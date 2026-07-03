Nyilvános, mennyit nyertek tavaly Magyar Péterék ezzel a céggel

hogy a társaság gazdálkodása jelentősen romlott az előző évhez képest: árbevétele több mint a felére csökkent, adózott eredménye pedig csaknem 87 százalékkal esett vissza.
A társaság nettó árbevétele a 2024-es 36,8 millió forintról 17,1 millió forintra mérséklődött, míg adózott eredménye 16,8 millió forintról 2,17 millió forintra csökkent. Az üzemi tevékenység eredménye 17,5 millió forintról 2,15 millió forintra esett vissza.
A mérleg szerint ugyanakkor a társaság pénzeszközeinek állománya 47,7 millió forintról 55,9 millió forintra nőtt, az összes eszköz értéke pedig meghaladta a 88,9 millió forintot. A saját tőke 30,5 millió forintra emelkedett, miközben a rövid lejáratú kötelezettségek 58,5 millió forintra nőttek.