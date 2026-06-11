Erős pártokat építettünk, gyenge közösségeket hagytunk magunk mögött

Esély a nemzeti minimumra?

Van a választási eredménynek egy másik, biztató olvasata is.

Az új Országgyűlésben négy olyan párt foglal helyet, amely valamilyen formában nemzeti, vagy szuverenista politikai erőként határozza meg önmagát. A nagy civilizációs kérdéseket tekintve az értékajánlatok közel azonosak voltak. A kampány során még a Tisza Párt sem a migráció támogatásával, a családtámogatási rendszer lebontásával vagy a nemzeti önrendelkezés feladásával kért felhatalmazást, éppen ellenkezőleg: azt ígérte, hogy megőrzi mindazt, amit az emberek helyesnek tartottak a Fidesz kormányzásában, és csak azon változtat, amit hibásnak ítélnek.

Lehet vitatkozni azon, hogy a jövőben mi valósul meg ezekből az ígéretekből.

A választói akarat szempontjából azonban az a döntő, hogy a magyar emberek elsöprő többsége olyan politikai erőkre szavazott, amelyek saját meghatározásuk szerint a magyar érdek elsődlegességét tekintik politikájuk kiindulópontjának.

Ez arra utal, hogy miközben a napi politikában rendkívül mély törések látszanak, léteznek olyan alapvető kérdések, amelyekben a magyar társadalom jóval egységesebb, mint azt első pillantásra gondolnánk.

A magyarok túlnyomó többsége olyan országban akar élni, ahol a magyar emberek jövőjét érintő legfontosabb döntéseket Magyarországon, a magyar választóktól felhatalmazást kapott döntéshozók hozzák meg. Ez lehet a XXI. századi magyar politika egyik legalapvetőbb nemzeti minimuma.

A társadalom kijelölte a feladatot. De ki fogja elvégezni?

A probléma az, hogy a pártpolitika természetéből fakadóan kevéssé alkalmas ilyen minimumok kialakítására. A pártok versenyeznek egymással. Sokszor érdekük az ellentétek végletes kiélezése. A társadalomnak viszont a választásokat követően is együtt kell élnie önmagával.

Ezért úgy gondolom, hogy az előttünk álló időszak legfontosabb feladata a nemzeti egyetértési pontok tudatos keresése lesz. Azoknak a kérdéseknek a meghatározása, amelyekben pártállástól függetlenül képesek vagyunk közös nevezőre jutni, és amelyeket később bármely kormányon számon lehet kérni.

Ez a felismerés vezetett a Magyar Egység Mozgalom létrehozásához.

A célunk egy olyan országos, alulról szerveződő, pártpolitikán felülálló, cselekvő közösségekből álló hálózat létrehozása, amely teret ad azoknak az embereknek, akik készek közösen gondolkodni Magyarország jövőjéről, hajlandók közösségeket építeni és részt venni a nemzeti minimum kialakításában.

Mert ha ez nem sikerül, akkor a következő években ugyanaz vár ránk, amit az elmúlt években már megtapasztaltunk: folyamatos politikai uszítás, állandó kampányüzemmód, egyre mélyülő bizalmatlanság és növekvő társadalmi szembenállás.

Ha viszont sikerül megtalálnunk azokat a kérdéseket, amelyekben magyarként egyet tudunk érteni egymással és hajlandók vagyunk tenni is a közös jövőnkért, akkor Magyarország előtt a lehetőségek kora nyílhat meg. Az biztos, hogy mindez magabíró, hazafias közösségek nélkül nem fog menni. Ezeknek a felépítésén fog dolgozni a Magyar Egység Mozgalom.

A szerző a Magyar Egység Mozgalom vezetője

Nyitókép: MTI/Ilyés Tibor