Gyermekvédelem: Magyar Péter és testvérétől várja a válaszokat a Fidesz

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Panyi Mikós bejelenetette, megtörténtek a feljelentések az adott ügyekben - Bangó Sándor és "a kamu Zsolti bácsi", valamint a 11 éves Martin ügyében -, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges.
A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő újabb és újabb kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól.
Panyi Miklós, a Fidesz frakcióvezető-helyettese hétfői sajtótájékoztatón egy tiszás aktivista előző napi, a Pócs Pacekba YouTube-csatornán megjelent nyilatkozatáról azt mondta, ez már a hatodik, nagy nyilvánosság előtt, nem politikus által tett nyilatkozat gyermekvédelmi ügyben, amire nincsen reakció.
A fideszes politikus emlékeztetett: megtörténtek a feljelentések az adott ügyekben – Bangó Sándor és „a kamu Zsolti bácsi”, valamint a 11 éves Martin ügyében –, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges.
Félnek attól, hogy ezeket az eljárásokat elhúzzák, adott esetben ellehetetlenítik -
jelentette ki az ellenzéki politikus, aki kiemelte, a rendszerváltás utáni Magyarország életében példátlan, hogy a miniszterelnök és miniszterelnök testvére ellen, az ő érintettségüket feltételezve ilyen eljárások legyenek folyamatban Magyarországon. Panyi Miklós példátlannak nevezte, hogy szemben a választásokat megelőző időszakkal, amikor a most darabjaira hulló "úgynevezett Zsolti bácsi-ügyben" a baloldali médiumok részéről több mint 3000 sajtócikk jelent meg, amióta ezek az ügyek futnak, érdekes módon ezek a médiumok szinte teljes hallgatásba burkolóznak.
Pócs János országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a felvételen Horváth León, saját elmondása szerint sok csalódott Tisza-szavazó nevében megszólaló tiszás aktivista arról beszélt, hogy számos ígéretet kaptak. Úgy fogalmazott, nagyon sokat segített a kampányban, de amikor a Tisza hatalomra került, „akkor eldobták, mint egy papírzsebkendőt”.
A korábbi tiszás aktivista értékelése szerint a Tisza Párt győzelmének alapja a gyermekvédelmi botrány volt.
Többek nevében jelentette ki: teljesen egyértelmű mindenki számára, akik érintettek ebben az ügyben, hogy Bangó Sándor sok millió forintot kapott Magyar Péter családtagjától egy lejárató interjúért. Megjegyezte: ebben az interjúban még sok minden elhangzik, amire jó lenne, ha reagálna a miniszterelnök, illetve akit mellette megnevezett, Magyar Péter testvére, valamint Radnai Márk és Bódis Kriszta.
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