Kezdeményezték Tuskék Zbigniew Ziobro kiadatását az Egyesült Államoknál

Hivatalosan kérte Lengyelország ügyészsége Zbigniew Ziobro korábbi igazságügy-miniszter kiadatását az Egyesült Államoktól – áll az ügyészség közleményében. A közlemény szerint a kiadatási igény a Ziobro minisztersége alatt működő Igazságügyi Alap ügyében elrendelt nyomozás keretében merült fel.

Az ügyészség Ziobrót 26 vádpontban gyanúsítja. A lengyel politikus jelenleg is a Szejm képviselője, ám 2025 decemberében Magyarországon kért politikai menedékjogot, amit idén januárban meg is kapott.

Ziobro május 9-én, Magyar Péter miniszterelnök hivatalba lépésének napján menekült tovább az Egyesült Államokba, miután a miniszterelnök – a Ziobro és helyettese, Marcin Romanowski körül korrupciós ügyet kreálni próbáló Donald Tusk lengyel miniszterelnök európai néppárti szövetségese – bejelentette, hogy megvonja a menedékjogot a két lengyel politikustól, majd július elején így is tett.