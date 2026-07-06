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velencei filmfesztivál george clooney arany oroszlán életmű 2026

„Tagadhatatlan a varázsa” – George Clooney kapja a velencei filmfesztivál életműdíját

2026. július 06. 14:24

A színész-rendezőt pályafutása során hat különböző kategóriában jelölték Oscar-díjra.

2026. július 06. 14:24
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A szeptember 2–12. között  megrendezendő velencei filmfesztivál idén George Clooney-nek adja az Arany Oroszlán életműdíjat – írták közleményükben a rendezők. Clooney azon három személy egyike a világon, akit pályafutása során hat különböző kategóriában jelöltek Oscar-díjra (legjobb film, rendező, főszereplő, mellékszereplő, eredeti és adaptált forgatókönyv). Így a szokásos helyszín Lidón most mindhárom szerepkörében – színészként, rendezőként és producerként – elismerik majd.

A múlt szupersztárjainak varázsát, a kiemelkedő szakmai hozzáértést és a modern érzékenységet tökéletesen ötvöző színész ritka sokoldalúsággal lépett át a műfajok határain háborús filmekkel, thrillerekkel, okos és keserédes vígjátékokkal, sci-fikkel” – áll a fesztivált felügyelő Velencei Biennále indoklásában. Hozzáfűzve, hogy e filmek mindegyikében, színészként és rendezőként egyaránt sikerült hűnek maradnia önmagához; 

„ironikus és melankolikus, lenyűgöző és elmélkedő, ragyogó és váratlan mélységre képes”.

Miközben direktorként jegyzett alkotásai „kifinomultak, ambiciózusok, és kívül állnak a hollywoodi mozis konvenciókon”.

Kiemelik továbbá Clooney a munkáiban mindig tükröződő társadalmi és humanitárius ügyek iránti elkötelezettségét is, ami a mai show-biznisz világában abszolút kiemelkedő személyiséggé teszi.

A korábban a Lidón „annyi rendkívüli pillanatot” átélt sztár reakciójában hatalmas megtiszteltetésnek nevezte az Arany Oroszlán díjat, bár viccesen hozzátette, hogy 

„ez valószínűleg azt is jelenti, hogy öregszem, de semmi gond, vállalom”.

Nyitókép: Frederic J. Brown/AFP

 

Összesen 13 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. július 06. 15:34
Ostoba komcsi. Egy jó filmje van, az Ó testvér, merre visz az utad. A Solarisban is jó, de ott az egész filmnél jobb az eredeti.
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1
0
tikkadt-szocske
2026. július 06. 15:29
A kilencéves fiából is egy jó nagy liberókommunistát fabrikált, minden plecsnit megérdemel.
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0
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Finale
2026. július 06. 15:26
Soha nem kedveltem és szerintem ez az ember nem a nőket szereti. Ezért nem tudott számomra soha hitelesen szívtiprót alakítani számomra egyszerűen nem férfias.
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0
0
mlotta
2026. július 06. 15:15
George Kula
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0
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