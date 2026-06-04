Lecsapott az ügyészség: két momentumos politikust is előállítottak

Két korábbi momentumos politikust is előállítottak a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) keddi, több fővárosi önkormányzatot érintő nagyszabású akciójában. A Magyar Nemzet értesülései szerint a gyanúsítások a budapesti parkfenntartási munkákkal hozhatók összefüggésbe. A Magyar Hang információi alapján a hatóságok M. Károlyt és Sz. Tündét vették őrizetbe az ügyben.

A Magyar Hang úgy értesült, hogy a két érintett volt momentumos szereplő közül az egyik a párt korábbi pártigazgatója és egykori parlamenti képviselőjelöltje volt. A másik gyanúsított korábban önkormányzati képviselőként tevékenykedett, szerepelt a Momentum 2024-es fővárosi listáján, és tagja volt a Budapesti Közművek igazgatóságának is. A Magyar Nemzet megerősítette ezt az értesülést, jelezve, hogy saját forrásaik is alátámasztják a korábbi momentumosok meggyanúsítását a parkfenntartási botránnyal kapcsolatban.