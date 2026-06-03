Megszületett a döntés: nyilvántartásba vette a Médiahatóság a Szivárvány TV-t

A társaság tájékoztatója szerint a Szivárvány TV elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.

Pataki Tamás ugyanakkor reméli, hogy a New Digital Media Kft. immár 14 tévécsatornából álló portfólióját a jövőben kivétel nélkül minden magyarországi műsorterjesztő a kínálatába emeli, biztosítva ezzel a nézők számára a szabad és sokszínű tartalomválasztást – idézte a Media1.