Kezdődik: LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon

Az LMBTQ-pártiak a Tisza Pártnál kopogtatnak: ilyen változtatásokat követelnek Magyar Péteréktől
A nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek több területen is konkrét változtatásokat sürgetnek a magyarországi genderpolitikában.
A Media1 értesülései szerint új, kifejezetten az LMBTQ-közösséget célzó lineáris és online csatorna indulhat Magyarországon Szivárvány TV néven. A médiaszolgáltató már benyújtotta kérelmét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH).
Ezt is ajánljuk a témában
Mindez röviddel azután történt, hogy az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság keresete nyomán jogsértőnek minősítette a magyar „gyermekvédelmi” törvény egyes elemeit. A luxemburgi döntés szerint a szabályozás sérti többek között az emberi méltósághoz, a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jogot, valamint diszkriminatív az LMBTQI-közösséggel szemben.
A tervezett Szivárvány TV mögött álló vállalkozó egyelőre nem kívánta felfedni kilétét, de annyit elárult: a csatorna napi 24 órában sugározna, ötvözve a hagyományos televíziózást az online streaminggel. Jelenleg arra várnak, hogy az NMHH az uniós joggal összhangban biztosítsa számukra a működés lehetőségét.
A műsorkínálat a hivatalos korhatár-besorolási szabályok szerint készülne, külön hangsúlyt fektetve a gyermekvédelemre. A tervek szerint napközben szabadon elérhető kulturális, zenei és gasztronómiai műsorok, talkshow-k és életútinterjúk szerepelnének, valamint az LMBTQI-közösség történetét bemutató tartalmak. A 18+-os műsorokat kódolva, kizárólag felnőttek számára tennék hozzáférhetővé. A csatorna tulajdonosa azt is jelezte: az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.
A nyitókép illusztráció.