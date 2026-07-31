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magyar narancs országgyűlés hivatal forsthoffer ágnes kossuth lajos tér

Parkfenntartási maffiában érintett cégnek juttatott plusz megbízást Forsthoffer Ágnes hivatala

2026. július 31. 18:14

A céget ugyan még az előző házelnök vezetése alatt bízták meg, de Forsthoffer hivatalba lépése után még tovább emelték 20 millió forinttal a keretösszeget.

2026. július 31. 18:14
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Húszmillió forinttal megemelte annak a cégnek a megbízási keretösszegét Forsthoffer Ágnes házelnök hivatala, amely érintett a parkfenntartási maffiabotrányban. A Magyar Narancs értesülései szerint június elején az Országgyűlés Hivatal (OGYH) megemelte a ZÖFE Kft. megbízási díját. 

A céggel még Kövér László korábbi házelnök hivatali ideje alatt szerződött az OGYH, a feladat a Kossuth Lajos tér és a környező területek rendszeres parkfenntartása és öntözőrendszerének üzemeltetése volt. 

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Ez a cég a fővárosban több tendert is megnyert, míg a tulajdonosi háló összekapcsolható a Pannon Park Forest Kft.-vel is, amely ügyében már régóta nyomoznak a hatóságok és nemrég történtek letartóztatások is. Azt nem tudni, hogy a házelnök tudott-e erről, illetve ki döntött a keretösszeg növeléséről

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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
elektronelektor
2026. július 31. 19:46
"brokenwoodi4 2026. július 31. 18:30 Kizárt, hogy a fidesznek pénzt adott." Nono. Azt majd az ÁVH eldönti, elvtárs. Ne legyen ilyen türelmetlen. Hamarosan a bugris pszichopata nemzetvezetőjét is vezetőszáron kísérik majd el a fegyházba. Tegyük hozzá, akkorra már a tiszaszekta is örömmámorban fog úszni, hiszen ők is ráébrednek hogy a drogfüggő pszichopata bűnöző nemzetvezetőjük 14 éven át az Orbán leglelkesebb seggnylója volt és a fidesz emlőin cseperedett fel a bugris elmebeteg.
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elektronelektor
•••
2026. július 31. 19:40 Szerkesztve
Az ÁVH minden bizonnyal már a jövő héten vizsgálatot indít a hoteloligarcha-házelnök asszonyság ellen. A tiszaszekta népe már epekedve várja a pillanatot, amikor vezetőszáron kíséri ki a rendőrség az országháza vasalódeszka-szépét.
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2
0
adjadneki
2026. július 31. 19:29
Már nem maffia. Parkfenntartó cukik. Máshová fizetnek …
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3
0
mnmn
2026. július 31. 19:12
A cégnek most máshova kell fizetni az alkotmányos költséget, de az is lehet, hogy előrelátóak voltak és már a választások előtt mindenre felkészülve támogatták a szektát egy szabad szemmel is jól látható összeggel.
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