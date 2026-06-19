Nincs rossz legelő, csak rossz döntés – gondolt már arra, hogy létezik egy ősi AI?

Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum sokrétű kínálattal készül június 20-ára, így a Kollár Klemencz Kamarazenekar és a Csaknekedkétsrác koncertjével, Gundel Takács Gábor által vezetett irodalmi kvízzel, Máté Gábor és Szirtes Ági zenés felolvasószínházi előadásával, szubjektív tárlatvezetésekkel, illetve irodalmi és pszichológiai beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. Ezen a napon debütál a PIM új időszaki kiállítása Sorstalanság-alakzatok címmel, amely hat magyar író és egy folyóirat – Szerb Antal, Márai Sándor, Bodor Ádám, Kertész Imre, Agota Kristof, Faludy György és a párizsi Magyar Műhely – megidézésével a sorstalanság fogalmának mibenlétét, annak 20. századi megélését, különféle változatait kutatja. A bőrömön ország süt át című kiállításon pedig Nagy László sokoldalú és kísérletező művészetét ismerhetik meg az érdeklődők, akinek költészetétől elválaszthatatlan műfordítói, képzőművészeti, képszerkesztői tevékenysége. Az időszakos Jókai-kiállításhoz kapcsolódóan késő este az író kevésbé ismert, természettudományos oldalát és a korabeli csillagászatot Sárneczky Krisztián csillagász mutatja be.

17 és 23 óra között az állandó és időszaki kiállításokat tárlatvezetéseken lehet bejárni, az estét a kertben Nagy László- és Szécsi Margit-koncertszínház nyitja Vecsei H. Miklós, Juhász Anna, Gubik Petra és Tempfli Erik közvetítésében, őket követi a Kollár Klemencz Kamarazenekar, majd a Csaknekedkétsrác formáció. A Károlyi-palota termeiben a Momentán Társulat improvizációs-beszélgetős estje indítja a PIM eseménysorozatát, ezt követően Máté Gábor és Szirtes Ági színművészek zenés felolvasószínházi előadásában Bodor Ádám és Krasznahorkai László művei elevenednek meg. 21 órától irodalmi kvíz várja a látogatókat: Gundel Takács Gábor vezetésével próbára tehetik irodalmi műveltségüket – és a humorérzéküket is. Az egyszerű kérdésektől az egészen irodalomrajongó delikát érdekességig két lehetőség közül kell gyorsan választani, és aki talpon marad, különleges irodalmi ajándéktárgyakat nyerhet.