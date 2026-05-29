05. 29.
péntek
németh szilárd magyar birkózók szövetsége mbsz szövetség

Lemondott Németh Szilárd

2026. május 29. 12:01

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) csepeli csarnokában jelentette be.

Lemondott a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöki posztjáról Németh Szilárd. A sportvezető a szervezet elnökségének május 29-i, csepeli ülésén jelentette be döntését.

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) csarnokában tartott ülésen Németh Szilárd megköszönte az elnökség bizalmát és az eddigi közös munkát, majd 

egy állománygyűlés keretében búcsúzott el a szövetség munkatársaitól, a sportág bajnokaitól, versenyzőitől és edzőitől. Utódjáról a hatályos alapszabály értelmében összehívandó tisztújító közgyűlés határoz majd.

Távozásának okairól a leköszönő elnök így nyilatkozott: „Hatalmas megtiszteltetés, különleges élmény volt több mint tizenegy éven át vezetni a magyar birkózócsaládot. (...) Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem. Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás.”

Németh Szilárd hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i olimpiai felkészülés közepén a sportágnak nyugodt és békés körülményekre van szüksége. Kiemelte, hogy az MBSZ szakmai, szervezeti és pénzügyi helyzete stabil, amit a már elfogadott beszámolók és tervek is alátámasztanak.

„Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át” – tette hozzá a sportvezető.

Németh Szilárdot először 2015. január 31-én választották meg a szövetség elnökének, pozíciójában később kétszer is megerősítették, így mandátuma eredetileg 2029-ig szólt volna. Elnökségének bő tíz éve alatt a magyar birkózók összesen 368 érmet szereztek a különböző korosztályos világversenyeken – köztük egy olimpiai, 13 vb- és 61 Eb-aranyat. Ebben az időszakban 14 új birkózócsarnok épült fel és 24 újult meg teljesen, emellett megvalósult a csepeli KIMBA-csarnok beruházása is.

Nyitókép: Magyar Birkózók Szövetsége

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. május 29. 15:09
Akármilyen pacalpörköltszaftos tirpáknak próbálják beállítani, Németh Szilárd nemhogy nem hülye, hanem kifejezetten értelmes, emberséges és felelősségteljes. A tiszás tanácsköztársasági söpredékhez képest egy angol gentleman.
retek312
2026. május 29. 14:11
dagadt geci, kiloptad a szövetség pénzét, ülni fogsz nemsokára
gullwing
2026. május 29. 13:16
A régiek nem akarnak asszisztálni a sport tönkretételéhez. Mert az lesz, ne legyen erről senkinek sem kétsége!
chief Bromden
•••
2026. május 29. 12:24 Szerkesztve
Mikor születik ítélet a politikus magánalapítványába csatornázott állami és önkormányzati pénzek ügyében, amiket eredetileg a klub nyert el?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!