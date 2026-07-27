A 13. havi nyugdíj korlátozását és brutális adóemelést javasoltak a Tisza-kormánynak

Az OECD Magyarországról kiadott friss országjelentése szerint Magyarország gazdasági növekedése 2022 második felében hirtelen megtorpant, és azóta gyenge maradt. A koronavírus-járvány utáni időszakban még a belső kereslet hajtotta a gazdaságot, ám az inflációs sokk, a magas kamatok, valamint a bizonytalan nemzetközi környezet visszavetette a beruházásokat. A háztartások fogyasztása 2024 óta ismét a növekedés egyik fő motorja, a vállalati beruházások azonban továbbra is gyengék. A szervezet a nyugdíjakkal kapcsolatoban is tett megállapításokat friss jelentésében.

Az OECD szerint a növekedést visszafogja a kihasználatlan termelési kapacitás, az alacsony üzleti bizalom és a kereskedelempolitikai bizonytalanság, és már korábbi jelentésében is a reformok szükségessége mellett érvelt. Bár az elmúlt években jelentős új ipari kapacitások épültek ki, ezek teljes kihasználása csak akkor várható a szervezet szerint, ha a külső kereslet érdemben erősödik.