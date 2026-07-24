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tisza párt Forsthoffer Ágnes hadházy ákos divinyi zsombor Magyar Péter

A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött el, de már a Tisza Pártnál tart

2026. július 24. 12:30

Zavar támadt Magyar Péterék gépezetében.

2026. július 24. 12:30
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Az óbaloldali korábbi országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos péntek délelőtt a Facebookon arról írt, ki lett igazából az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója.

Divinyi Zsomborról van szó.

Divinyi Zsombort jelölöm az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére – jelentette be Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök július másodikán. Elődje, Such György közös megegyezéssel, 13 év után távozott a posztjáról. (Kép forrása: Facebook)

Az egykori honatya posztjában felidézte, hogy a kinevezésről szóló közlemény szerint Divinyit tízéves, állami intézményeknél és civil vállalkozásoknál szerzett vezetői tapasztalata tette alkalmassá a posztra.

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Hadházy ugyanakkor azt állította, hogy az új főigazgató korábban Tiborcz István (Orbán Viktor volt kormányfő feje) üzleti köreihez kapcsolódó informatikai közbeszerzésekben vett részt, valamint olyan céget vezetett, amely jelentős állami megrendelésekhez jutott.

A bejegyzésre Magyar Péter tiszás miniszterelnök is reagált a hozzászólások között.

Azt írta, hogy Divinyi Zsombor nem kerül állományba, ugyanakkor ennek okát nem részletezte, és arra sem tért ki, hogy döntésének van-e összefüggése Hadházy nyilvánosságra hozott állításaival.

  • Divinyi Zsombor kinevezését korábban Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök jelentette be a Facebookon. Tájékoztatása szerint a nyílt pályázatra 94-en jelentkeztek, a kiválasztási folyamat több fordulóból állt, amelyet független HR-szakemberek is támogattak.
  • Pénteken a Tisza Párt első embere, Forsthoffer főnöke, a miniszterelnök ugyanakkor a következőket írta oldalán: „A TISZA közösségének eközben arra is figyelnie kell, hogy a maffia másod- és harmadrendű kiszolgálói ne tudjanak átzsilipelni. Ez hitelességi kérdés. A rendszerváltás hitelességének a kérdése.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

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Összesen 28 komment

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elektronelektor
2026. július 24. 13:25
"A TISZA közösségének eközben arra is figyelnie kell, hogy a maffia másod- és harmadrendű kiszolgálói ne tudjanak átzsilipelni" Isteni szerencse, hogy a drogfüggő, bugris pszichopatának meg időben sikerült átzsilipelnie. Így most éppen ő építi a maffia első vonalát, az agyhalott szektahivők óriási örömére. Csodás, hogy máris dübörög az állampárti maffia kormányás, hiszen az agyhalottak erre szavaztak.
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0
0
Horst_Tappert
2026. július 24. 13:25
"fernandvix 2026. július 24. 12:55 Az óbaloldali korábbi országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos Aki fideszes volt Szekszárdon." Mákosi Ratyi Pöti Orbán Kanca Anita Vitézy Homár Rusnya-Szendi Soroljam még? A lábukat nyalogatod, mindegyik másod-harmadvonalas fideszes senki volt.
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2
0
madre79
•••
2026. július 24. 13:24 Szerkesztve
Hadházy miért van még szabadlábon, az öltözőben tett hamis esküje mennyit ér/t? Eddig kasztingolt emberek még soha nem ültek a parlamentben, ezek nem politikusok, ülnek mint duduk a sarokban és ha a man engedi, akkor megszólalnak, de csakis az ellenzéket káromolva, holott lila fingjuk sincs semmiről!
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1
0
fernandvix
2026. július 24. 13:24
Werewolfhegyivadász 2026. július 24. 13:20 Ritka undorító "ember" ez. Remélem van igazság és megkapja mihamarabb ami neki jár. Annyira szeretném látni. Majd 16 év múlva.
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0
1
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