Most minden felelősség Magyar Péteré: a kapkodással óriásit döccenhet a Tisza terve

A helyzetet bonyolítja, hogy ezek a pénzek még meg sincsenek. Bár a megállapodás mindenképp üdvözlendő, igazán örülni majd akkor lehet, ha Brüsszel ténylegesen át is utalja a magyar számlára a pénzeket. Hogy ez mikor történhet meg, egyelőre nem tudni. Márpedig az idő sürget. Bár a forrásoktól sokan azt várják, rögtön jólétet hoz, egyáltalán nem erről van szó.

Erre mutatott rá a Mandinernek Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Mint fogalmazott: nem várna kánaánt, de a források makrogazdasági hatása nem elhanyagolható.