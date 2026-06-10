Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Aki lenézi az ipart, az valójában a dolgozó embereket nézi le.
„Magyarországot évekig leösszeszerelőüzemezték, mintha csak csavarhúzóval a kezében járkálna mindenki az utcán is. Csakhogy a magyar gazdaság ennél sokkal komplexebb. Sokat nőtt a szolgáltató szektor, pörgött a high-tech, és a K+F is erős volt.
A Tisza most azt mondja, hogy irány a termelékenység, az innováció, a digitalizáció, a magyar unikornisok, az euró. Ez papíron nagyon menő. Csak van egy apró bökkenő, a gazdaság nem egy kívánságműsor.
Mert ha idehozunk 30 kutatóközpontot, de nincs elég kutató, miközben szakmunkásoknak nincsen állása, akkor az nem gazdaságpolitika, hanem gazdasági rémálom. Ráadásul egy országot sem lehet csak startup-pitchekből felépíteni.
Aki lenézi az ipart, az valójában a dolgozó embereket nézi le. Gyár, kutatóközpont, startup, szolgáltatás nem egymás ellenségei. A hazai gazdaság csak akkor nyerhet, ha ezek együtt játszik.”
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