A hét szűk esztendő és a fóliázás végét ígérik – megnyílt az Ünnepi Könyvhét

Hasonlóan az úgynevezett kötött áras könyvtörvényhez, amelyet szakmai egyeztetés nélkül, egy salátatörvény részeként fogadott el két éve az Országgyűlés.”

Gál Katalin ugyanakkor hangsúlyozta, örömre is akad azért ok: a lassan századik Ünnepi Könyvhétre – amely Supka Géza általi 1929-es megalapítása óta mindössze kétszer, 1957-ben és 1920-ban maradt el – a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal együtt az ország legnépszerűbb kulturális eseményei; egyre több fiatalt is vonzva. A MKKE elnöke a büszkeségek között említette a magyar irodalom közelmúltbeli sikereit is, így természetesen Krasznahorkai László Nobel- és a magyar származású David Szalay Booker-díját a Flesh című, mostantól magyarul (Test) olvasható művéért. Ezután a jövőről beszélt, felhívva rá a figyelmet: a magyar könyv, tágabban az olvasás túlélése azon múlik, a társadalom mennyire tartja ezt a vonalat erősíteni, és a családok mellett az oktatási intézmények – beleértve a szabad tankönyvpiacot is –, könyvtárosok, aktuális politikai döntéshozók mindenkori feladata.

Gál Katalint Tarr Zoltán társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter követte, aki azonnali intézkedéscsomagot jelentett be