlást prognosztizálnak.