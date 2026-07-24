A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött el, de már a Tisza Pártnál tart

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Zavar támadt Magyar Péterék gépezetében.
Az óbaloldali korábbi országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos péntek délelőtt a Facebookon arról írt, ki lett igazából az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója.
Divinyi Zsomborról van szó.
Az egykori honatya posztjában felidézte, hogy a kinevezésről szóló közlemény szerint Divinyit tízéves, állami intézményeknél és civil vállalkozásoknál szerzett vezetői tapasztalata tette alkalmassá a posztra.
Hadházy ugyanakkor azt állította, hogy az új főigazgató korábban Tiborcz István (Orbán Viktor volt kormányfő feje) üzleti köreihez kapcsolódó informatikai közbeszerzésekben vett részt, valamint olyan céget vezetett, amely jelentős állami megrendelésekhez jutott.
A bejegyzésre Magyar Péter tiszás miniszterelnök is reagált a hozzászólások között.
Azt írta, hogy Divinyi Zsombor nem kerül állományba, ugyanakkor ennek okát nem részletezte, és arra sem tért ki, hogy döntésének van-e összefüggése Hadházy nyilvánosságra hozott állításaival.
Nyitókép forrása: Facebook