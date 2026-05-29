dróntámadás elnök Oroszország Románia

Üzent Moszkvának Románia elnöke: Oroszország a hajnali dróntámadással arányos válaszra számíthat

2026. május 29. 14:19

Bekérették a román külügyiminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét.

Románia nem fogja eltűrni, hogy Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúja átterjedjen az állampolgáraira – jelentette ki pénteken Nicusor Dan román államfő a galaci drónincidensre reagálva.

Dan elmondta: arra kérte a külügyminisztériumot, hogy haladéktalanul készítse elő a megfelelő, a „nagyon súlyos” helyzettel arányos intézkedéseket az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat érintően.

Az államfő péntekre az ország nemzetbiztonsági testületét, a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT) rendkívüli ülésre hívta össze.

Az elnök közölte: a román hatóságok az incidens súlyával arányos intézkedéseket rendelnek el Oroszországgal szemben. Hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a sérültekre, családtagjaikra és azokra az emberekre gondol, akik saját otthonukban éltek át megrázó perceket, egyúttal megköszönte higgadtságukat és a román állam támogatásáról biztosította őket.

Dan szerint az eset példátlan jellege miatt határozott, összehangolt válaszra van szükség országos, szövetségi és nemzetközi szinten is. Leszögezte, hogy a történtekért teljes egészében Oroszország viseli a felelősséget.

A galaci incidens közvetlen következménye az Ukrajna ellen indított orosz háborúnak, valamint annak, hogy Moszkva felelőtlenül és válogatás nélkül alkalmazza ezeket a fegyverrendszereket a NATO-határok közvetlen közelében, semmibe véve a nemzetközi jogot”

– idézte a román elnök reagálását az Agerpres hírügynökség.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök Facebook-üzenetében Oroszország Ukrajna elleni „felelőtlenül és indokolatlan háborújának elfogadhatatlan következményeként” értékelte a galaci drónincidenst.

„Ez a háború továbbra is hatással van Románia és a keleti szárny államainak biztonságára. Fenntartás nélkül elítélem ezeket a súlyos cselekedeteket, és határozottan követelem Oroszországtól a leállításukat” – idézte az Agerpres hírügynökség a miniszterelnököt.

Bolojan kiemelte, hogy a nemzetbiztonság megerősítésének továbbra is abszolút prioritásnak kell lennie a romániai hatóságok és politikai erők számára, de szerinte a román védelmi válaszlépéseket a felszerelés szintje korlátozta.

„Ez újabb bizonyíték a SAFE program fontosságára, amelynek keretében teljes körű drónelhárító eszközöket biztosítunk a román hadsereg számára. A szerződést következő órákban aláírjuk. Néhány hónapon belül megkezdődik a drónelhárító képességek Romániába szállítása” – jelentette be a román kormányfő.

Bekérték az orosz nagykövetet

Oana Toiu, a román diplomácia vezetője közösségi oldalán közölte, hogy bekérették a román külügyiminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét. A külügyminiszter szerint bebizonyosodott, hogy a drón orosz eredetű, ezért az incidens súlyossága miatt a nagykövet bekéretéséről döntött.

Hivatalosan is közölni fogjuk vele, hogy az Oroszországi Föderáció e felelőtlenségének következményei lesznek a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokra és az európai szintű szankciócsomagok tekintetében is lépéseket tesznek”

– közölte a román külügyminiszter.

A tárcavezető a román televízió hírcsatornájának nyilatkozva elmondta: Bukarest már az éjszaka folyamán tájékoztatta NATO-szövetségeseit és az Európai Unió többi tagállamát.

„Mostanra sokaktól közülük a szolidaritás reakcióját hallottuk, és ez nagyon fontos, mert egyetlen ország sem áll egyedül a kockázatokkal szemben. A szükséges határozottsággal fogunk válaszolni” – mutatott rá Oana Ţoiu a TVR Infónak.

Péntek reggel robbanótöltettel felszerelt orosz drón zuhant Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

nyafika
2026. május 29. 15:28
Államcsőd szélén tántorgó románcigány inkább fogja be a pofáját...
nyafika
2026. május 29. 15:27
Kitiltja az Orosz vodkát? Micsoda istencsapása lesz... :D
paperfellow
2026. május 29. 15:20
Majd kerozint lopnak?
nemecsekerno-007-01
2026. május 29. 15:18
Mi a legdurvább amit egy orosz mondhat egy románnak: ,,Доброе утро, сосед!,, ,,Jó reggelt, szomszéd!,, :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
