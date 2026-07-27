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lengyelország zbigniew ziobro ziobro szejm ügyészség

Kezdeményezték Tuskék Zbigniew Ziobro kiadatását az Egyesült Államoknál

2026. július 27. 20:11

A korábban Magyarországra menekült politikust 26 vádpontban gondolják bűnösnek.

2026. július 27. 20:11
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Hivatalosan kérte Lengyelország ügyészsége Zbigniew Ziobro korábbi igazságügy-miniszter kiadatását az Egyesült Államoktól – áll az ügyészség közleményében. A közlemény szerint a kiadatási igény a Ziobro minisztersége alatt működő Igazságügyi Alap ügyében elrendelt nyomozás keretében merült fel.

Az ügyészség Ziobrót 26 vádpontban gyanúsítja. A lengyel politikus jelenleg is a Szejm képviselője, ám 2025 decemberében Magyarországon kért politikai menedékjogot, amit idén januárban meg is kapott.

Ziobro május 9-én, Magyar Péter miniszterelnök hivatalba lépésének napján menekült tovább az Egyesült Államokba, miután a miniszterelnök – a Ziobro és helyettese, Marcin Romanowski körül korrupciós ügyet kreálni próbáló Donald Tusk lengyel miniszterelnök európai néppárti szövetségese – bejelentette, hogy megvonja a menedékjogot a két lengyel politikustól, majd július elején így is tett.

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Ziobro politikai bűne, hogy a Jog és Igazságosság (PiS) kormányzása alatt igazságügyi miniszterként olyan bírósági reformokat hajtott végre, melyekkel magára vonta az Európai Bizottság haragját.

A politikus az Egyesült Államokban a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: nem fél független bíróság elé állni, és ha erre lehetősége van, szívesen visszatér Lengyelországba.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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Összesen 1 komment

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2026. július 27. 20:25
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