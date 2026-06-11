Intő példa a svédektől: az EU mintaállama elutasítja az eurót, míg a Tisza-kormány szerint idehaza nagyon kellene

Mint írták, a kutatást abban az időszakban végezték, mikor a svéd parlamentben pedzegetni kezdték a valutaváltás gondolatát. Januárban Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kormány megvizsgálja egy ilyen lépés előnyeit, ha a szeptemberi általános választásokat követően folytathatja munkáját – idézte a gazdasági portál.

Felidézték, hogy bár Svédország több mint három évtizeddel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, de eddig – néhány másik országhoz hasonlóan – nem tett eleget a közös valuta bevezetésére vonatkozó kötelezettségének. Sőt, 2003-ban népszavazáson utasították el az euró bevezetését.

Eközben Izlandon is zajlik az eszmecsere az euró bevezetéséről. Mivel a szigetország nem tagja a közösségnek, ott az euróövezeti csatlakozás az EU-ba való belépés mellékszálaként merült fel. Augusztusban pedig népszavazással döntenek majd arról, hogy folytassák-e a 2015-ben befagyasztott csatlakozási tárgyalásokat – írták.