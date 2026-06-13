A teljes magyar sajtó a Fidesz kongresszusával foglalkozott címlapon, a kormány rendkívüli bejelentése inkább csak a hírsávba fért be (FOTÓK)

Az időpont megválasztása, valamint a miniszterelnöknek címzett odaszúrása – miszerint a sajtótájékoztatója után már nincs is szükség Fidesz-kongresszusra – arra utal, hogy Magyar Péter arra számított: a vitnyédi migránstábor ügye a médiában háttérbe szorítja a kormánypárt rendezvényét. A jelek szerint azonban ez a várakozás nem igazolódott be.