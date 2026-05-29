Lemondott Németh Szilárd

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) csepeli csarnokában jelentette be.
Lemondott a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöki posztjáról Németh Szilárd. A sportvezető a szervezet elnökségének május 29-i, csepeli ülésén jelentette be döntését.
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) csarnokában tartott ülésen Németh Szilárd megköszönte az elnökség bizalmát és az eddigi közös munkát, majd
egy állománygyűlés keretében búcsúzott el a szövetség munkatársaitól, a sportág bajnokaitól, versenyzőitől és edzőitől. Utódjáról a hatályos alapszabály értelmében összehívandó tisztújító közgyűlés határoz majd.
Távozásának okairól a leköszönő elnök így nyilatkozott: „Hatalmas megtiszteltetés, különleges élmény volt több mint tizenegy éven át vezetni a magyar birkózócsaládot. (...) Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem. Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás.”
Németh Szilárd hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i olimpiai felkészülés közepén a sportágnak nyugodt és békés körülményekre van szüksége. Kiemelte, hogy az MBSZ szakmai, szervezeti és pénzügyi helyzete stabil, amit a már elfogadott beszámolók és tervek is alátámasztanak.
„Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át” – tette hozzá a sportvezető.
Németh Szilárdot először 2015. január 31-én választották meg a szövetség elnökének, pozíciójában később kétszer is megerősítették, így mandátuma eredetileg 2029-ig szólt volna. Elnökségének bő tíz éve alatt a magyar birkózók összesen 368 érmet szereztek a különböző korosztályos világversenyeken – köztük egy olimpiai, 13 vb- és 61 Eb-aranyat. Ebben az időszakban 14 új birkózócsarnok épült fel és 24 újult meg teljesen, emellett megvalósult a csepeli KIMBA-csarnok beruházása is.
Nyitókép: Magyar Birkózók Szövetsége