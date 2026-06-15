Tavaly is alaposan megtámogatták külföldről az Ökotárs Alapítványt

Megnyerték a brüsszeli lottót: brutális pénzmennyiség landolt ennél a szervezetnél
Felkerült az Ökotárs Alapítvány éves beszámolója: a külföldi pénzügyi hozzájárulásoknak köszönhetően jelentős plusszal zárták a 2024-es esztendőt.
A szervezet 2024-hez képest megsokszorozta az önkormányzatoktól kapott támogatását is.
Június elseje óta folyamatosan nyilvánosságra kerülnek a cégek és alapítványok pénzügyi beszámolói és közhasznúsági jelentései. Az Ökotárs Alapítvány hivatalos oldalán is bárki böngészheti a szervezet adatait.
A dokumentumból többek között kiderült, hogy
Az alapítvány pénzügyi beszámolójából
kiemelkedett a nemzetközi támogatások összege, ami megközelítette a 756 millió forintot.
Ez az összeg némi visszaesést mutat a két évvel ezelőtti értékekhez képest.
Az adózott eredményük pedig 24,16 millió forint lett, ami ugyancsak jelentős csökkenés, hiszen ezen a soron a 2024-ben 137,9 millió forintot szerepeltettek .
Ezt is ajánljuk a témában
Felkerült az Ökotárs Alapítvány éves beszámolója: a külföldi pénzügyi hozzájárulásoknak köszönhetően jelentős plusszal zárták a 2024-es esztendőt.
Mint azt a Mandiner korábban megírta, 2024-ben az egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó tevékenységük – támogatóként – az úgynevezett Szabad Média pályázat volt.
Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének jóváhagyása nyomán döntés született a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány által működtetett kiírás nyerteseiről.
Nemrég pedig arról is beszámoltunk, hogy az alapítványra bízott Norvég Civil Alap kerete már 2026 elején megnyílt, mivel a finanszírozók úgy döntöttek, változtatnak a komplett támogatási szemléleten, így a civil keretet elérhetővé tették. Az első három pályázatot már be is jelentették, májustól három pályázat nyílt meg:
A pályázati felhívásokból kiderült, hogy a támogatások elnyerése viszonylag egyszerű, ráadásul a felhasznált keret elszámolásakor nincs szükség arra, hogy kézzelfogható eredményeket mutassanak fel a kedvezményezettek.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Norvégia már részben újraindította a 2021 óta befagyasztott alap civil részét, amit korábban a baloldali NGO-k a jobboldali kormánnyal szembeni nyomásgyakorlásra fordított.
Kapcsolódó cikkek a Pénzügyi beszámolók aktában.
2025-ben bár az uniós források sor üresen maradt a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány beszámolójában, de ennek ellenére sem szűkölködtek: több mint 980 milliós támogatás ütötte a markukat.
Az ügy pikantériája, hogy erre éppen a Magyar Péter testvére által igazgatott portál hívta fel a figyelmet.
A magát függetlennek valló szervezet külföldről tavaly is mintegy 100 millió forintnyi támogatást kapott.