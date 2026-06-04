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Lecsapott az ügyészség: két momentumos politikust is előállítottak

2026. június 04. 07:16

Az ügyben nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség, szinte az egész politikai spektrum érintett.

2026. június 04. 07:16
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Két korábbi momentumos politikust is előállítottak a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) keddi, több fővárosi önkormányzatot érintő nagyszabású akciójában. A Magyar Nemzet értesülései szerint a gyanúsítások a budapesti parkfenntartási munkákkal hozhatók összefüggésbe. A Magyar Hang információi alapján a hatóságok M. Károlyt és Sz. Tündét vették őrizetbe az ügyben.

A Magyar Hang úgy értesült, hogy a két érintett volt momentumos szereplő közül az egyik a párt korábbi pártigazgatója és egykori parlamenti képviselőjelöltje volt. A másik gyanúsított korábban önkormányzati képviselőként tevékenykedett, szerepelt a Momentum 2024-es fővárosi listáján, és tagja volt a Budapesti Közművek igazgatóságának is. A Magyar Nemzet megerősítette ezt az értesülést, jelezve, hogy saját forrásaik is alátámasztják a korábbi momentumosok meggyanúsítását a parkfenntartási botránnyal kapcsolatban.

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Politikusok sora az ügyészség látókörében

A keddi nyomozati cselekmények során az ügyészek több más ismert politikus ellen is intézkedtek. A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ügyészség előállította Molnár Zsoltot, az MSZP egykori országgyűlés képviselőjét, Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, továbbá a fideszes Láng Zsoltot (a II. kerület korábbi polgármesterét), Gór Csabát (a Fidesz kerületi frakcióvezetőjét) és Puskás Pétert, Óbuda egykori fideszes alpolgármesterét. A Magyar Nemzet tudomása szerint az ügyészség Molnár Zsolt letartóztatását indítványozta, míg Gór Csabát nem vették őrizetbe.

A Magyar Hang beszámolójában kitért arra, hogy a II. kerületi önkormányzat elismerte a nyomozati cselekmények tényét Őrsi Gergely lakásán és a polgármesteri hivatalban. A lap azt is megírta, hogy Molnár Zsolt ügyvédje panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Az óbudai szálak és a parkfenntartási biznisz

A korrupciós ügy hátterét részletezve a Magyar Nemzet felidézi, hogy a botrány szálai az úgynevezett óbudai ügyhöz vezetnek vissza, amelyről a közvélemény először az Anonymous által közzétett rejtett kamerás felvételekből értesülhetett. Ezeken a videókon autóban számolt, papírzacskóba helyezett pénzek voltak láthatók, amelyek a gyanú szerint a III. kerületi önkormányzati szerződésekből visszaosztott összegek voltak. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy az első gyanúsítottakat 2024 márciusában fogták el, és az ő vallomásaik nyomán jutottak el a nyomozók Kiss László óbudai polgármesterhez és helyetteséhez.

A nyomozás másik fontos láncszeme a Magyar Nemzet szerint egy bizonyos Z. Zsolt, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájaként emlegetnek. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát még idén márciusban tartóztatták le egy milliárdos, számlagyáras költségvetési csalási ügy miatt.

A Magyar Nemzet információi szerint Z. Zsolt szoros kapcsolatban állt több fővárosi politikussal, köztük Őrsi Gergellyel és Molnár Zsolttal, valamint olyan kerületekkel, mint Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda. A lap úgy tudja, hogy a nyomozó hatóság az óbudai házkutatások során is lefoglalt egy parkfenntartási munkákról szóló szerződést, és Z. Zsolt azóta több érintettre is terhelő vallomást tett.

A zuglói parkolási ügy mint előzmény

A Magyar Nemzet cikke arra is rámutat, hogy Molnár Zsolt ellen a zuglói parkolási botrány miatt is eljárás folyik. Ebben az ügyben a koronatanú, Fuzik Zsolt korábban úgy nyilatkozott, hogy Molnár Zsolt és más baloldali politikusok mintegy 300 millió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá. Fuzik vallomása szerint a pénz átadását a kezdeti bizalmatlanság miatt éppen a mindkét fél által ismert Z. Zsolt közvetítésével akarták lebonyolítani, bár a közvetlen találkozók akkor meghiúsultak, és Molnár később személyesen vette fel vele a kapcsolatot.

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

Összesen 14 komment

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kobi40
2026. június 04. 08:59
A tényeket csak most veszik elő?! Miért is volt olyan alázatosan készséges Pintér az átadás-átvételen? AZ ELŐREHOZOTT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE FOLYIK? OLYAN TÖRVÉNNYEL, HOGY AKI MÁR 2-SZER VOLT POLGÁRMESTER, NEM VÁLASZTHATÓ?! TÁJIDEGEN “CIVIL”, MEGVETT, VAGY BEÜLTETETT ÁGENSEKET ÁLLÍTSNI A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÉLÉRE?! És akkor megnyitni a határokat az illegális invázió előtt?!
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kobi40
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2026. június 04. 08:53 Szerkesztve
Mindegyik pártba beszivárogtak/nak a korrupt brigantik. Van, amelyik arra épült. Medgyessy - interjú: -“Az SZDSZ tele van korrupcióval.” Az LM(btq) Párt az SZDSZ fosszíliája volt. A Momentum is mint ifjúsági tagozat.
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20260412
2026. június 04. 08:45
Szóval a nyomozóhatóságok 04.12-ig szabotálták a munkát, 13-án pedig megtáltosodtak. Ááá, biztos véletlen.
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pot_ember
2026. június 04. 08:43
Készítik elő a terepet az előrehozott önkörmányzati választásoknak. "...Olyan nagy a korrupció, hogy azt már csak előrehozott választásokkal lehet visszaszorítani..." Mindent is magának akar a mi kis szarosgatyás diktátorunk.
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