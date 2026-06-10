„Magyarországot évekig leösszeszerelőüzemezték, mintha csak csavarhúzóval a kezében járkálna mindenki az utcán is. Csakhogy a magyar gazdaság ennél sokkal komplexebb. Sokat nőtt a szolgáltató szektor, pörgött a high-tech, és a K+F is erős volt.

A Tisza most azt mondja, hogy irány a termelékenység, az innováció, a digitalizáció, a magyar unikornisok, az euró. Ez papíron nagyon menő. Csak van egy apró bökkenő, a gazdaság nem egy kívánságműsor.