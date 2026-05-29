Lemondott Németh Szilárd

Távozásának okairól a leköszönő elnök így nyilatkozott: „Hatalmas megtiszteltetés, különleges élmény volt több mint tizenegy éven át vezetni a magyar birkózócsaládot. (...) Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem. Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás.”

Németh Szilárd hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i olimpiai felkészülés közepén a sportágnak nyugodt és békés körülményekre van szüksége. Kiemelte, hogy az MBSZ szakmai, szervezeti és pénzügyi helyzete stabil, amit a már elfogadott beszámolók és tervek is alátámasztanak.

„Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át” – tette hozzá a sportvezető.