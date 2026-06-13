Kirabolták az angol válogatottat, ellopták a játékosok cipőit is

Az FA illetékesei most azon dolgoznak, hogy az ellopott felszereléseket minél hamarabb pótolják, és a válogatott zavartalanul folytathassa a felkészülést a világbajnokságra.

Az angolok magyar idő szerint szerdán 22 órától Horvátországgal játsszák az első meccsüket a vb-n, majd Ghánával és Panamával találkoznak még a csoportküzdelmek során.

Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP