Keresztény kincsestár Esztergomban: újranyílt a múzeum, másfél év után

Az esztergomi Keresztény Múzeum eredeti küldetése, ami az igazgató Kontsek Ildikó művészet­történész szerint mit sem változott az intézmény sok esztendővel ezelőtti alapítása óta, hogy „a régebbi és újabb korok művészetét mint a történelem tanúit ismertté tegye, és ezzel nevelje a látogatók esztétikai szemléletét”.

Az előd képtár százötven éve, 1875. október 12-én nyitotta meg a kapuit Magyarország harmadik nyilvános múzeumaként. A kollekciót az alapítás célját az idézett mondatban összefoglaló Simor János folyamatosan és tudatosan épített műtárgygyűjteménye alapozta meg. A művészeti­irodalmi élet nagy pártolójaként és karitatív tevékenységéről is ismert bíboros, esztergomi érsek, hercegprímás – akinél maga Ferenc József is tiszteletét tette 1886 októberében tartott, országos hírű aranymiséje után – hagyatékból és külföldi utazásai során egyaránt vásárolt alkotásokat. Emellett az egész főegyházmegye területéről mentette a használaton kívüli, sokszor pusztulásra ítélt középkori oltártöredékeket: ennek köszönhető például, hogy Trianon után számos felvidéki szárnyas oltár nem lett az enyészeté. A Főszékesegyházi Könyvtár emeletén megrendezett első tárlaton 206 kép szerepelt, főként késő középkori és 19. századi művek. A kollekció ezután még két jelentős együttessel gyarapodott; az 1878-ban megvett Bertinelli-gyűjtemény hatvan, főleg olasz reneszánsz festményből állt, 1884-ben pedig a kölni Schnütgen-gyűjteményből sikerült hozzájutni jó néhány faszoborhoz és iparművészeti tárgyhoz. Mindezt 1882 után már „a magyar Róma” legszebb ékkövének szánt új prímási palota második emeletén csodálhatta meg a nagyközönség. Ott, ahol ma is az állandó kiállítás helye van – 1887 óta immár Keresztény Múzeum néven.