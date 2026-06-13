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A teljes magyar sajtó a Fidesz kongresszusával foglalkozott címlapon, a kormány rendkívüli bejelentése inkább csak a hírsávba fért be (FOTÓK)

2026. június 13. 12:36

Magyar Péter még az ellenzékiséggel legkevésbé vádolható Magyar Hangnál is viszonylag gyorsan lekerült a címlapról.

2026. június 13. 12:36
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Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombat reggel, a Fidesz-kongresszus előtt egy órával. Mint kiderült, a halaszthatatlan bejelentés mindössze az Orbán-kormány hiteltelenítése volt migránsügyben

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Az időpont megválasztása, valamint a miniszterelnöknek címzett odaszúrása – miszerint a sajtótájékoztatója után már nincs is szükség Fidesz-kongresszusra – arra utal, hogy Magyar Péter arra számított: a vitnyédi migránstábor ügye a médiában háttérbe szorítja a kormánypárt rendezvényét. A jelek szerint azonban ez a várakozás nem igazolódott be. 

Az ellenzékiséggel talán legkevésbé vádolható Magyar Hangnál viszonylag gyorsan lekerült a címlapról: 

 

Orbán Viktor sajtótájékoztatója a 444-nél is gyorsan lenyomta a a kormányfő bejelentését: 

 

Magyar Péter a Telexnél se maradt fent sokáig a kiemeltek között:

 

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
NewWorldOrder
2026. június 13. 13:10
Gondolom a kis fostos minidiktátor mától idegben lesz napokig. Jó lesz néhány hétig kerülni a fõnit tiszások, mert mindenféle tárgyak alacsony röpködése várható.
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0
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Galerida
2026. június 13. 13:07
Aki annyira mazochista, hogy képes volt végighallgatni péter egy, vagy két beszédét, annak már nem tud újat mondani. És hozzá az a borzalmas hang és a zavart tekintet.....
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2
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szilvarozsa
2026. június 13. 13:01
Propagandisták! Hát a fososotokat már le sem sem szarjátok?
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3
0
wadcutter
2026. június 13. 12:58
poloska, ez k,rva kevés lesz a kormányzáshoz, a hajó elindult a parttól, de még nem lehet tudni az útvonalát, csak hánykódik a tengeren a hajónk, és egyre nagyobb viharok fognak jönni
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2
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