Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ökotárs alapítvány amerikai egyesült államok pályázat támogatás norvég alap forint

Tavaly is alaposan megtámogatták külföldről az Ökotárs Alapítványt

2026. június 15. 16:16

A szervezet 2024-hez képest megsokszorozta az önkormányzatoktól kapott támogatását is.

2026. június 15. 16:16
null

Június elseje óta folyamatosan nyilvánosságra kerülnek a cégek és alapítványok pénzügyi beszámolói és közhasznúsági jelentései. Az Ökotárs Alapítvány hivatalos oldalán is bárki böngészheti a szervezet adatait.

A dokumentumból többek között kiderült, hogy 

  • saját bevételeik összege meghaladta a 12,5 millió forintot,
  • helyi önkormányzatoktól 3,1 millió forintot kaptak, 
  • a személyi jövedelemadók 1 százalékából 346 ezer forint, 
  • míg magánszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől 770 ezer forintnyi összeg érkezett hozzájuk.

Az alapítvány pénzügyi beszámolójából 

kiemelkedett a nemzetközi támogatások összege, ami megközelítette a 756 millió forintot.

Ez az összeg némi visszaesést mutat a két évvel ezelőtti értékekhez képest. 

Az adózott eredményük pedig 24,16 millió forint lett, ami ugyancsak jelentős csökkenés, hiszen ezen a soron a 2024-ben 137,9 millió forintot szerepeltettek .

Ezt is ajánljuk a témában

Pályázati kiírások

Mint azt a Mandiner korábban megírta, 2024-ben az egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó tevékenységük – támogatóként – az úgynevezett Szabad Média pályázat volt.

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének jóváhagyása nyomán döntés született a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány által működtetett kiírás nyerteseiről.

  • Első körben a 2023. november 15-i határidőig összesen 32 pályázat érkezett, amelyből 6 nem felelt meg a formai ellenőrzésen. A 26 érvényes pályázat közül 15 kapott támogatást, összesen 115 608 880 Ft értékben. Beszédes az orgánumok listája: Magyar Hang, Telex, 444.hu, Átlátszó, Debreciner, Klubrádió, Jelen hetilap, Magyar Narancs, Tilos Rádió, Nyugat.hu, Quibit.hu.
  • Második körben a nyertesek között tudhatta magát mások mellett az Élet és Irodalom, a Fókusz Stúdió, a Magyar Narancs, valamint a Szegeder.hu.
  • Harmadik körben – ez már nem szerepel az Ökotárs Alapítvány legfrissebb közhasznossági jelentésében – 173 millió forintot osztottak volna szét olyan szerkesztőségek között, mint a 444.hu, az Átlátszó, a Debreciner, a G7, a Kecsup vagy a Revizor, de jött a Trump-adminisztráció.

Nemrég pedig arról is beszámoltunk, hogy az alapítványra bízott Norvég Civil Alap kerete már 2026 elején megnyílt, mivel a finanszírozók úgy döntöttek, változtatnak a komplett támogatási szemléleten, így a civil keretet elérhetővé tették. Az első három pályázatot már be is jelentették, májustól három pályázat nyílt meg:

  • szervezetfejlesztésre, 
  • hálózatépítésre 
  • és az ukrán menekültek támogatására, valamint a menekültek civil szerveződésének előmozdítására a „Veled vagyunk, Ukrajna” elnevezésű kiírás keretében.

A pályázati felhívásokból kiderült, hogy a támogatások elnyerése viszonylag egyszerű, ráadásul a felhasznált keret elszámolásakor nincs szükség arra, hogy kézzelfogható eredményeket mutassanak fel a kedvezményezettek.

Nyitókép: Facebook

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kapcsolódó cikkek a Pénzügyi beszámolók aktában.

Csak úgy csorogtak a felajánlások Gulyás Mártonékhoz

2025-ben bár az uniós források sor üresen maradt a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány beszámolójában, de ennek ellenére sem szűkölködtek: több mint 980 milliós támogatás ütötte a markukat.

5 órája

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. június 15. 17:49
Most ezt a 776 milcsit is a magyar adófizetők fogják fizetni, miközben továbbra is külföldről lesz az "iránymutatás".
Válasz erre
0
0
lemez
2026. június 15. 17:39
A legnagyobb lobbiszervezete a metának van az unioban 10 milliárd euroval segiti ursulát.
Válasz erre
0
0
Karvaly
2026. június 15. 17:06
Innen látszik, hogy mennyire kamuk ezek a szervezetek, Magyarországról szinte semmi nem kapnak. Tovább az Ökotárs neve és logója is félrevezető: valami környezetvédelmi szervezetre asszociálna az ember, nem egy balos aktivista csoportra. Azok pedig, akik mentegetik az ilyen külföldről származó pénzosztásokat, hogy "adott célra kapták ezeket a pénzeket, nincs ebben semmi külső érdekek kiszolgálása" - vajon akkor is azt mondanák, ha mondjuk jobboldali szervezetek kapnának "jótékonysági" célokra pénzt Oroszországból vagy Kínából?
Válasz erre
1
0
lemez
2026. június 15. 16:38
Ez már vicc kategória hogy a vámmentességre kapott pénzt a liberálisok kapják évek óta.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!