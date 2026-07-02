Eldőlt: ő lesz az Országgyűlési Hivatal új főigazgatója

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A közel száz pályázó közül a történész, politológus, közgazdász Divinyi Zsomborra esett a választás.
„Divinyi Zsombort jelölöm az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére” – közölte Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Forsthoffer Ágnes házelnök. A több mint egy évtizedes felsővezetői tapasztalattal bíró történész, politológus, közgazdász Such Györgyöt váltja, aki tizenhárom év után közös megegyezéssel távozott, miután a házelnök köszönetet mondott az eddigi és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkájáért.
A főigazgatói posztra kiírt nyílt pályázatra 94 jelentkezés érkezett, a többkörös, HR-szakemberek segítette kiválasztási folyamat győztese lett a magát korábban a közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt kipróbált, közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkező Divinyi Zsombor – áll még a bejegyzésben.
Az új főigazgató, akinek feladata lesz többek között „a meglévő stabil szakmai alapokra építkező, de a modern kori kihívásoknak egyre inkább megfelelő hivatal vezetése, a munkatársak megbecsülésén alapuló szervezeti kultúra erősítése, a politikai semlegesség és a transzparens működés biztosítása”,
július 15-én kezdi meg a munkát.
Nyitókép: Forsthoffer Ágnes házelnök és Divinyi Zsombor. (Forsthoffer Ágnes/Facebook)