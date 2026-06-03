Razzia: három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában

Kezdeményezték Molnár Zsolt letartóztatását
Érintett lehet az óbudai korrupciós ügyben.
A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza.
A Patrióta közösségi oldalán arról számolt be, hogy pártokon átívelő korrupciós razzia rázta meg kedden a budapesti önkormányzati politikát. A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt egyszerre állított elő fideszes és baloldali politikusokat.
Az ügy a fővárosi parkfenntartási közbeszerzések körül évek óta húzódó botrányhoz kapcsolódik, és több budapesti kerületet is érint – ismertették.
Mint ismert, a baloldali közszereplők közül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert állították elő.
Az ügyészség Molnár Zsolt letartóztatását is kezdeményezte.
A 24.hu továbbá úgy értesült, hogy a Fideszhez köthető előállítottak között van:
A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza. A hatóságok szerint egy céghálózat hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a budapesti kertészeti és parkfenntartási piacnak.
A nyomozásban érintett négy cég 2022-ben összesen több mint 19 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben a hálózat tagjai Budapest számos kerületével álltak szerződéses kapcsolatban.
Az ügyészségi eljárás jelenleg is folyamatban van – derült ki a Patrióta bejegyzéséből.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
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Érintett lehet az óbudai korrupciós ügyben.