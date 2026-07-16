Több, mint foci: illegális katonai behatolással vádolja Argentína Angliát

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Pablo Quirno argentin külügyminiszter hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött a brit nagykövetségnek az esettel kapcsolatban. Az ügy időzítése azért is különös, mert a bejelentés néhány órával azután történt, hogy Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében.
A The Telegraph cikke szerint Argentína tiltakozást nyújtott be Nagy-Britanniának, miután állítása alapján a brit haditengerészet HMS Medway nevű járőrhajója július elején előzetes egyeztetés nélkül haladt át argentin felségvizeken Santa Cruz és Tűzföld partjai közelében. Pablo Quirno argentin külügyminiszter mindezt „illegális katonai behatolásnak” nevezte, és hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött a brit nagykövetségnek.
Az ügy időzítése különösnek tűnhet, mert a bejelentés néhány órával azután történt, hogy Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. A mérkőzés után argentin játékosok egy
A Falkland-szigetekiek argentinok”
feliratú transzparenst is felmutattak.
Mint ismert, a két nemzet közötti futballrivalizáláshoz tartozik Diego Maradonának az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében kézzel szerzett gólja, illetve David Beckham piros lapja az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében,
a mélyebb konfliktust azonban a britek felügyelete alá eső, de 1982-ben az argentinok által megszállt Falkland-szigetek ellenőrzéséért kirobbant kéthónapos háború jelenti.
A brit álláspont szerint:
Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök szóvivője a futballmeccsre utalva úgy fogalmazott:
A világbajnokság talán nem a miénk, de a Falkland-szigetek határozottan igen.”
Hangsúlyozta, hogy a szigetek jövőjéről az ott élők önrendelkezési joga dönt.
A Telegraph cikke kitér arra is, hogy az elmúlt napokban ismét kiéleződött a Falkland-/Malvin-szigetek körüli vita: Quirno korábban tárgyalásokat követelt a szuverenitásról, és vitatta a 2013-as népszavazás jelentőségét, míg Victoria Villarruel argentin alelnök a mérkőzés előtt az angolokat „bitorló kalózoknak” nevezte. Az 1982-es Falkland-háború emléke tehát továbbra is erősen jelen van az argentin közéletben.
A lapnak megszólaló szakértő szerint Argentína jelenleg nem katonai, hanem diplomáciai, jogi és politikai eszközökkel próbál nyomást gyakorolni az Egyesült Királyságra a szigetek ügyében, és a világbajnoki szereplés csak nagyobb nyilvánosságot adott ennek a kampánynak.
„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni” – mondta a szerdai összecsapást követően Lionel Messi, aki immár 33 találkozóval vezeti a vb-n pályára lépő labdarúgók örökrangsorát.
Az atlantai elődöntőben a címvédő argentinok Anthony Gordon találatának következtében tíz perccel a második félidő kezdete után hátrányba kerültek, de előbb Enzo Fernández távoli lövéssel egyenlítettek a 85. percben, majd Lautaro Martínez hét perccel később közelről fejelt a kapu bal oldalába. Mindkét találatot Messi beadása előzte meg, így összességében már 12 gólpassznál tart a világbajnokságok történetében, amellyel szintén a legjobb a világon.
„Ez a csapat sosem adja fel, óriási elszántsággal mentünk előre, a vezetésük után visszaszorítottuk az angolokat saját térfelükre, és megmutattuk, hogy hosszabbítás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a meccset” – tette hozzá a nyolcszoros aranylabdás.
Az argentin válogatottnak korábban hosszabbításra volt szüksége, hogy a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen legyőzze a Zöld-foki Köztársaságot, illetve a svájciak elleni negyeddöntőben sem jutott dűlőre a rendes játékidő végéig, korántsem mellékesen pedig a nyolcaddöntő 79. percében kétgólos hátrányban volt Egyiptommal szemben, de a hajrában 13 perc alatt sikerült fordítania.
„Hihetetlen, ahogyan ez a világbajnokság alakul számunkra, s már csak ezért sem akarta egyetlen argentin sem, hogy veszítsünk az elődöntőben” – összegzett a 39 éves támadó, aki csapatával vasárnap 21 órától New Yorkban az Európa-bajnok spanyolokkal játszik a vb-döntőben.
Lionel Messi egyébként nemcsak a pályára lépéseinek számával és gólpasszaival a legjobb a tornák történetében, hanem 21 találatával vezeti az örökrangsort a góllövőlistán is. A négy évvel ezelőtti, katari tornával együtt 14 mérkőzésen 15-ször vette be az ellenfelek kapuját. Az argentín válogatott az 1962-es brazil csapat után az első lehet, amely címet véd.
(Mandiner/ MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver