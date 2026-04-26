tisza párt david szalay európai unió

Booker-díjas író: Eddig szégyelltem, most büszke vagyok a magyarságomra

2026. április 26. 08:30

David Szalay szerint ez a nemzedék már természetesnek veszi az Európai Unióhoz való tartozást, és Oroszország helyett egyértelműen a Nyugat felé orientálódik.

null

A Bécsben élő, de Magyarországon is sok időt töltő David Szalay nagy megkönnyebbüléssel fogadta a Tisza Párt sikereit, mert úgy véli, ez a győzelem a magyar demokrácia életerejét bizonyítja. 

Az író szerint a békés hatalomátadás folyamata igazolja, hogy az ország képes megújulni egy olyan időszak után,

amikor az állami korrupció és a beavatkozás mértéke már tarthatatlanná vált. Úgy látja, a Fidesz térnyerése addig maradhatott rejtve a tömegek előtt, amíg az életszínvonal emelkedett, ám a gazdasági nehézségek és az energiaárak megugrása végül rávilágítottak a rendszer hibáira.

Magyar Pétert tehetséges, ugyanakkor egyelőre talányos politikusnak tartja, aki egy új, a szocializmus után felnőtt generációt képvisel. 

Szalay szerint ez a nemzedék már természetesnek veszi az Európai Unióhoz való tartozást, és Oroszország helyett egyértelműen a Nyugat felé orientálódik. 

Bár elismeri, hogy Magyar mérsékelt jobboldali szemlélete némi csalódást okozhat a nyugati liberálisoknak, 

az író bízik abban, hogy a politikus valóban elkötelezett a korrupció visszaszorítása és a politikai pluralizmus helyreállítása mellett, ami alapvető fordulatot hozhat az ország életében.

A kulturális élet tekintetében Szalay kettős képet fest: paradox módon az elnyomó rezsim termékeny talajt biztosított független műalkotások számára, de a kultúra megtisztítása a politikai kinevezettektől hosszú és határozott folyamatot igényel. 

Az írói lét nehézségei – a szűk piac és a nyelvi korlátok – szerinte a jövőben is megmaradnak, ám a politikai légkör változása alapjaiban írja felül a nemzeti identitást. 

Míg korábban külföldön szégyenkezve vallott magyarságáról

a kormányzati propaganda miatt, az elmúlt napok euforikus eseményei után ma már büszkén képviseli gyökereit, látva, ahogy a nép megfordította az önkényuralmi trendet.

Nyitókép: Massimo Valicchia / AFP

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
asdhuk78
2026. április 26. 10:19
Szégyenkezz bátran tovább, mi is szégyenkezünk miattad
mnmn
•••
2026. április 26. 10:18 Szerkesztve
Az író elvtársak a partvonalon kívülre szorultak világ szerte, lassan a kutya sem olvassa őket, egy haldokló műfaj lesz az irodalom. Abból áll hogy mindenki ismer mindenkit és díjakat osztogatnak egymás közt, ezért próbálnak mindenféle nyilatkozatokat tenni, hogy benn maradjanak a köztudatban.
madre79
2026. április 26. 10:17
Takarodj a büdös francba!
sanya55-2
2026. április 26. 10:06
Sajnos nekem is van szégyellnivalóm az egész világ előtt,az hogy engem kik képviselnek és ez rólam is egy vélemény,
