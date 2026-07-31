Kiírták a pályázatokat: új világ köszönt a színházigazgatókra

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.Fontos bejelentést tett Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.
Fontos bejelentést tett Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében!
„A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem. A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Zéró toleranciát hirdetünk a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.
Két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a mai napon igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Újszínház élére.
Olyan vezetőket várunk, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára” – hangsúlyozta az államtitkár.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán