Pont került az ügy végére: hiába találták meg a „legalkalmasabb” jelöltet, jött Hadházy Ákos, és semmi sem lett az egészből

Divinyit több mint tízéves felsővezetői tapasztalattal rendelkező, közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel bíró, szakmailag és emberileg is kiváló szakemberként mutatták be, aki július 15-én kezdte volna meg a munkáját.

A kinevezésből azonban végül semmi sem lett, miután Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő július 24-én egy terjedelmes leleplező bejegyzést tett közzé a közösségi médiában. Hadházy szerint a jelölt valójában egy „NER-es kislovag”, aki korábban az Oktatási Hivatalnál, az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál (ÁEEK) és az Országos Kórházi Főigazgatóságnál az európai uniós támogatások koordinálásáért felelős vezetőként dolgozott. Hadházy azt is állította, hogy Divinyi 2021-ben átvett egy informatikai céget (Boost IT), amely ezt követően gyanús hirtelenséggel kapott milliárdos megrendeléseket, ami felveti annak a gyanúját, hogy a szakember valójában strómanként tevékenykedik.

Hadházy Ákos bejegyzése azonnali politikai lavinát indított el, aminek hatására a Tisza-kormány vezetése gyorsan elhatárolódott a jelölttől. Magyar Péter miniszterelnök még aznap Hadházy posztja alatt, egy kommentben szögezte le: „Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz.” Nem sokkal később az Országgyűlés sajtóirodája hivatalosan is megerősítette az MTI-nek, hogy nem kötöttek megállapodást Divinyivel, és a kinevezésére nem kerül sor.