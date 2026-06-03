Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapesti önkormányzat fidesz razzia előállítás

Reagált a Fidesz az egyes budapesti önkormányzatokat érintő eljárásokra

2026. június 03. 12:27

„Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért” – írták.

2026. június 03. 12:27
null

„Reagálás az egyes budapesti önkormányzatokat érintő eljárásokra” – írta a Fidesz-frakció a Facebookon. Ahogy arról beszámoltunk, három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában. 

Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért. Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a hatóságok felelőssége, hogy az eljárást minden esetben pártatlanul, a jogszabályok alapján folytassák le. Az eljárás során, jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme”

– írták a közösségi oldalon. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leskelődő
2026. június 03. 12:51
Izgatottan várom a kispesti fehérporos, megvesztegetéses ügyek szereplőinek előkerülését.
Válasz erre
0
0
retek312
2026. június 03. 12:46
a magyarok leszarják mit nyekereg a hazaáruló fidesz
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!