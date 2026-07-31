Parkfenntartási maffiában érintett cégnek juttatott plusz megbízást Forsthoffer Ágnes hivatala

Húszmillió forinttal megemelte annak a cégnek a megbízási keretösszegét Forsthoffer Ágnes házelnök hivatala, amely érintett a parkfenntartási maffiabotrányban. A Magyar Narancs értesülései szerint június elején az Országgyűlés Hivatal (OGYH) megemelte a ZÖFE Kft. megbízási díját.

A céggel még Kövér László korábbi házelnök hivatali ideje alatt szerződött az OGYH, a feladat a Kossuth Lajos tér és a környező területek rendszeres parkfenntartása és öntözőrendszerének üzemeltetése volt.