Nyilvános, mennyit nyertek tavaly Magyar Péterék ezzel a céggel

Magyar Márton egyébként a Kontroll című internetes kormánypárti portál tulajdonosa. A szájtot 2024 őszén, néhány hónappal Magyar Péter országos ismertté válása után indította el, aki azt megelőzően a Mészáros Lőrinc-közeli Indamedia egyik termékénél, az economx.hu-nál volt újságíró, de korábban volt például a HírTV riportere is, hívja fel a figyelmet a Média1. Egy időben pedig annak a PlanB Magyarország Kft.-nek a fizetési listáján szerepelt, mely a Diákhitel Zrt.-nek dolgozott, amikor az állami cégnek Magyar Péter volt a vezérigazgatója. Magyar Márton a Volánbusz fizetési listáján is szerepelt, miközben testvére, Magyar Péter az igazgatóság tagja volt. A Kontroll Média Szolgáltató Kft. a leadott nyilvános pénzügyi beszámolója szerint az első teljes pénzügyi évben, 2025-ben 129,2 millió forint nettó árbevételt ért el, az adózott eredménye 1,5 millió forint lett.