Reagált az Országgyűlés Hivatala: Forsthoffer, Hadházy és Magyar Péter is előkerül

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Divinyit nem nevezték ki főigazgatónak, és megállapodást sem kötöttek vele.
Az Országgyűlés sajtóirodája pénteken közölte, hogy Divinyi Zsomborral nem kötöttek megállapodást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói feladatainak ellátására, és kinevezésére sem került sor.
Az ügy előzménye, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök július 2-án jelentette be: Divinyi Zsombort jelöli a főigazgatói posztra. Tájékoztatása szerint a nyílt pályázatra 94 jelentkezés érkezett, a kiválasztási folyamatot pedig független HR-szakemberek segítették.
A házelnök akkor kiemelte, hogy Divinyi történész, politológus és közgazdász, több mint tízéves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens képesítéssel is bír.
Pénteken Hadházy Ákos a Facebookon bírálta a jelöltet. A volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy Divinyi korábban állami intézményekben, majd informatikai vállalkozásokban dolgozott, és szerinte olyan cégekhez kötődött, amelyek jelentős állami megrendelésekhez jutottak.
Hadházy bejegyzésére Magyar Péter miniszterelnök is reagált. Kommentjében azt írta:
Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni.”
Nem sokkal később az Országgyűlés sajtóirodája hivatalosan is megerősítette, hogy Divinyi Zsombor kinevezése nem történt meg.
Az ügyre Forsthoffer Ágnes is reagált a közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
A tényeken alapuló, objektív újságírást becsülöm. A valóság vizsgálatát mellőző, politikai botránykeltésre alkalmas közösségimédia-posztokat elítélem.”
Nyitókép forrása: Facebook