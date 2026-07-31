Parkfenntartási maffiában érintett cégnek juttatott plusz megbízást Forsthoffer Ágnes hivatala

Lecsapott az ügyészség: két momentumos politikust is előállítottak
Az ügyben nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség, szinte az egész politikai spektrum érintett.
A céget ugyan még az előző házelnök vezetése alatt bízták meg, de Forsthoffer hivatalba lépése után még tovább emelték 20 millió forinttal a keretösszeget.
Húszmillió forinttal megemelte annak a cégnek a megbízási keretösszegét Forsthoffer Ágnes házelnök hivatala, amely érintett a parkfenntartási maffiabotrányban. A Magyar Narancs értesülései szerint június elején az Országgyűlés Hivatal (OGYH) megemelte a ZÖFE Kft. megbízási díját.
A céggel még Kövér László korábbi házelnök hivatali ideje alatt szerződött az OGYH, a feladat a Kossuth Lajos tér és a környező területek rendszeres parkfenntartása és öntözőrendszerének üzemeltetése volt.
Ez a cég a fővárosban több tendert is megnyert, míg a tulajdonosi háló összekapcsolható a Pannon Park Forest Kft.-vel is, amely ügyében már régóta nyomoznak a hatóságok és nemrég történtek letartóztatások is. Azt nem tudni, hogy a házelnök tudott-e erről, illetve ki döntött a keretösszeg növeléséről
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Az ügyben nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség, szinte az egész politikai spektrum érintett.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi