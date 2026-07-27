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gazdasági növekedés szervezet oecd

A 13. havi nyugdíj korlátozását és brutális adóemelést javasoltak a Tisza-kormánynak

2026. július 27. 12:32

Az OECD szakértői jelentései alapján Magyarország számára a 13. havi nyugdíj korlátozását, a kedvezményes ÁFA-kulcsok kivezetését, valamint a gazdagabb rétegeket érintő vagyon- és tőkeadók bevezetését javasolják a költségvetési stabilitás érdekében.

2026. július 27. 12:32
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Az OECD Magyarországról kiadott friss országjelentése szerint Magyarország gazdasági növekedése 2022 második felében hirtelen megtorpant, és azóta gyenge maradt. A koronavírus-járvány utáni időszakban még a belső kereslet hajtotta a gazdaságot, ám az inflációs sokk, a magas kamatok, valamint a bizonytalan nemzetközi környezet visszavetette a beruházásokat. A háztartások fogyasztása 2024 óta ismét a növekedés egyik fő motorja, a vállalati beruházások azonban továbbra is gyengék. A szervezet a nyugdíjakkal kapcsolatoban is tett megállapításokat friss jelentésében.

 Az OECD szerint a növekedést visszafogja a kihasználatlan termelési kapacitás, az alacsony üzleti bizalom és a kereskedelempolitikai bizonytalanság, és már korábbi jelentésében is a reformok szükségessége mellett érvelt. Bár az elmúlt években jelentős új ipari kapacitások épültek ki, ezek teljes kihasználása csak akkor várható a szervezet szerint, ha a külső kereslet érdemben erősödik.

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Az OECD előrejelzése szerint a magyar GDP növekedése a 2025-ös mindössze 0,5 százalék után 2026-ban 1,9 százalékra, 2027-ben pedig 2,2 százalékra gyorsulhat.

A bővülést elsősorban a háztartások erősödő fogyasztása segítheti (ez egyezik a magyar jegybank prognózisával), amelyet a magasabb reálbérek és a személyi jövedelemadó-csökkentések támogatnak.

A szervezet szerint az uniós források várható felszabadítása 2026 végétől a közösségi beruházásokat is élénkítheti. 

Az exportkilátások javulhatnak a külpiaci kereslet helyreállásával, miközben Magyarország exportpiaci részesedése várhatóan nem változik jelentősen.

Az OECD ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az ipari kapacitások önmagukban nem garantálják a tartós növekedést. A feldolgozóipari potenciál csak akkor használható ki teljes mértékben, ha a nemzetközi kereslet ismét erőteljesebbé válik.

Költségvetési reformokat sürget az OECD

A jelentés egyik központi megállapítása, hogy Magyarországnak új költségvetési mozgásteret kell teremtenie az idősödő társadalom és a klímaváltozás miatt növekvő kiadások finanszírozására.

Az OECD szerint 2070-ig a nyugdíj- és klímavédelmi kiadások miatt mintegy a GDP 8 százalékának megfelelő többlet költségvetési térre lesz szükség az államadósság fenntarthatóságának megőrzéséhez.

A szervezet szerint 

  • rövid távon a kevésbé hatékony adókedvezmények megszüntetésével és a támogatási rendszerek átalakításával lehetne forrásokat felszabadítani, 
  • középtávon pedig a nyugdíjrendszer és az állami kiadások hatékonyságának reformjára lenne szükség.

Az uniós források teljes körű lehívása szintén kulcsfontosságú lehet a költségvetési nyomás enyhítésében és a beruházások támogatásában.

Nyugdíjreformot és átalakított adórendszert javasol a szervezet

Érdemes megemlíteni, hogy az OECD az adózási rendszert és a nyugdíjrendszert is két olyan területnek nevezi meg az országjelentésben, melyhez hozzá kellene nyúlni a kormányzatnak a gazdasági növekedés biztosítása érdekében. Az OECD szerint a magyar felosztó-kirovó nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében reformokra van szükség. A szervezet szerint a nyugdíjkorhatár és a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának feltételeit érdemes lenne a várható élettartamhoz igazítani.

A jelentés szerint a 13. és 14. havi nyugdíj korlátozása is hozzájárulhatna a rendszer stabilitásához.

Az adórendszerben az OECD szélesebb adóalapot és nagyobb szerepet javasol a vagyon-, ingatlan- és tőkejövedelmek adóztatásának. A szervezet szerint számos jelenlegi adókedvezmény költséges és kevésbé hatékony, miközben egyes kedvezményes áfakulcsok felülvizsgálata is indokolt lehet.

Az OECD szerint a személyi jövedelemadó-rendszer progresszívabbá tétele javíthatná a fiatalok és az alacsony képzettségű munkavállalók elhelyezkedési ösztönzőit, miközben igazságosabbá tenné az adózást.

A jelentés szerint a különadók, a forgalmi típusú terhek, valamint az ár- és árrésszabályozások fokozatos kivezetése növelhetné a gazdasági hatékonyságot és csökkenthetné a vállalkozások bizonytalanságát.

Ezek mellett az OECD szerint Magyarország hosszú távú növekedési lehetőségeihez elengedhetetlen a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének javítása, valamint a munkaképes korú lakosság csökkenése miatt Magyarországnak növelnie kellene a munkaerőpiaci részvételt, különösen a nők körében –

áll az OECD jelentésében.

A jelentés külön kitér az éghajlatváltozásból fakadó veszélyekre is. Az OECD szerint a gyakoribb árvizek és aszályok növekvő költségeket jelentenek Magyarország számára. A szervezet szerint javítani kellene a klímakockázatok elleni biztosítási lefedettséget, szigorúbban kellene betartatni a területhasználati szabályokat, valamint rendszeresen frissíteni kellene az önkormányzatok kockázatmegelőzési terveit.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 180 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. július 27. 14:58
Az egykulcsos adó bevált. Nincs miért változtatni. A nyugdíjemelés élénkíti a gazdaságot. A Tisza és a DK nyugdíjemelést ígért. Az ígérte MP. hogy megtartja a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, és a 13. és 14. havi nyugdíjat. Hazudott volna? Hiteltelen lenne?
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Vasalo
2026. július 27. 14:52
Érdkes áprilisig közel 10 éven át stabil volt a költségvetés és az EUban is az egyik legjobban müködött a gazdaság. Akkor az OECDnek sem volt itt tul sok keresnivaloja. Vajon mi történt a 70 nap alatt.
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Perika65
2026. július 27. 14:45
Én már régen lemondtam róla sajnos. Hát kérem készülök orvoshoz,előtte megmértem a vérnyomásomat,elég izgi. Csak azon húztam fel magam,milyen jó munkahely a Parlament. Ahol miniszterelnök úr végig röhögi a napirend előtt felszólalásokat. Konkréten a Bókáét néztem,de aztán feladtam. Nem kellene megpróbálni Magyar úrnak államfőhöz méltón viselkedni? Talán tanulna meg pókerarcot vágni,gondolkodni és beszélni. Én nem mondom,hogy nem kapja jobbról-balról az áldást,de tesz is érte.
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lemez
2026. július 27. 14:43
Ez már a beigért jólét tessék mondani?Shell pista meg diverzifikál hozza a görögöket befektetni napelemparkba Baranyába.Áradjon.
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