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Tarr Zoltán Karácsony Gelgely Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülés Booker-díj 2026 ünnepi könyvhét

A hét szűk esztendő és a fóliázás végét ígérik – megnyílt az Ünnepi Könyvhét

2026. június 12. 12:41

Június 14-éig látogatható a 97. alkalommal megrendezett magyar könyves ünnep: a Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Duna-korzón dedikálásokkal, könyvbemutatókkal, kapcsolódó programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel tarkított vásárral várják a közönséget.

2026. június 12. 12:41
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Farkas Anita

A Vörösmarty téren megnyílt a kortárs magyar irodalmat fókuszba állító Ünnepi Könyvhét. A beszédek sorát a szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke kezdte. Gál Katalin a felnőtt-társadalom a következő nemzedékekkel szemben viselt felelősségére hívta fel a figyelmet, mondván „az olvasás nem kiváltság, hanem jog”, és arról is beszélt, a könyvszakma szereplői bíznak benne, hogy „a hét szűk esztendő vége következik”. 

A szakma problémái szerinte régóta világosak mindenki számára: az infláció, az energiaárak növekedése, a papírhiány, a minden kapcsolódó területet érintő költségnövekedések, a szakemberek eltűnése, a vállalhatatlan adóterhek, a vásárlók fogyatkozása mind a szegmens szűküléséhez vezettek. Külön kitért az „alapvető emberi jogokat érintő úgynevezett gyermekvédelmi törvényre is, 

amely megbéklyózta a könyvkiadást és -kereskedelmet. 

Hasonlóan az úgynevezett kötött áras könyvtörvényhez, amelyet szakmai egyeztetés nélkül, egy salátatörvény részeként fogadott el két éve az Országgyűlés.

Gál Katalin ugyanakkor hangsúlyozta, örömre is akad azért ok: a lassan századik Ünnepi Könyvhétre – amely Supka Géza általi 1929-es megalapítása óta mindössze kétszer, 1957-ben és 1920-ban maradt el – a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal együtt az ország legnépszerűbb kulturális eseményei; egyre több fiatalt is vonzva. A MKKE elnöke a büszkeségek között említette a magyar irodalom közelmúltbeli sikereit is, így természetesen Krasznahorkai László Nobel- és a magyar származású David Szalay Booker-díját a Flesh című, mostantól magyarul (Test) olvasható művéért.  Ezután a jövőről beszélt, felhívva rá a figyelmet: a magyar könyv, tágabban az olvasás túlélése azon múlik, a társadalom mennyire tartja ezt a vonalat erősíteni, és a családok mellett az oktatási intézmények – beleértve a szabad tankönyvpiacot is –, könyvtárosok, aktuális politikai döntéshozók mindenkori feladata. 

Gál Katalint Tarr Zoltán társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter követte, aki azonnali intézkedéscsomagot jelentett be 

a magyar irodalom megmentésére”. 

Sőt, egyenesen „a könyvek új korszakát” ígérte; a bevezetendő programelemek között felsorolta mások mellett a vidéki könyvesboltok védelmét, a könyvpiac szabad működésének biztosítását, az árkötöttségi törvény, valamint az e-könyvek és hangoskönyvek áfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának bővítését, valamint a központosított oktatási rendszer és tankönyvpiac felszámolását 

Azokat a törvényeket is megvizsgáljuk, amelyeket a Fidesz–KDNP öncélú jelleggel, hazug módra a gyermekvédelem ürügyén hozott” – utalt ugyancsak a „fóliázásra” a miniszter, aki miután kendőzetlenül bírálta a korábbi évek teljes kultúrpolitikáját,

bocsánatot kért elődei „bűnei” miatt a könyvszakma szereplőitől.

A 97. Ünnepi Könyvhetet hivatalosan a már említett David Szalay nyitotta meg. Rögtön a beszéde elején hangsúlyozva egyedi pozícióját: „a szó egyszerű értelmében nem vagyok magyar író, hiszen a magyar írók magyarul írnak, én pedig angolul teszem ezt”. Ami nem azt jelenti – folytatta –, hogy az életében ne lenne fontos helyen Magyarország a hetvenes-nyolcvanas évekbeli balatoni nyaraktól a pécsi évekig. Önmagát „egygenerációs rendellenességnek” nevezte, hiszen amíg elődei és a gyerekei is tökéletesen beszélnek magyarul, neki a „ bennfentes kívülálló” pozíciója és „az örök otthontalanság” jutott. 

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Az eseményen színpadra lépett Karácsony Gergely is, aki előbb azon ironizált, hogy a divatnak megfelelően csak azért nincsen rajta Tisza cipő, mert nem talált 49-es méretben, majd szintén a magyar írók közelmúltbeli sikereit méltatta – Krasznahorkaitól Nádas Péterig. Külön kiemelte, hogy Budapest főpolgármestereként mennyire büszke a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra, hiszen annak olvasószáma folyamatosan nő. 

A programot a Szép Magyar Könyv 2025 díjainak átadása zárta dr. Révész Emese művészettörténész, a Szép Magyar Könyv zsűrielnökének bevezetőjével.
 

Nyitókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszédet mond a 97. Ünnepi Könyvhét megnyitóján a budapesti Vörösmarty téren 2026. június 11-én. (MTI/Bruzák Noémi)

 

Összesen 12 komment

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analysator
2026. június 12. 13:45
Lesz törvény arról is, hogy mostantól már a szabad levegőt mélyen belélegezve minden magyar író írjon már nagyon jó magyar irodalmat, mert különben ki lesznek rúgva és lesz, aki csak fel lesz mentve, de annak a helyére kineveznek majd egy sokkal érdemesebbet, aki a hosszú évek elnyomása alatt a fiókjának már írt remekműveket.
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wwoman-2
2026. június 12. 13:31
"Syr Wullam 2026. június 12. 13:17 • Szerkesztve Gál Katalin és az MKKE nyaljon szart" így igaz, ők kezdeményezték!!
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tapir32
2026. június 12. 13:28
Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
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Burdisgarage
2026. június 12. 13:19
Pedofil tisza!
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