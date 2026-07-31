Kiírták a pályázatokat: új világ köszönt a színházigazgatókra

Fontos bejelentést tett Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében!

„A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem. A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Zéró toleranciát hirdetünk a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.