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magyar márton llm tanácsadó és befektetési zrt Magyar Péter forint kontroll

Nyilvános, mennyit nyertek tavaly Magyar Péterék ezzel a céggel

2026. július 03. 14:29

A dokumentumot Magyar Márton írta alá, a társaságot korábban testvére, Magyar Péter miniszterelnök vezette.

2026. július 03. 14:29
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Nyilvánosságra került az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolója. A dokumentumot Magyar Márton írta alá, a társaságot korábban testvére, Magyar Péter miniszterelnök vezette.

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A beszámolóból az derül ki,

hogy a társaság gazdálkodása jelentősen romlott az előző évhez képest: árbevétele több mint a felére csökkent, adózott eredménye pedig csaknem 87 százalékkal esett vissza.

A társaság nettó árbevétele a 2024-es 36,8 millió forintról 17,1 millió forintra mérséklődött, míg adózott eredménye 16,8 millió forintról 2,17 millió forintra csökkent. Az üzemi tevékenység eredménye 17,5 millió forintról 2,15 millió forintra esett vissza.

A mérleg szerint ugyanakkor a társaság pénzeszközeinek állománya 47,7 millió forintról 55,9 millió forintra nőtt, az összes eszköz értéke pedig meghaladta a 88,9 millió forintot. A saját tőke 30,5 millió forintra emelkedett, miközben a rövid lejáratú kötelezettségek 58,5 millió forintra nőttek.

A vállalkozásnak 2025-ben sem volt alkalmazottja, az átlagos statisztikai állományi létszám nulla fő volt.

A most közzétett beszámoló olyan időszakot zár le, amikor a cég irányításában is változás történt. A Mandiner korábban beszámolt arról, hogy Magyar Péter öccse, Magyar Márton térítésmentesen vette át a társaság vezetését. A kormányfő lemondására azért volt szükség, mert a miniszterelnökökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerint kormánytag nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője (néhány kivételtől eltekintve).

Bár a 2025-ös üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolók benyújtásának határideje május 31-án lejárt, az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. beszámolójának elfogadási időpontjánál 2026. június 30-át tüntették fel Magyar Mártonék.

Magyar Márton egyébként a Kontroll című internetes kormánypárti portál tulajdonosa. A szájtot 2024 őszén, néhány hónappal Magyar Péter országos ismertté válása után indította el, aki azt megelőzően a Mészáros Lőrinc-közeli Indamedia egyik termékénél, az economx.hu-nál volt újságíró, de korábban volt például a HírTV riportere is, hívja fel a figyelmet a Média1. Egy időben pedig annak a PlanB Magyarország Kft.-nek a fizetési listáján szerepelt, mely a Diákhitel Zrt.-nek dolgozott, amikor az állami cégnek Magyar Péter volt a vezérigazgatója. Magyar Márton a Volánbusz fizetési listáján is szerepelt, miközben testvére, Magyar Péter az igazgatóság tagja volt. A Kontroll Média Szolgáltató Kft. a leadott nyilvános pénzügyi beszámolója szerint az első teljes pénzügyi évben, 2025-ben 129,2 millió forint nettó árbevételt ért el, az adózott eredménye 1,5 millió forint lett.

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A nyitóképen a miniszterelnök és testvérei láthatók. Forrás: Facebook

 

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
cinkegolyó
2026. július 03. 16:26
A "kiválasztottak", látszik rajtuk, hogy reneszánszuk van, eddig is az volt, de most aztán nagyon is.
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2
0
nyugalom
•••
2026. július 03. 15:43 Szerkesztve
A Borsban megjelent egy cikk a pszihopatakrol! Erdemes elolvasni, de anelkül is barki felismerheti, ha naponta csak egyszer hallja, látja poloskat! A képen a famili? A nyomigyerekek?
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9
0
google-2
2026. július 03. 15:38
Jobb nem ismerni ezeket a ,gyerekeket’.
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7
0
nyugalom
2026. július 03. 15:28
A terheltek.
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6
0
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