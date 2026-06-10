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gazdaság tisza magyarország

Magyarországot évekig leösszeszerelőüzemezték, mintha csak csavarhúzóval a kezében járkálna mindenki

2026. június 10. 18:30

Aki lenézi az ipart, az valójában a dolgozó embereket nézi le.

2026. június 10. 18:30
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Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
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„Magyarországot évekig leösszeszerelőüzemezték, mintha csak csavarhúzóval a kezében járkálna mindenki az utcán is. Csakhogy a magyar gazdaság ennél sokkal komplexebb. Sokat nőtt a szolgáltató szektor, pörgött a high-tech, és a K+F is erős volt.

A Tisza most azt mondja, hogy irány a termelékenység, az innováció, a digitalizáció, a magyar unikornisok, az euró. Ez papíron nagyon menő. Csak van egy apró bökkenő, a gazdaság nem egy kívánságműsor.

Mert ha idehozunk 30 kutatóközpontot, de nincs elég kutató, miközben szakmunkásoknak nincsen állása, akkor az nem gazdaságpolitika, hanem gazdasági rémálom. Ráadásul egy országot sem lehet csak startup-pitchekből felépíteni.

Aki lenézi az ipart, az valójában a dolgozó embereket nézi le. Gyár, kutatóközpont, startup, szolgáltatás nem egymás ellenségei. A hazai gazdaság csak akkor nyerhet, ha ezek együtt játszik.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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Sorrend:
tohotom
2026. június 10. 19:32
Én olyan autóval szeretnék járni amit összeszerelő üzemekben állítottak elő összeszerelők. Kármán András pedig járjon olyannal amit egyetemeken szociológusok.
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antoniosalazar
2026. június 10. 18:35
Ezzel mi van Gézuka? """Leállítja a Master Good a 120 milliárdos gyárépítését, ha nem tud külföldről munkaerőt behozni Nem azért hozunk be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem mert magyar nincs – mondta a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója."""
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