Gyermekvédelem: Magyar Péter és testvérétől várja a válaszokat a Fidesz

A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő újabb és újabb kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól.

Panyi Miklós, a Fidesz frakcióvezető-helyettese hétfői sajtótájékoztatón egy tiszás aktivista előző napi, a Pócs Pacekba YouTube-csatornán megjelent nyilatkozatáról azt mondta, ez már a hatodik, nagy nyilvánosság előtt, nem politikus által tett nyilatkozat gyermekvédelmi ügyben, amire nincsen reakció.