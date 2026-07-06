„Tagadhatatlan a varázsa” – George Clooney kapja a velencei filmfesztivál életműdíját

A szeptember 2–12. között megrendezendő velencei filmfesztivál idén George Clooney-nek adja az Arany Oroszlán életműdíjat – írták közleményükben a rendezők. Clooney azon három személy egyike a világon, akit pályafutása során hat különböző kategóriában jelöltek Oscar-díjra (legjobb film, rendező, főszereplő, mellékszereplő, eredeti és adaptált forgatókönyv). Így a szokásos helyszín Lidón most mindhárom szerepkörében – színészként, rendezőként és producerként – elismerik majd.

„A múlt szupersztárjainak varázsát, a kiemelkedő szakmai hozzáértést és a modern érzékenységet tökéletesen ötvöző színész ritka sokoldalúsággal lépett át a műfajok határain háborús filmekkel, thrillerekkel, okos és keserédes vígjátékokkal, sci-fikkel” – áll a fesztivált felügyelő Velencei Biennále indoklásában. Hozzáfűzve, hogy e filmek mindegyikében, színészként és rendezőként egyaránt sikerült hűnek maradnia önmagához;