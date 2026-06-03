Razzia: három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában

A Patrióta közösségi oldalán arról számolt be, hogy pártokon átívelő korrupciós razzia rázta meg kedden a budapesti önkormányzati politikát. A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt egyszerre állított elő fideszes és baloldali politikusokat.

Az ügy a fővárosi parkfenntartási közbeszerzések körül évek óta húzódó botrányhoz kapcsolódik, és több budapesti kerületet is érint – ismertették.