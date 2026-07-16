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világbajnokság Falkland-szigetek Anglia Argentína

Több, mint foci: illegális katonai behatolással vádolja Argentína Angliát

2026. július 16. 14:37

Pablo Quirno argentin külügyminiszter hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött a brit nagykövetségnek az esettel kapcsolatban. Az ügy időzítése azért is különös, mert a bejelentés néhány órával azután történt, hogy Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében.

2026. július 16. 14:37
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A The Telegraph cikke szerint Argentína tiltakozást nyújtott be Nagy-Britanniának, miután állítása alapján a brit haditengerészet HMS Medway nevű járőrhajója július elején előzetes egyeztetés nélkül haladt át argentin felségvizeken Santa Cruz és Tűzföld partjai közelében. Pablo Quirno argentin külügyminiszter mindezt „illegális katonai behatolásnak” nevezte, és hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött a brit nagykövetségnek.

Az ügy időzítése különösnek tűnhet, mert a bejelentés néhány órával azután történt, hogy Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. A mérkőzés után argentin játékosok egy 

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A Falkland-szigetekiek argentinok”

feliratú transzparenst is felmutattak.

 

Mint ismert, a két nemzet közötti futballrivalizáláshoz tartozik Diego Maradonának az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében kézzel szerzett gólja, illetve David Beckham piros lapja az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében, 

a mélyebb konfliktust azonban a britek felügyelete alá eső, de 1982-ben az argentinok által megszállt Falkland-szigetek ellenőrzéséért kirobbant kéthónapos háború jelenti.

Mit mond a brit fél?

A brit álláspont szerint:

  • A HMS Medway rutin logisztikai úton volt a Falkland-szigetek és a chilei Punta Arenas kikötője között. 
  • Az útvonal a Magellán-szoroson át vezetett, és a hajó a „legközvetlenebb, biztonságos” útvonalat használta. 
  • London előzetesen értesítette Argentínát a jármű mozgásáról. 
  • A brit védelmi tárca szerint az áthaladás megfelelt az ENSZ Tengerjogi Egyezményének („ártalmatlan áthaladás”), amely nem igényel külön engedélyt.

Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök szóvivője a futballmeccsre utalva úgy fogalmazott:

A világbajnokság talán nem a miénk, de a Falkland-szigetek határozottan igen.”

Hangsúlyozta, hogy a szigetek jövőjéről az ott élők önrendelkezési joga dönt.

Tágabb politikai háttér

A Telegraph cikke kitér arra is, hogy az elmúlt napokban ismét kiéleződött a Falkland-/Malvin-szigetek körüli vita: Quirno korábban tárgyalásokat követelt a szuverenitásról, és vitatta a 2013-as népszavazás jelentőségét, míg Victoria Villarruel argentin alelnök a mérkőzés előtt az angolokat „bitorló kalózoknak” nevezte. Az 1982-es Falkland-háború emléke tehát továbbra is erősen jelen van az argentin közéletben.

A lapnak megszólaló szakértő szerint Argentína jelenleg nem katonai, hanem diplomáciai, jogi és politikai eszközökkel próbál nyomást gyakorolni az Egyesült Királyságra a szigetek ügyében, és a világbajnoki szereplés csak nagyobb nyilvánosságot adott ennek a kampánynak.

„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni” – mondta a szerdai összecsapást követően Lionel Messi, aki immár 33 találkozóval vezeti a vb-n pályára lépő labdarúgók örökrangsorát.

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MESSI, Lionel
Lionel Messi / Fotó: MTI/AP/Rebecca Blackwell

Az atlantai elődöntőben a címvédő argentinok Anthony Gordon találatának következtében tíz perccel a második félidő kezdete után hátrányba kerültek, de előbb Enzo Fernández távoli lövéssel egyenlítettek a 85. percben, majd Lautaro Martínez hét perccel később közelről fejelt a kapu bal oldalába. Mindkét találatot Messi beadása előzte meg, így összességében már 12 gólpassznál tart a világbajnokságok történetében, amellyel szintén a legjobb a világon.

„Ez a csapat sosem adja fel, óriási elszántsággal mentünk előre, a vezetésük után visszaszorítottuk az angolokat saját térfelükre, és megmutattuk, hogy hosszabbítás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a meccset” – tette hozzá a nyolcszoros aranylabdás.

Az argentin válogatottnak korábban hosszabbításra volt szüksége, hogy a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen legyőzze a Zöld-foki Köztársaságot, illetve a svájciak elleni negyeddöntőben sem jutott dűlőre a rendes játékidő végéig, korántsem mellékesen pedig a nyolcaddöntő 79. percében kétgólos hátrányban volt Egyiptommal szemben, de a hajrában 13 perc alatt sikerült fordítania.

„Hihetetlen, ahogyan ez a világbajnokság alakul számunkra, s már csak ezért sem akarta egyetlen argentin sem, hogy veszítsünk az elődöntőben” – összegzett a 39 éves támadó, aki csapatával vasárnap 21 órától New Yorkban az Európa-bajnok spanyolokkal játszik a vb-döntőben.

Lionel Messi egyébként nemcsak a pályára lépéseinek számával és gólpasszaival a legjobb a tornák történetében, hanem 21 találatával vezeti az örökrangsort a góllövőlistán is. A négy évvel ezelőtti, katari tornával együtt 14 mérkőzésen 15-ször vette be az ellenfelek kapuját. Az argentín válogatott az 1962-es brazil csapat után az első lehet, amely címet véd.

(Mandiner/ MTI)

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Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Polly_neni
2026. július 16. 15:59
Vamos argentinos, espanos!!
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0
1
yalaelnok
2026. július 16. 15:52
A Falklandot angolok telepítették be, semmi köze Dél-Amerikához, amelytől kurva messze van. legfeljebb a VARangyok gondolják másként, vagy a FIFA, amelytől most emiatt várható 10 zártkapus meccs a magyar válogatottnak.
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0
0
rugbista
2026. július 16. 14:57
Na, kíváncsi lennék, ha egy "Erdély magyar!" feliratú molinót lengetne a magyar válogatott valahol. Akárhol nem, mert sajnos a molinót nyomatékosító vb-elődöntős szereplés lehetetlen. De valahol. Pedig alighanem több közünk van Erdélyhez, mint akár az argentinoknak, akár az angoloknak Falklandhoz.
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3
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 16. 14:53
Nem elég, hogy a mafFIFA benyomott titeket a döntőbe és még a politikai tartalmú molinó miatt sem von felelősségre?
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