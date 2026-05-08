05. 08.
péntek
magyar márton llm zrt Magyar Péter

Magyar Péter öccse ingyen veszi át a leendő miniszterelnök cégének a vezetését

2026. május 08. 18:07

Feladata a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter öccse, Magyar Márton váltja a leendő miniszterelnököt az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói székében.

A lemondásra azért volt szükség, mert a miniszterelnökökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerint kormánytag nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője (néhány kivételtől eltekintve).

A vállalat tulajdonosa viszont továbbra is Magyar Péter marad. Az LLM Zrt.-t Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapította 2020-ban. Magyar Péter mintegy két évvel ezelőtt vásárolta ki a többi tulajdonost, így 100 százalékos tulajdonosa lett a társaságnak.

A hírrel kapcsolatban Magyar Márton közleményt adott ki, amelyet a következőkben teljes terjedelmében és változtatás nélkül közlünk:

A sajtóban ma megjelent hírekkel kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy testvérem kérésére én vettem át a kizárólagos tulajdonában álló LLM Zrt. vezetését. A döntés oka a törvényi összeférhetetlenség megszüntetése volt.

A tisztség ellátásáért, a testvéremhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem veszek fel, és tulajdonrészt sem szereztem a társaságban. Feladatom a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása. 

A továbbiakban is a Kontroll Média alapítójaként dolgozom azon, hogy egy pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól független, dinamikusan fejlődő magyar médiacéget építsünk.

Összesen 8 komment

hegyivadász
2026. május 08. 19:11
Hát, lehet papíron megszüntették az összeférhetetlenséget, de ha ennyivel el lehet intézni, akkor az egész szabálynak semmi értelme. Mitől lett vajon kevésbé összeférhetetlen a dolog azzal, hogy továbbra is tulajdonosa a cégnek csak most az öccse az igazgató?
tapir32
2026. május 08. 19:00
Az Orbán-kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, fegyverpénz, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel kkv. támogatás ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
westend
2026. május 08. 18:55
aki ingyen dolgozik, az általában nem csinál semmit. Persze az agyhalott tiszahitűeket meg lehet etetni mindenféle képmutató maszlaggal.
Ernest01
2026. május 08. 18:39
Ó jajj! A néppárt most már köpni nyelni sem tud.
