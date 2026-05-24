„Nem biztos, hogy a TISZÁNAK el kell kezdeni kormányozni” – Hont András volt a Hotel Lentulai vendége

Kemény, időnként kifejezetten nyers hangulatú beszélgetéssel jelentkezett a Hotel Lentulai legújabb epizódja, amelyben Hont András volt Lentulai Krisztián vendége. A műsorban szóba kerültek az elmúlt évek politikai és médiabeli törésvonalai, a jogállamiság állapota, a Fidesz választási veresége, valamint az is, hogyan alakult át a magyar nyilvánosság az új politikai korszakban.

Hont szerint a jogállami gondolkodás eróziója már jóval korábban elkezdődött, és nem kizárólag egyetlen politikai oldal felelőssége. Az interjúban arról is beszélt, hogy miért tartja értelmetlennek a miniszterelnöki cikluskorlátozást egy parlamentáris rendszerben, miközben a média szerepéről és az úgynevezett „őrkutyaszerű” újságírás hitelességéről is markáns véleményt fogalmazott meg.