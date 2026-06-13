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vb 2026 világbajnokság Anglia angol válogatott

Kirabolták az angol válogatottat, ellopták a játékosok cipőit is

2026. június 13. 11:14

Ismeretlen tettesek feltörték és kirabolták az angol válogatott edzésfelszereléseit szállító furgont. Labdákat és cipőket is eltulajdonítottak a tolvajok.

2026. június 13. 11:14
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Néhány nappal az első világbajnoki mérkőzése előtt ellopták az angol labdarúgó-válogatott edzésfelszereléseit. A BBC beszámolója szerint a csapat a Kansas Cityben található Swope Soccer Village futballkomplexumba szerette volna eljuttatni a csomagjait, de az eszközöket szállító furgont feltörték, és a rablók mindent elvittek, ami mozdítható volt.

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Thomas Tuchel csapata szerda este mutatkozik be a vb-n (Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP)

Az eltulajdonított tárgyak között 

  • labdák, 
  • cipők 
  • és egyenruházatok is vannak, 

továbbá eltűntek az edzői stáb által használt kellékek is.

A BBC úgy tudja, a rendőrség már kapcsolatban áll az angol szövetséggel (FA), 

két személyt pedig már le is tartóztattak, mivel felvetődött a gyanú, hogy a szállítófurgon sofőrjei esetleg összejátszhattak a tolvajokkal.

 

Az FA illetékesei most azon dolgoznak, hogy az ellopott felszereléseket minél hamarabb pótolják, és a válogatott zavartalanul folytathassa a felkészülést a világbajnokságra.

Az angolok magyar idő szerint szerdán 22 órától Horvátországgal játsszák az első meccsüket a vb-n, majd Ghánával és Panamával találkoznak még a csoportküzdelmek során.

Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP

 

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
partiumi-olvaso
2026. június 13. 13:08
Kesei valasz a bosztoni teadelutanra -1773.
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0
0
q-q-ri-q
2026. június 13. 12:54
Nike boltok! Adjanak azonnal cipőket nekik! Alig várom, hogy lássam őket térdelni a leszúrt, és a haldokláshoz rendőrök által megbilincselt angol fiú emlékére. Bár a fene tudja... Nem volt bűnöző, ráadásul fehér is volt... Ez így nem elég woke. Lehet, hogy mégsem fognak térdepelni?
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3
0
survivor
2026. június 13. 11:47
Hát beszarok a röhögéstől !A Zusa EZT képtelen volt megszervezni ! BLM ! Cancel ! Woke ! Me too :-)))
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3
0
survivor
2026. június 13. 11:45
Ezek a kan sasok ! Nagyon "kanosak " voltak.... :-)))
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0
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