Kezdeményezték Tuskék Zbigniew Ziobro kiadatását az Egyesült Államoknál

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A korábban Magyarországra menekült politikust 26 vádpontban gondolják bűnösnek.
Hivatalosan kérte Lengyelország ügyészsége Zbigniew Ziobro korábbi igazságügy-miniszter kiadatását az Egyesült Államoktól – áll az ügyészség közleményében. A közlemény szerint a kiadatási igény a Ziobro minisztersége alatt működő Igazságügyi Alap ügyében elrendelt nyomozás keretében merült fel.
Az ügyészség Ziobrót 26 vádpontban gyanúsítja. A lengyel politikus jelenleg is a Szejm képviselője, ám 2025 decemberében Magyarországon kért politikai menedékjogot, amit idén januárban meg is kapott.
Ziobro május 9-én, Magyar Péter miniszterelnök hivatalba lépésének napján menekült tovább az Egyesült Államokba, miután a miniszterelnök – a Ziobro és helyettese, Marcin Romanowski körül korrupciós ügyet kreálni próbáló Donald Tusk lengyel miniszterelnök európai néppárti szövetségese – bejelentette, hogy megvonja a menedékjogot a két lengyel politikustól, majd július elején így is tett.
Ziobro politikai bűne, hogy a Jog és Igazságosság (PiS) kormányzása alatt igazságügyi miniszterként olyan bírósági reformokat hajtott végre, melyekkel magára vonta az Európai Bizottság haragját.
A politikus az Egyesült Államokban a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: nem fél független bíróság elé állni, és ha erre lehetősége van, szívesen visszatér Lengyelországba.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás