Nincs rossz legelő, csak rossz döntés – gondolt már arra, hogy létezik egy ősi AI?
2026. június 19. 09:47
A Múzeumok Éjszakáján nem csak erről tudhat meg mindent, az is kiderül, hogyan győzhető le a modern világ káosza tíz egyszerű pásztortrükkel. De jönnek még Picasso magyar barátai és Walter Rózsi asztala is. Programajánlónk június 20-ára.
2026. június 19. 09:47
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Drága barátom, Picasso – A magyarok és a festőlegenda – Móra Ferenc Múzeum, Szeged
A június 20-ától látható tárlaton Pablo Picasso munkássága mellett kiemelt szerepet kapnak azok a magyar alkotók, akik hatottak Picasso művészetére vagy akár személyes kapcsolatban álltak vele. A kiállítás újdonsága egy immerzív tér, ahol animált vetítésen keresztül ismerhetjük meg közelebbről Picasso személyiségét és művészetét. A kiállítás első egysége Picasso életének több fontos elemét ismerteti. Megismerhetjük nagy szerelmeit: feleségeit, múzsáit, szeretőit, akik nagyban hatottak munkásságára. Mérethű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye, Robert Capa fotóin keresztül pedig az izgalmas egyéniségét. A különböző grafikák, lenyomatok és kerámiák mellett egy olyan immerzív egység is helyet kapott a térben, amelyhez hasonló még soha nem szerepelt a Móra-múzeum kínálatában. A második egységében mások mellett Aba-Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontváry Kosztka Tivadar vagy Márffy Ödön műveit láthatjuk, illetve Szalay Lajos több alkotását, akit Picasso a kor legkiemelkedőbb grafikusának tartott.
Nincs rossz legelő, csak rossz döntés – 10 pásztortrükk a nagyvilágból a káosz kezelésére – Néprajzi Múzeum, Budapest
Gondoltál már arra, hogy létezik egy „élő algoritmusokkal” dolgozó „ősi AI”, ami nem a telefonodban van, hanem a legelőn? Ebben az előadásban megmutatom azt a 10 globális alapelvet, ami Mongóliától Afrikáig ugyanúgy működik: hogyan „látják” a pásztorok a füvet az állataik szemén keresztül, miért van napi menüje a nyájnak (előétel–főétel–desszert, komolyan!), mitől lesz egy növény egyszerre kaja ÉS gyógyszer, és hogyan optimalizálnak a pásztorok egy kiszámíthatatlan világban, mindezt GPS, appok és Excel nélkül. Spoiler: nincs jó vagy rossz fű, csak rossz időzítés. Ha kíváncsi vagy, mit tud a több ezer éves tudás, amit még egy modern fenntarthatósági menedzser is megirigyelhet, akkor itt megtudhatod. Előadó: Molnár Zsolt botanikus, etnoökológus, helyszín: Mozi.
Csaknekedkétsrác és a Sosrtalanság-alakzatok – Múzeumok Éjszakája a PIM-ben
Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum sokrétű kínálattal készül június 20-ára, így a Kollár Klemencz Kamarazenekar és a Csaknekedkétsrác koncertjével, Gundel Takács Gábor által vezetett irodalmi kvízzel, Máté Gábor és Szirtes Ági zenés felolvasószínházi előadásával, szubjektív tárlatvezetésekkel, illetve irodalmi és pszichológiai beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. Ezen a napon debütál a PIM új időszaki kiállítása Sorstalanság-alakzatok címmel, amely hat magyar író és egy folyóirat – Szerb Antal, Márai Sándor, Bodor Ádám, Kertész Imre, Agota Kristof, Faludy György és a párizsi Magyar Műhely – megidézésével a sorstalanság fogalmának mibenlétét, annak 20. századi megélését, különféle változatait kutatja. A bőrömön ország süt át című kiállításon pedig Nagy László sokoldalú és kísérletező művészetét ismerhetik meg az érdeklődők, akinek költészetétől elválaszthatatlan műfordítói, képzőművészeti, képszerkesztői tevékenysége. Az időszakos Jókai-kiállításhoz kapcsolódóan késő este az író kevésbé ismert, természettudományos oldalát és a korabeli csillagászatot Sárneczky Krisztián csillagász mutatja be.
17 és 23 óra között az állandó és időszaki kiállításokat tárlatvezetéseken lehet bejárni, az estét a kertben Nagy László- és Szécsi Margit-koncertszínház nyitja Vecsei H. Miklós, Juhász Anna, Gubik Petra és Tempfli Erik közvetítésében, őket követi a Kollár Klemencz Kamarazenekar, majd a Csaknekedkétsrác formáció. A Károlyi-palota termeiben a Momentán Társulat improvizációs-beszélgetős estje indítja a PIM eseménysorozatát, ezt követően Máté Gábor és Szirtes Ági színművészek zenés felolvasószínházi előadásában Bodor Ádám és Krasznahorkai László művei elevenednek meg. 21 órától irodalmi kvíz várja a látogatókat: Gundel Takács Gábor vezetésével próbára tehetik irodalmi műveltségüket – és a humorérzéküket is. Az egyszerű kérdésektől az egészen irodalomrajongó delikát érdekességig két lehetőség közül kell gyorsan választani, és aki talpon marad, különleges irodalmi ajándéktárgyakat nyerhet.
Tudtad, hogy a világon 80 millió emberből csak EGY ismeri a Morse-kódot? – workshopok és tárlatvezetések a Kiscelli Múzeumban
Mások mellett morse adó-vevő, fotós és lámpáskészítő workshoppal, valamint tárlat- és épületvezetésekkel várják az előre regisztrált látogatókat a Kiscelli Múzeumban. 14-tól 18 óráig Bevezetés a Kiscellibe: kolostor-kastély-múzeum-műtáry | Négy korszak négy történet címmel a barokk kolostor alapkőletételétől indulnak séták, amelyek során a közönség útba ejtheti a csak vezetéssel látogatható altemplomot, a toronyszobába jutva az egykori Schmidt-kastély története tárul fel, majd végighaladva a folyosókon a múzeum kezdeteitől jutnak vissza a szabadba a kortárs műtárgyakig Farbaky Péter, Perényi Roland, Csáki Tamás és Köblös Péter stafétájában. 16-tól 20 óráig Kastély és Hollywood címmel a múzeumépület mint forgatási helyszín mutatkozik be, a kiscelli kastély ugyanis az utóbbi években egyre többször jelenik meg mozifilmek, sorozatok kulisszájaként is. A séta során néhány ilyen, a múzeum épületében forgott magyar film és hollywoodi szuperprodukció helyszínét járjuk be, a 19. századi korcsolyapályától a velencei kápolnán át a fantasyk misztikus díszleteiig Perényi Roland kalauzolásában.
De lesz még sok más mellett tárlatvezetés a divatfotográfiával foglalkozó Lookbook, a Tömegek ritmusa című Kósa (Molnár) Mária munkásságát bemutató, a telefonálás technika- és kultúrtörténetével foglalkozó HALLÓ? HALLÓ! és híres egykori pesti illatszergyártó Vértesi család hagyatékát a köz elé táró Illatszilánkok című tárlatokon. Az estét, 22 órától a szoborparkban tett zseblámpás közös séta zárja. Délután Ki a raktárból! mottóval kedvezményes könyvásár lesz, és a Mókusch kávézó és tortaműhely házias pitéi, szörpjei, lekvárjai és teái is csábítanak mindenkit.
Hogy nézett ki a tálalás Walter Rózsiéknál? És kivel evett egy asztalnál Breuer Marcell? – Walter Rózsi-villa, Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
Kihúzható, kerek, fiókos vagy kerti? Amerikai, frankfurti esetleg nyári? Felszolgálás étellifttel, zsúrkocsival vagy spontán, egy brutalista asztalnál? Hogy nézett ki a tálalás Walter Rózsiéknál, és kik ültek egy asztalhoz Breuer Marcellnál? Mikor maradhat el a kés-villa-kanál, és hogyan képzelte el a terítést a Lukáts Kató–Kaesz Gyula házaspár? A Múzeumok Éjszakáján három tervezőt és három attitűdöt mutatunk, a tervek mellett tematikus kóstolókat és kilenc korabeli történetet tálalunk. Terítéken: 3 stílus, 3 család, 12 történet. A látogatókat is bevonó ízélményt Góg Angéla DLA (Goga Food Design) biztosítja, aki munkáiban az étkezés, az emlékezés és a tárgykultúra kapcsolatait kutatja. Vajon hogy köszön vissza a barokk, a modern vagy a brutalista stílus ízekben? Választ kapunk rá a Walter Rózsi-villában június 20-án 19 órától.
Jegy- és egyéb információk: A Múzeumok Éjszakája belépőjegy-karszalagok megvásárolhatók a programban részt vevő múzeumokban és helyszíneken, valamint a jegymester.hu weboldalon is. Érdemes a fővárosi helyszínek esetén előre megtervezni az útvonalat a MUZEJ EVENT@HAND applikáció segítségével. Használhatók a nappali és éjszakai tömegközlekedési eszközök, de természetesen a helyszínek legtöbbje autóval is megközelíthető. Az idei karszalagok érvényesek a BKK „MU” jelzésű különjárataira, de a további fővárosi tömegközlekedési eszközök igénybevétele esetén szükséges megváltani az utazásra feljogosító menetjegyet. A BKK különjáratainak útvonaláról itt tájékozódhatnak.
Nyitókép: Nincs rossz legelő, csak rossz döntés – 10 pásztortrükk a nagyvilágból a káosz kezelésére (Néprajzi Múzeum/Facebook)
Június 14-éig látogatható a 97. alkalommal megrendezett magyar könyves ünnep: a Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Duna-korzón dedikálásokkal, könyvbemutatókkal, kapcsolódó programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel tarkított vásárral várják a közönséget.
Dupla örökségvédelem Fejér megyében: a pusztulástól megmentett Meszleny-kastélyban lelt otthonra a Fischer Emil Múzeum, amely a múlt századforduló legjelentősebb magyar kerámiagyárosának és -gyárának állít emléket.
Muzsikusok határon innen és túl, a budai Vár és egy különleges Guinness-rekord-kísérlet: május 30-án nem csak a BL-döntő helyszíne lesz Budapest. A népzenészek Oroszlános udvarbeli csúcsrangadójáról Kunos Tamás művészeti vezetőt, Kossuth- és Prima Primissima díjas előadóművészt kérdeztük.
A jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók a törvénytelenség oldalára állnak, amikor elfogadják és bátorítják Magyarország miniszterelnökét az ország (nem a NER!) vezető közjogi tisztviselőinek leváltására.
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