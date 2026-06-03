Megszületett a döntés: nyilvántartásba vette a Médiahatóság a Szivárvány TV-t

Kezdődik: LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon
A csatorna tulajdonosa szerint az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.
Magyarország első LMBTQ-csatornája elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.
Nyilvántartásba vette a Koltay András vezette Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Szivárvány TV nevű televíziós csatornát. Magyarország első LMBTQ lineáris csatornáját a New Digital Media Kft. fogja üzemeltetni – közölte a Media1.
Pataki Tamás ügyvezető igazgató a lapnak elmondta,
a döntés az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő, és maximálisan odafigyelnek majd a gyermekvédelmi szempontokra.
A társaság tájékoztatója szerint a Szivárvány TV elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.
Pataki Tamás ugyanakkor reméli, hogy a New Digital Media Kft. immár 14 tévécsatornából álló portfólióját a jövőben kivétel nélkül minden magyarországi műsorterjesztő a kínálatába emeli, biztosítva ezzel a nézők számára a szabad és sokszínű tartalomválasztást – idézte a Media1.
Emlékezetes, hogy a Szivárvány TV indulását nemsokkal azután jelentették be, hogy az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság keresete nyomán jogsértőnek minősítette a magyar gyermekvédelmi törvény egyes elemeit.
A luxemburgi döntés szerint a szabályozás sérti többek között az emberi méltósághoz, a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jogot, valamint diszkriminatív az LMBTQI-közösséggel szemben.
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A csatorna tulajdonosa szerint az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.