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politikus molnár zsolt központi nyomozó főügyészség őrsi gergely fidesz razzia Láng Zsolt ügyészség

Razzia: három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában

2026. június 03. 10:05

A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza.

2026. június 03. 10:05
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A Patrióta közösségi oldalán arról számolt be, hogy pártokon átívelő korrupciós razzia rázta meg kedden a budapesti önkormányzati politikát. A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt egyszerre állított elő fideszes és baloldali politikusokat.

Az ügy a fővárosi parkfenntartási közbeszerzések körül évek óta húzódó botrányhoz kapcsolódik, és több budapesti kerületet is érint – ismertették.

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Mint ismert, a baloldali közszereplők közül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert állították elő. 

Az ügyészség Molnár Zsolt letartóztatását is kezdeményezte.

A 24.hu továbbá úgy értesült, hogy a Fideszhez köthető előállítottak között van:

  • Láng Zsolt, a II. kerület volt polgármestere és jelenlegi frakcióvezetője
  • Gór Csaba kerületi frakcióvezető
  • Puskás Péter, Óbuda fideszes képviselője és egykori alpolgármestere.

A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza. A hatóságok szerint egy céghálózat hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a budapesti kertészeti és parkfenntartási piacnak. 

A nyomozásban érintett négy cég 2022-ben összesen több mint 19 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben a hálózat tagjai Budapest számos kerületével álltak szerződéses kapcsolatban.

Az ügyészségi eljárás jelenleg is folyamatban van – derült ki a Patrióta bejegyzéséből.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

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Összesen 17 komment

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zsanett-kúnrum
2026. június 03. 12:40
remélem valamelyiknek lesz valami több méteres trópusi pálmafája exkluzív üvegházzal.
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SzkeptiKUSS
2026. június 03. 12:39
Ez nincs ellenemre, ha tisztességes eljárás van és nem koholt vádakkal ítélnek el embereket.
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nanemane-0
2026. június 03. 12:35
Orbán mondta, hogy minden Fideszes ért ki fog állni. De ha esik akkor beáll.
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boomaire
2026. június 03. 12:23
... és még nem is kezdte el a működését a Ruff által újjászervezett Gestapo... Akkor már a helyszínen lövik főbe a fideszeseket?
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