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hadházy ákos forsthoffer ágnes divinyi zsombor Magyar Péter

Reagált az Országgyűlés Hivatala: Forsthoffer, Hadházy és Magyar Péter is előkerül

2026. július 24. 16:55

Divinyit nem nevezték ki főigazgatónak, és megállapodást sem kötöttek vele.

2026. július 24. 16:55
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Az Országgyűlés sajtóirodája pénteken közölte, hogy Divinyi Zsomborral nem kötöttek megállapodást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói feladatainak ellátására, és kinevezésére sem került sor.

Az ügy előzménye, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök július 2-án jelentette be: Divinyi Zsombort jelöli a főigazgatói posztra. Tájékoztatása szerint a nyílt pályázatra 94 jelentkezés érkezett, a kiválasztási folyamatot pedig független HR-szakemberek segítették.

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A házelnök akkor kiemelte, hogy Divinyi történész, politológus és közgazdász, több mint tízéves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens képesítéssel is bír.

Pénteken Hadházy Ákos a Facebookon bírálta a jelöltet. A volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy Divinyi korábban állami intézményekben, majd informatikai vállalkozásokban dolgozott, és szerinte olyan cégekhez kötődött, amelyek jelentős állami megrendelésekhez jutottak.

Hadházy bejegyzésére Magyar Péter miniszterelnök is reagált. Kommentjében azt írta:

Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni.”

Nem sokkal később az Országgyűlés sajtóirodája hivatalosan is megerősítette, hogy Divinyi Zsombor kinevezése nem történt meg.

Az ügyre Forsthoffer Ágnes is reagált a közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

A tényeken alapuló, objektív újságírást becsülöm. A valóság vizsgálatát mellőző, politikai botránykeltésre alkalmas közösségimédia-posztokat elítélem.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
ThunderDan
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2026. július 24. 18:15 Szerkesztve
pollp: Nagyon fura volt a sajtótájékoztató, mert a biodíszlet nő valami olyat mondott szó szerint, hogy "az érintett települések többségén határtérték alatti" a levegőben (!) az azbesztterheles... ami ugye formállogikailag azt jelenti, hogy VANNAK TELEPÜLÉSEK, AHOL HATÁRÉRTÉK FELETT van az érték, és mindez már a LEVEGŐBEN... és kb. ekkor Poloska belefojtotta a szót és letorkollta... a kormánypropaganda meg ugye nyilván nem kérdezett rá az egészen nyilvánvalóan meghólkentö megfogalmazásra (hogy akkor most ez igaz, vagy csam hibás fogalmazás?). Itt tartunk. :((
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3
0
pollip
2026. július 24. 18:01
Más baj is van:-)))) A HVG szerint MP hazudik arról, hogy sehol nem mértek határérték feletti azbeszt szennyeződést:-)))))
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4
0
survivor
2026. július 24. 17:49
hegyivadasz 27 tagú kormanypart.
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6
0
Atti bá
2026. július 24. 17:48
Annak a manusnak még a szeme sem áll jól, már azért megérdemel egy homlokost.
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2
0
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