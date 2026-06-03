Reagált a Fidesz az egyes budapesti önkormányzatokat érintő eljárásokra

Razzia: három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában
A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza.
„Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért” – írták.
„Reagálás az egyes budapesti önkormányzatokat érintő eljárásokra” – írta a Fidesz-frakció a Facebookon. Ahogy arról beszámoltunk, három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában.
Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért. Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a hatóságok felelőssége, hogy az eljárást minden esetben pártatlanul, a jogszabályok alapján folytassák le. Az eljárás során, jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme”
– írták a közösségi oldalon.
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A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert