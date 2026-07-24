A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött el, de már a Tisza Pártnál tart

Elesett Budapest: a romló közbiztonságot nem lehet tovább a szőnyeg alá söpörni

A városvezetés és a kormány új intézkedéseket jelentett be, az ellenzéki pártok azonban nem elégedettek. Karácsony az előző kormányt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk a liberális polgármestereket okolja a helyzetért.