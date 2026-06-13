Kirabolták az angol válogatottat, ellopták a játékosok cipőit is

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Ismeretlen tettesek feltörték és kirabolták az angol válogatott edzésfelszereléseit szállító furgont. Labdákat és cipőket is eltulajdonítottak a tolvajok.
Néhány nappal az első világbajnoki mérkőzése előtt ellopták az angol labdarúgó-válogatott edzésfelszereléseit. A BBC beszámolója szerint a csapat a Kansas Cityben található Swope Soccer Village futballkomplexumba szerette volna eljuttatni a csomagjait, de az eszközöket szállító furgont feltörték, és a rablók mindent elvittek, ami mozdítható volt.
Az eltulajdonított tárgyak között
továbbá eltűntek az edzői stáb által használt kellékek is.
A BBC úgy tudja, a rendőrség már kapcsolatban áll az angol szövetséggel (FA),
két személyt pedig már le is tartóztattak, mivel felvetődött a gyanú, hogy a szállítófurgon sofőrjei esetleg összejátszhattak a tolvajokkal.
Az FA illetékesei most azon dolgoznak, hogy az ellopott felszereléseket minél hamarabb pótolják, és a válogatott zavartalanul folytathassa a felkészülést a világbajnokságra.
Az angolok magyar idő szerint szerdán 22 órától Horvátországgal játsszák az első meccsüket a vb-n, majd Ghánával és Panamával találkoznak még a csoportküzdelmek során.
Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP