Forsthoffer Ágnes nyilvánosan üzent Hadházy Ákosnak

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Egyre kiélezettebb a vita.
A Mandiner „A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött el, de már a Tisza Pártnál tart” című cikkében már beszámolt arról, hogy az óbaloldali Hadházy Ákos arról értekezett közösségi oldalán, honnan is érkezett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, Divinyi Zsombor.
Forsthoffer egyértelműen Hadházynak üzenve azt írta:
A tényeken alapuló, objektív újságírást becsülöm. A valóság vizsgálatát mellőző, politikai botrány keltésére alkalmas közösségi média posztokat elítélem.”
Magyar Péter azon megszólalását, miszerint „a TISZA közösségének eközben arra is figyelnie kell, hogy a maffia másod- és harmadrendű kiszolgálói ne tudjanak átzsilipelni. Ez hitelességi kérdés. A rendszerváltás hitelességének a kérdése”, nem kommentálta Forsthoffer.
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