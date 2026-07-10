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film Nagy Ervin színház

A filmreform elkezdődött!

2026. július 10. 17:26

A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk.

2026. július 10. 17:26
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Nagy Ervin
Nagy Ervin
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„A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Előkészítjük az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.

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Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!”

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 34 komment

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melybuvar
2026. július 10. 19:50
A szénaboglyafejű tehetségtelen ripacs szerint piszkosul elkezdődött a reform.
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gullwing
2026. július 10. 19:42
igazgatósági elnöknek, Nincs ilyen titulus szardarab! Te bazd meg az átlag tiszást is IQ-ban alulmúlod....
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formaegy-2
2026. július 10. 19:40
Ja. Jöhetnek a buzifilmek, a drogos, éjszakai q-k vígjáték filmek, Rost Andreáról készólt film, ahol szenved a Szózat tanulásával, majd azt kivágják. Nagy Ervin ripacs a kultúra, az ész megtestesítője.)))))))))))))))))) ...stb.stb.stb. Hagyjuk is.
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KILÓ
2026. július 10. 19:35
Jöhetnek a túlárazott nézhetetlen sz*r művészfilmek amit csak a ballibsi művészvilág imád... :P
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