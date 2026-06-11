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kormány infláció európai unió Bulgária svédország euró európai bizottság

Intő példa a svédektől: az EU mintaállama elutasítja az eurót, míg a Tisza-kormány szerint idehaza nagyon kellene

2026. június 11. 07:55

Eközben Bulgáriában pár hónappal az euró bevezetése után az egekbe repültek az élelmiszerárak és az infláció.

2026. június 11. 07:55
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A svédek továbbra is bíznak nemzeti valutájukban, a koronában és abban, hogy az a legnagyobb skandináv gazdaság számára védőpajzsként szolgál a viharos globális piacokon. Ezzel párhuzamosan az euró bevezetését egyre kevesebben támogatják az északi országban:

arányuk az egy évvel korábbi 32 százalékról 28,7 százalékra esett vissza a Svéd Statisztikai Hivatal szerdai közleménye szerint.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a megkérdezettek 52,1 százalék ellenzi az euró bevezetését – írta a Világgazdaság.

Mint írták, a kutatást abban az időszakban végezték, mikor a svéd parlamentben pedzegetni kezdték a valutaváltás gondolatát. Januárban Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kormány megvizsgálja egy ilyen lépés előnyeit, ha a szeptemberi általános választásokat követően folytathatja munkáját – idézte a gazdasági portál.

Felidézték, hogy bár Svédország több mint három évtizeddel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, de eddig – néhány másik országhoz hasonlóan – nem tett eleget a közös valuta bevezetésére vonatkozó kötelezettségének. Sőt, 2003-ban népszavazáson utasították el az euró bevezetését.

Eközben Izlandon is zajlik az eszmecsere az euró bevezetéséről. Mivel a szigetország nem tagja a közösségnek, ott az euróövezeti csatlakozás az EU-ba való belépés mellékszálaként merült fel. Augusztusban pedig népszavazással döntenek majd arról, hogy folytassák-e a 2015-ben befagyasztott csatlakozási tárgyalásokat – írták.

Ezért káros a monetáris függetlenség elvesztése

Svéd elemzők szerint  számos okból káros lenne az ország monetáris függetlenségének elvesztése. A svéd jegybank, a Riksbank például elveszítené a kamatlábak megállapításának jogát, így Svédország nem tudná többé monetáris politikáját a saját gazdasági igényeihez igazítani, illetve recesszió idején az export fellendítése érdekében csökkenteni az árfolyamot.

Emellett a csatlakozás a skandináv államot az euróövezet költségvetési és adósságproblémái részesévé tenné, azaz osztoznia kellene a többi tagállam gazdasági helyzetéért viselt felelősségben.

Arra is rámutattak, hogy Svédország már mélyen integrálódott az EU belső piacába, közgazdászok szerint a közös valuta bevezetéséből származó közvetlen pénzügyi haszna minimális lenne, ami feleslegessé teszi a csatlakozás kockázatainak a vállalását. Arról nem beszélve, hogy a svéd közvélemény körében továbbra is nagy a szkepticizmus a témát illetően.

Bulgáriában pár hónap alatt egekbe repültek az élelmiszerárak és az infláció

A lap összeállításából kiderült, hogy Bulgáriában pár hónap alatt komoly problémákat okozott a közös európai fizető eszköz bevezetése: 

a balkáni ország ellen néhány hónappal euróövezeti csatlakozása után, június elején máris túlzottdeficit-eljárás megindítását javasolta az Európai Bizottság, mivel tavaszi előrejelzése szerint költségvetési hiánya 2026-ban eléri a GDP 4,1 százalékát.

Közben Bulgáriának az euróövezet legmagasabb inflációs rátájával is meg kell küzdenie, ami máris az „egekbe lőtte” az élelmiszerárakat. 

Az áprilisban földcsuszamlásszerű győzelmet arató Progresszív Pártra pedig hatalmas nyomás nehezedik, hogy tegyen valamit az élelmiszerárak ügyében. Ugyanis az élelmiszerek közül a paradicsom ára 28,8 százalékkal, a paprikáé 24,8 százalékkal, a káposztáé pedig 18,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest – sorolták.

A fenti példákat végignézve a Tisza-kormánynak is lehet érdemesebb lenne jobban körüljárnia az euróövezeti csatlakozás témáját és annak várható következményeit.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

 

Összesen 38 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 11. 10:19
A fenti példákat végignézve a Tisza-kormánynak is lehet érdemesebb lenne jobban körüljárnia az euróövezeti csatlakozás témáját de ezek agyhalott kólásdobozok, csak a gazdik kérése szerint bólogatni képesek.......
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1
0
madre79
2026. június 11. 10:07
Nem kell Euró, örökös rabigába hajtanánk a fejünket. Magyar Péter és ez a kormány nem lesz örökké, ezért ne csináljon semmi olyan, amit nem lehet visszacsinálni!
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2
0
a straight cold player
•••
2026. június 11. 10:03 Szerkesztve
,,...a Tisza-kormánynak is lehet érdemesebb lenne jobban körüljárnia az euróövezeti csatlakozás témáját és annak várható következményeit." Ne bohóckodjunk! Legalább mi ne tegyünk úgy, mintha valódi döntésekre és szakmai szempontok mérlegelésére képes kormány lenne Magyarországon. Ez a kormány a Garbai kormány szintjén mozog. Leszámolni az ellenséggel (mindenki aki nem árad) ideológiai és látszat intézkedéseket hozni (Euro bevezetése), vagyonelkobzás és statáriális eljárások. A plebsz (nem túl magas, de annál véresebb) igényeinek kiszolgálása. Kenyér és cirkusz. De inkább az utóbbi. És a legfontosabb: egy külső, jelentős pénzügyi és politikai hatalom elvárásainak (SZU/EU) való szolgai megfelelés és a nemzeti vagyon átjátszása. Ennyire képes egy házmester kormány.
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2
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Kormánypárti2
2026. június 11. 10:02
"jóember 2026. június 11. 09:17 • Szerkesztve A magyar gazdaság hatékonysága a magállamokéhoz képest alacsony," Ezt azért árnyaljuk már egy kicsit. Az úgynevezett magországok lassan már semmit nem termelnek, a gazdaságuk valójában kupeckodás.
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2
0
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