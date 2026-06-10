Kijev kedvéért írná át a bővítés szabályait az EU: Merz és Macron terve sokaknál kiverheti a biztosítékot

Új megoldással gyorsítaná fel Ukrajna uniós csatlakozását Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök – olvasható a Világgazdaság cikkében. A Berlin és Párizs által támogatott elképzelés szerint az új tagállamok ugyan beléphetnének az Európai Unióba, de átmenetileg nem kapnának teljes beleszólást a legfontosabb költségvetési, külpolitikai és biztonsági döntésekbe.

A javaslatot Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg közösen vetette fel. Merz és Macron szerint az EU-nak úgy kell felkészülnie a következő bővítési hullámra, hogy közben ne nőjön tovább a döntéshozatal bénulásának veszélye. A háttérben elsősorban Ukrajna és Moldova közeledése áll, miközben