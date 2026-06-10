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emmanuel macron friedrich merz európai unió

Kijev kedvéért írná át a bővítés szabályait az EU: Merz és Macron terve sokaknál kiverheti a biztosítékot

2026. június 10. 17:22

Úgy látszik, a cél minden eszközt szentesít.

2026. június 10. 17:22
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Új megoldással gyorsítaná fel Ukrajna uniós csatlakozását Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök – olvasható a Világgazdaság cikkében. A Berlin és Párizs által támogatott elképzelés szerint az új tagállamok ugyan beléphetnének az Európai Unióba, de átmenetileg nem kapnának teljes beleszólást a legfontosabb költségvetési, külpolitikai és biztonsági döntésekbe.

A javaslatot Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg közösen vetette fel. Merz és Macron szerint az EU-nak úgy kell felkészülnie a következő bővítési hullámra, hogy közben ne nőjön tovább a döntéshozatal bénulásának veszélye. A háttérben elsősorban Ukrajna és Moldova közeledése áll, miközben 

több tagállam attól tart, hogy az egyhangúságra épülő rendszerben újabb vétók nehezíthetik az unió működését.

A terv nemcsak a csatlakozás feltételeit érintené, hanem a tagság utáni ellenőrzést is szigorítaná. Az öt ország szerint hosszabb ideig fennmaradó garanciákra lenne szükség arra az esetre, ha egy új tagállam a jogállamiság, a sajtószabadság vagy más demokratikus normák terén visszalépne. Ilyen esetekben az Európai Bizottság erősebb jogi eszközökkel léphetne fel.

Nem mindenki örül a tervnek

A kezdeményezés ugyanakkor nem minden tagjelölt ország számára kedvező. Montenegró és Albánia, amelyek évek óta a csatlakozási folyamat élvonalában haladnak, 

aligha fogadnák örömmel, ha a tagság első éveiben éppen a legfontosabb ügyekben maradnának ki a döntéshozatalból.

Merz és Macron terve jól mutatja, hogy Brüsszelben egyre inkább Ukrajna integrációjának feltételei kerülnek a középpontba. A kérdés már nem az, hogy lesz-e újabb bővítés, hanem az, milyen kompromisszum árán és milyen jogosítványokkal kerülhetnek be az új tagállamok az Európai Unióba.

Fotó: Jean-Christophe VERHAEGEN / POOL / AFP

 

Összesen 2 komment

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Alex1
2026. június 10. 19:14
Ez nem bővítés, hanem színtiszta gyarmatosítás.
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Polly_neni
2026. június 10. 17:29
"...Merz és Macron terve sokaknál kiverheti a biztosítékot" Kiverhetné a biztosítékot, de nem fogja. Nem, mert kuss van
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