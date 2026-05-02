Nem ingyenpénz – Avagy mit mutat a 4-es metró az uniós források valódi működéséről?

A legkritikusabb részt, az alagútépítést a BAMCO konzorcium végezte, amelyben a francia VINCI, az osztrák-német STRABAG és a magyar Hídépítő Zrt. dolgozott együtt. Az állomások kivitelezése sem egyetlen szereplőhöz kötődött. Különböző nemzetközi konzorciumok (német, osztrák, japán cégek magyar partnerekkel) vitték a projekteket.

A szerkezetből már önmagában kirajzolódik egy fontos mintázat. Bár magyar cégek mindenütt jelen voltak, a projektek élén jellemzően nagy nyugat-európai vállalatok álltak. Ez nem meglepő annak a fényében, hogy a kulcsfontosságú elemek mint a mérnöki know-how, a speciális géppark, a projektirányítás döntően külföldi kézben voltak. A magyar szereplők inkább a kivitelezés egyes részeiben, alvállalkozóként vagy partnerként kapcsolódtak be.

Ha mindezt számokra fordítjuk le, még beszédesebb képet kapunk.

A teljes, 452,5 milliárd forintos beruházásból a mélyépítés nagyjából 50 százalékot, azaz olyan 200-250 milliárd forintot tett ki. Ez már önmagában akkora összeg, amely egy kisebb állami beruházási programmal vetekszik.

Egy ilyen projekt költsége alapvetően öt dolgot fedez. A helyi munkaerőt, az anyagokat, a technológiát, az irányítást és a profitot. Nemzetközi tapasztalatok alapján az utóbbi két elem (különösen, ha a fővállalkozók külföldiek) jelentős súlyt képvisel. A 4-es metró esetében, ahol a konzorciumokat jellemzően nemzetközi cégek vezették, az alagútfúró gépek külföldről érkeztek, és a projektmenedzsment is külföldi dominanciájú volt, reális becslés szerint a mélyépítésen belül 60 százaléknyi rész köthető külföldi cégekhez, míg 40 százalék maradhatott a hazai gazdaságban.

Ez forintra lefordítva azt jelenti, hogy a mélyépítési munkákból mintegy 110-160 milliárd forint kerülhetett külföldi vállalatokhoz, miközben 90-120 milliárd forint hasznosulhatott Magyarországon. A különbség mögött több tényező áll. A speciális technológiák és gépek hiánya, a nemzetközi cégek szaktudása, valamint az a struktúra, amelyben a profit jellemzően a konzorcium vezetőjén, azaz az anyavállalatokon keresztül realizálódik.

A mérleg

Az M4-es metró 452,5 milliárd forintos teljes költségvetéséből az unió 180,8 milliárd forintot fizetett. A fennmaradó 271,7 milliárd forintot a magyar állam és a fővárosi önkormányzat állt.

A projekt költségvetéséből a fenti számítások alapján nagyjából 200 milliárd forintnyi összeg landolhatott külföldi cégek, vállalkozások és magánszemélyek számláján. Ha tehát a finanszírozási egyenleget megvonjuk, akkor 180,8 milliárd forintnyi uniós pénz érkezett hazánkba a metróépítés miatt, egy ideig itt parkolt, majd ennél több, nagyjából 200 milliárd el is hagyta Magyarországot.

Tény, hogy a matek és az arányok nem minden unió által finanszírozott beruházás vagy program esetében azonos a fentiekkel. Ám az is tény, hogy a fenti konstrukció is részben EU-s pénzből valósult meg, ráadásul nem is kevésből. Ezeket a milliárdokat is reménykedve és örömmel vártuk. A fenti részletekkel azonban nem biztos, hogy mindenki tisztában volt.

Én a 4-es metrót napi rendszerességgel használom. Szerintem hiánypótló beruházás volt, és a magyarok, természetesen első sorban a budapestiek közlekedését egyszerűbbé, életét pedig könnyebbé és szebbé teszi. Csökkenti a dugókat és a felszíni zajterhelést is.

Semmiképpen nem mondanám tehát, hogy nem érte meg az M4-es metrót megépíteni. Ám a fenti példa remekül mutatja, hogy mit várhatunk az uniós pénzek hazahozásától, és mit nem. Nem várhatjuk, hogy hirtelen több pénzünk lesz a bankszámlánkon. Azt várhatjuk, hogy komoly saját pénzek megmozgatásával (melyeket a napnak a végén nekünk kell kifizetni) szebb lesz a lakókörnyezetünk, stabilabb lesz a gazdaságunk, jobb lesz az életszínvonalunk. De már most tűrjük fel az ingujjunkat, mert az uniós pénzekért keményen meg kell majd dolgozni.

A cikk szerzője a BCE egyetemi docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: Jászai Csaba/MTI