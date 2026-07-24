Reagált az Országgyűlés Hivatala: Forsthoffer, Hadházy és Magyar Péter is előkerül

Az Országgyűlés sajtóirodája pénteken közölte, hogy Divinyi Zsomborral nem kötöttek megállapodást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói feladatainak ellátására, és kinevezésére sem került sor.

Az ügy előzménye, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök július 2-án jelentette be: Divinyi Zsombort jelöli a főigazgatói posztra. Tájékoztatása szerint a nyílt pályázatra 94 jelentkezés érkezett, a kiválasztási folyamatot pedig független HR-szakemberek segítették.