Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarországon európai unió bírósága szivárvány tv európai unió lmbtq

Kezdődik: LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon

2026. április 23. 09:22

A csatorna tulajdonosa szerint az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.

A Media1 értesülései szerint új, kifejezetten az LMBTQ-közösséget célzó lineáris és online csatorna indulhat Magyarországon Szivárvány TV néven. A médiaszolgáltató már benyújtotta kérelmét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH).

Mindez röviddel azután történt, hogy az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság keresete nyomán jogsértőnek minősítette a magyar „gyermekvédelmi” törvény egyes elemeit. A luxemburgi döntés szerint a szabályozás sérti többek között az emberi méltósághoz, a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jogot, valamint diszkriminatív az LMBTQI-közösséggel szemben.

Egyelőre nem tudni ki áll a háttérben

A tervezett Szivárvány TV mögött álló vállalkozó egyelőre nem kívánta felfedni kilétét, de annyit elárult: a csatorna napi 24 órában sugározna, ötvözve a hagyományos televíziózást az online streaminggel. Jelenleg arra várnak, hogy az NMHH az uniós joggal összhangban biztosítsa számukra a működés lehetőségét.

A műsorkínálat a hivatalos korhatár-besorolási szabályok szerint készülne, külön hangsúlyt fektetve a gyermekvédelemre. A tervek szerint napközben szabadon elérhető kulturális, zenei és gasztronómiai műsorok, talkshow-k és életútinterjúk szerepelnének, valamint az LMBTQI-közösség történetét bemutató tartalmak. A 18+-os műsorokat kódolva, kizárólag felnőttek számára tennék hozzáférhetővé. A csatorna tulajdonosa azt is jelezte: az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 91 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Intel
2026. április 23. 10:52
Ez tipikus ruszki dezinformáció.
Válasz erre
0
0
Meduza99
2026. április 23. 10:50
Hányás
Válasz erre
0
0
Cogito ergo sum
•••
2026. április 23. 10:46 Szerkesztve
No ezért kaszálták el a gyermekvédelmi törvényt. A tv szolgáltatóknál a pornográf csatornák fizetősek. No ez ingyenes, és még a +18 felirat sem jelenik meg. Brave New World
Válasz erre
2
0
szimpibetti
2026. április 23. 10:46
komloisracok 2026. április 23. 10:32 2002-után is felálltunk, hogy csak néztetek 2010-től." Hát ekkora vereségből amit 1945 óta senki nem szenvedett el.😁🤦‍♂️Persze most nehéz megemészteni egy ekkora történelmi bukást .A fidnyákoknak, kell valami szellemi támasz ami visszahozza a reményt, a személyi kultuszban szenvedő egyre zsugorodó tömegnek,hogy a hatvanpusztai kevlálbohócot, még valaha látják komoly politikai tényezőként magyarországon.👍Nem fogják.👍👍👍
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!