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A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk.
„A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.
Előkészítjük az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.
Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!”
Fotó: MTI/Máthé Zoltán