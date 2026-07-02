Eldőlt: ő lesz az Országgyűlési Hivatal új főigazgatója

„Divinyi Zsombort jelölöm az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére” – közölte Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Forsthoffer Ágnes házelnök. A több mint egy évtizedes felsővezetői tapasztalattal bíró történész, politológus, közgazdász Such Györgyöt váltja, aki tizenhárom év után közös megegyezéssel távozott, miután a házelnök köszönetet mondott az eddigi és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkájáért.

A főigazgatói posztra kiírt nyílt pályázatra 94 jelentkezés érkezett, a többkörös, HR-szakemberek segítette kiválasztási folyamat győztese lett a magát korábban a közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt kipróbált, közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkező Divinyi Zsombor – áll még a bejegyzésben.