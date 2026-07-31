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színházigazgató pályázat Nagy Ervin igazgató

Kiírták a pályázatokat: új világ köszönt a színházigazgatókra

2026. július 31. 16:30

.Fontos bejelentést tett Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.

2026. július 31. 16:30
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Fontos bejelentést tett Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében!

„A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem. A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Zéró toleranciát hirdetünk a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.

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Két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a mai napon igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Újszínház élére.

Olyan vezetőket várunk, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára” – hangsúlyozta az államtitkár.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

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Összesen 56 komment

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Bitrex®
2026. július 31. 19:28
Ötven nap múlva foghatod a világ ötödik legjobb útlevelét, és kereshetsz magadnak egy új lakóhelyet. (Szándékosan nem írtam, hogy új hazát!)
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3
0
nyugalom
2026. július 31. 19:28
Az a kólas ugy nez ervinkere, mint egy igazi szektás!
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5
0
zovirax
2026. július 31. 18:56
"az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Zéró toleranciát hirdetünk a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben" Talán először a parlamenben magatokon kellene kezdenetek!
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4
0
martens
2026. július 31. 18:51
A miniszterelnöki és miniszteri posztokra kellene először is kompetencia felmérést csinálni!
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5
0
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