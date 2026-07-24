Forsthoffer Ágnes nyilvánosan üzent Hadházy Ákosnak

A Mandiner „A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött el, de már a Tisza Pártnál tart” című cikkében már beszámolt arról, hogy az óbaloldali Hadházy Ákos arról értekezett közösségi oldalán, honnan is érkezett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, Divinyi Zsombor.

Hadházy azt írta pénteken, az új főigazgató korábban Tiborcz István (Orbán Viktor volt kormányfő feje) üzleti köreihez kapcsolódó informatikai közbeszerzésekben vett részt, valamint olyan céget vezetett, amely jelentős állami megrendelésekhez jutott. Nem sokkal később a Tisza Párt első embere, Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt írta az oldalán, Divinyi nem kerül állományba, viszont ennek okát nem részletezte, és arra sem tért ki, hogy döntésének van-e összefüggése Hadházy nyilvánosságra hozott állításaival. Majd péntek délután érkezett a tiszás házelnök, Forsthoffer Ágnes, aki jelenleg az ideiglenes államfői tisztséget is betölti (miután Sulyok Tamást a miniszterelnök kétharmados Tisza-frakciója politikai megfontolásból megfosztotta mandátumától).

Forsthoffer egyértelműen Hadházynak üzenve azt írta: