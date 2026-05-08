Magyar Péter öccse ingyen veszi át a leendő miniszterelnök cégének a vezetését

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter öccse, Magyar Márton váltja a leendő miniszterelnököt az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói székében.
A lemondásra azért volt szükség, mert a miniszterelnökökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerint kormánytag nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője (néhány kivételtől eltekintve).
A vállalat tulajdonosa viszont továbbra is Magyar Péter marad. Az LLM Zrt.-t Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapította 2020-ban. Magyar Péter mintegy két évvel ezelőtt vásárolta ki a többi tulajdonost, így 100 százalékos tulajdonosa lett a társaságnak.
A hírrel kapcsolatban Magyar Márton közleményt adott ki, amelyet a következőkben teljes terjedelmében és változtatás nélkül közlünk:
A sajtóban ma megjelent hírekkel kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy testvérem kérésére én vettem át a kizárólagos tulajdonában álló LLM Zrt. vezetését. A döntés oka a törvényi összeférhetetlenség megszüntetése volt.
A tisztség ellátásáért, a testvéremhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem veszek fel, és tulajdonrészt sem szereztem a társaságban. Feladatom a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.
A továbbiakban is a Kontroll Média alapítójaként dolgozom azon, hogy egy pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól független, dinamikusan fejlődő magyar médiacéget építsünk.
