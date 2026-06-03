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szivárvány tv pataki tamás new digital media kft nyilvántartás magyarország lmbtq

Megszületett a döntés: nyilvántartásba vette a Médiahatóság a Szivárvány TV-t

2026. június 03. 11:06

Magyarország első LMBTQ-csatornája elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.

2026. június 03. 11:06
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Nyilvántartásba vette a Koltay András vezette Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Szivárvány TV nevű televíziós csatornát. Magyarország első LMBTQ lineáris csatornáját a New Digital Media Kft. fogja üzemeltetni – közölte a Media1.

Pataki Tamás ügyvezető igazgató a lapnak elmondta, 

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a döntés az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő, és maximálisan odafigyelnek majd a gyermekvédelmi szempontokra.

A társaság tájékoztatója szerint a Szivárvány TV elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.

Pataki Tamás ugyanakkor reméli, hogy a New Digital Media Kft. immár 14 tévécsatornából álló portfólióját a jövőben kivétel nélkül minden magyarországi műsorterjesztő a kínálatába emeli, biztosítva ezzel a nézők számára a szabad és sokszínű tartalomválasztást – idézte a Media1.

A választás után pörögtek fel az események

Emlékezetes, hogy a Szivárvány TV indulását nemsokkal azután jelentették be, hogy az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság keresete nyomán jogsértőnek minősítette a magyar gyermekvédelmi törvény egyes elemeit. 

A luxemburgi döntés szerint a szabályozás sérti többek között az emberi méltósághoz, a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jogot, valamint diszkriminatív az LMBTQI-közösséggel szemben.

Nyitókép: képernyőfotó

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Összesen 56 komment

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nyúlgerinc
2026. június 03. 13:13
Helyben vagyunk. Megoldódott a magyar nemzet legnagyobb problémája.
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Szuper
2026. június 03. 13:01
Akkor a környéket hangos fingszó nem fogja zavarni! Phhhhhhhhááááááá picinyeim! Majd esszük a babot cérnára fűzve! :-))))))))))))
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gullwing
2026. június 03. 12:51
gullwing 2026. június 03. 11:44 Az egyik buzeráns korcs tiszás: fityeszkarosult....🤣🤣🤣🤣 A többi nem meri felvállalni...🤣🤣🤣🤣 Megszólítatott és meg is jelent a korcs! 🤣🤣🤣🤣 Ezek a selejt szarok már csak ilyenek.
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1
gullwing
2026. június 03. 12:49
fityeszkarosult The Loner 2026. június 03. 12:28 olvasói válasz: a lőtéri kutyát nem érdekli hogy hívod, egyébként pedig hamarosan OV újabb nick neve pedig a szibériai remete, vagy a sittes csuti törpe lesz. :))) Az anyád a sarki ribanc lesz a börtöntöltelék, veled...🤣🤣🤣🤣
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