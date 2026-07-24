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tisza párt országgyűlés hivatal hadházy ákos forsthoffer ágnes Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes nyilvánosan üzent Hadházy Ákosnak

2026. július 24. 14:09

Egyre kiélezettebb a vita.

2026. július 24. 14:09
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A Mandiner „A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött el, de már a Tisza Pártnál tart” című cikkében már beszámolt arról, hogy az óbaloldali Hadházy Ákos arról értekezett közösségi oldalán, honnan is érkezett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, Divinyi Zsombor.

  1. Hadházy azt írta pénteken, az új főigazgató korábban Tiborcz István (Orbán Viktor volt kormányfő feje) üzleti köreihez kapcsolódó informatikai közbeszerzésekben vett részt, valamint olyan céget vezetett, amely jelentős állami megrendelésekhez jutott.
  2. Nem sokkal később a Tisza Párt első embere, Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt írta az oldalán, Divinyi nem kerül állományba, viszont ennek okát nem részletezte, és arra sem tért ki, hogy döntésének van-e összefüggése Hadházy nyilvánosságra hozott állításaival.
  3. Majd péntek délután érkezett a tiszás házelnök, Forsthoffer Ágnes, aki jelenleg az ideiglenes államfői tisztséget is betölti (miután Sulyok Tamást a miniszterelnök kétharmados Tisza-frakciója politikai megfontolásból megfosztotta mandátumától).

Forsthoffer egyértelműen Hadházynak üzenve azt írta:

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A tényeken alapuló, objektív újságírást becsülöm. A valóság vizsgálatát mellőző, politikai botrány keltésére alkalmas közösségi média posztokat elítélem.”

Tiszás kormányzás a Facebookon

Magyar Péter azon megszólalását, miszerint „a TISZA közösségének eközben arra is figyelnie kell, hogy a maffia másod- és harmadrendű kiszolgálói ne tudjanak átzsilipelni. Ez hitelességi kérdés. A rendszerváltás hitelességének a kérdése”, nem kommentálta Forsthoffer.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 62 komment

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august
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2026. július 24. 16:05 Szerkesztve
„a TISZA közösségének eközben arra is figyelnie kell, hogy a maffia másod- és harmadrendű kiszolgálói ne tudjanak átzsilipelni. Ez hitelességi kérdés. A rendszerváltás hitelességének a kérdése”, -------------------- :)))))) A harmadrendű ÁTZSILIPELT kiszolgáló Miniszterelnökről beszélnek, aki a 16 évből 14-et "szolgált"?
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marciTm
2026. július 24. 16:05
b+!eddig lófaszházi minden szavára-mozdulatára elélveztetek,most mitörtént,valami rosszat mondott rátok,azért megy a picsogás!
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ben2
2026. július 24. 16:03
"A tényeken alapuló, objektív újságírást becsülöm. A valóság vizsgálatát mellőző, politikai botrány keltésére alkalmas közösségi média posztokat elítélem." Tehát a tisza-szoponc média minden megnyilvánulását elítéli? Vagy csak a szokásos tiszás lózung puffogtatás, hogy az egyik mondatban hazudik, a másikban meg elítéli a hazudozást?
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euphorbiapulcherrima
2026. július 24. 15:59
Ha jól látom most itt a rákosista B listázás folyik.
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