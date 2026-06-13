A teljes magyar sajtó a Fidesz kongresszusával foglalkozott címlapon, a kormány rendkívüli bejelentése inkább csak a hírsávba fért be (FOTÓK)

Gulyás Gergely: Már 2024 szeptemberében is egyértelművé tettük, hogy nem lesz migránstábor Vitnyéden (VIDEÓ)
Fidesz frakcióvezetője szerint egy taktikai lépés volt a kormányhatározat előkészítése.
Magyar Péter még az ellenzékiséggel legkevésbé vádolható Magyar Hangnál is viszonylag gyorsan lekerült a címlapról.
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombat reggel, a Fidesz-kongresszus előtt egy órával. Mint kiderült, a halaszthatatlan bejelentés mindössze az Orbán-kormány hiteltelenítése volt migránsügyben.
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Fidesz frakcióvezetője szerint egy taktikai lépés volt a kormányhatározat előkészítése.
Az időpont megválasztása, valamint a miniszterelnöknek címzett odaszúrása – miszerint a sajtótájékoztatója után már nincs is szükség Fidesz-kongresszusra – arra utal, hogy Magyar Péter arra számított: a vitnyédi migránstábor ügye a médiában háttérbe szorítja a kormánypárt rendezvényét. A jelek szerint azonban ez a várakozás nem igazolódott be.
Az ellenzékiséggel talán legkevésbé vádolható Magyar Hangnál viszonylag gyorsan lekerült a címlapról:
Orbán Viktor sajtótájékoztatója a 444-nél is gyorsan lenyomta a a kormányfő bejelentését:
Magyar Péter a Telexnél se maradt fent sokáig a kiemeltek között: