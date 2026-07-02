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forsthoffer ágnes országgyűlési hivatal divinyi zsombor igazgató

Eldőlt: ő lesz az Országgyűlési Hivatal új főigazgatója

2026. július 02. 18:52

A közel száz pályázó közül a történész, politológus, közgazdász Divinyi Zsomborra esett a választás.

2026. július 02. 18:52
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Divinyi Zsombort jelölöm az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére” – közölte Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Forsthoffer Ágnes házelnök. A több mint egy évtizedes felsővezetői tapasztalattal bíró történész, politológus, közgazdász Such Györgyöt váltja, aki tizenhárom év után közös megegyezéssel távozott, miután a házelnök köszönetet mondott az eddigi és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkájáért. 

A főigazgatói posztra kiírt nyílt pályázatra 94 jelentkezés érkezett, a többkörös, HR-szakemberek segítette kiválasztási folyamat győztese lett a magát korábban a közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt kipróbált, közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkező Divinyi Zsombor – áll még a bejegyzésben.

Az új főigazgató, akinek feladata lesz többek között „a meglévő stabil szakmai alapokra építkező, de a modern kori kihívásoknak egyre inkább megfelelő hivatal vezetése, a munkatársak megbecsülésén alapuló szervezeti kultúra erősítése, a politikai semlegesség és a transzparens működés biztosítása”

július 15-én kezdi meg a munkát.

 

Nyitókép: Forsthoffer Ágnes házelnök és Divinyi Zsombor. (Forsthoffer Ágnes/Facebook)

 

Összesen 14 komment

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Sróf
2026. július 02. 19:56
Hasonlít Szamuely Tiborra, de azért van benne egy kis Korvin Ottó beütés is. Jó választás!
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0
0
ottavino
2026. július 02. 19:55
Osztán megkérdezték-e a HR-esek , hogy szereti-e szárazon?
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0
0
SyncBaer
2026. július 02. 19:50
Milyen okosan néz!
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3
0
google-2
2026. július 02. 19:32
Semlegesen lesz transzparens.
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2
0
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