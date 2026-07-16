Több, mint foci: illegális katonai behatolással vádolja Argentína Angliát

A Telegraph cikke kitér arra is, hogy az elmúlt napokban ismét kiéleződött a Falkland-/Malvin-szigetek körüli vita: Quirno korábban tárgyalásokat követelt a szuverenitásról, és vitatta a 2013-as népszavazás jelentőségét, míg Victoria Villarruel argentin alelnök a mérkőzés előtt az angolokat „bitorló kalózoknak” nevezte. Az 1982-es Falkland-háború emléke tehát továbbra is erősen jelen van az argentin közéletben.

A lapnak megszólaló szakértő szerint Argentína jelenleg nem katonai, hanem diplomáciai, jogi és politikai eszközökkel próbál nyomást gyakorolni az Egyesült Királyságra a szigetek ügyében, és a világbajnoki szereplés csak nagyobb nyilvánosságot adott ennek a kampánynak.

„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni” – mondta a szerdai összecsapást követően Lionel Messi, aki immár 33 találkozóval vezeti a vb-n pályára lépő labdarúgók örökrangsorát.