„Az élet, a sors, vagy ki tudja, milyen erő, talán leginkább az emberek szabad akarata úgy alakította a dolgokat, hogy 1945 után a pártok, szervezetek által vezetett, demokratikusnak nevezett berendezkedés vált általánosan uralkodóvá nem csak Európában, de Magyarországon is. Persze az egykori kommunista blokkban ez a rendszer igazán az 1990-es évtől kezdve tudott érvényesülni.

Azt most hagyjuk, hogy ez jó-e vagy sem. Ez van, aki ma a fősodorban akar közélettel és politikával foglalkozni, annak ha egyet nem is kell értenie vele, de legalábbis el kell fogadnia ezt az állapotot, mint egyfajta játékszabályt. Leszögezem, soha nem voltam egy politikai pártnak sem tagja, és nem is leszek, ha rajtam múlik. Ezzel talán sok mindent elárultam arról, mit gondolok a fennálló rendről és berendezkedésről.