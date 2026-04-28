Mi is megérezzük, hogy kulcsfontosságú szereplő hagyta ott a világpiacot meghatározó szövetséget

A szakértő szerint az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.
Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből.
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy május 1-el kilép az OPEC-ből, ami jelentős változást hozhat a globális olajpiacon – írja a CNBC.
A döntés különösen érzékenyen érinti a szervezetet, amely évtizedek óta a világ legnagyobb olajtermelőinek együttműködését koordinálja.
A lépés időzítése nem független a térség biztonsági helyzetétől. Az Emírségeket az elmúlt időszakban több támadás is érte Irán részéről, miközben a Hormuzi-szoros térségében kialakult feszültségek az olajszállításokat is akadályozták. Ez komoly kihívást jelent egy olyan ország számára, amelynek gazdasága nagymértékben az energiahordozók exportjára épül.
Az Emírségek közel hatvan éven át meghatározó szereplője volt az OPEC-nek: 1967-ben csatlakozott a szervezethez, és jelenleg is a harmadik legnagyobb termelőnek számít Szaúd-Arábia és Irak mögött. Távozása így nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is érzékeny veszteség a szövetség számára.
A hivatalos indoklás szerint a döntést egy átfogó stratégiai felülvizsgálat előzte meg.
Az ország energiaügyi vezetése úgy ítélte meg, hogy a kilépés jobban szolgálja a nemzeti érdekeket, és nagyobb mozgásteret biztosít a jövőbeni termelési célok eléréséhez.
Suhail Al Mazrouei energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a döntést úgy időzítették, hogy az a lehető legkisebb zavart okozza a piacon és a többi termelő számára.
Az Emírségek célja, hogy 2027-re napi 5 millió hordós termelési kapacitást érjen el, amihez rugalmasabb energiapolitikára van szüksége. A kormány ugyanakkor jelezte: a kilépés nem irányul az OPEC-tagok ellen, és nem a korábbi termeléscsökkentési megállapodásokkal szembeni elégedetlenség áll a háttérben.
A tárca közleménye szerint az ország a jövőben is elkötelezett marad a nemzetközi olajpiac stabilitása mellett, és továbbra is együtt kíván működni a termelő és fogyasztó országokkal, beleértve az OPEC+ csoportját is. A kilépés ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az Emírségek gyorsabban és rugalmasabban reagáljon a változó piaci körülményekre.
Tóth Máté energiajogász is reagált a hírre Facebook-oldalán. A szakértő az Egyesült Államokat nevezte meg, mint a kilépés fő okozója. „Az Egyesült Arab Emirátusok kilép az olajipari együttműködésből, hogy Trumppal és Izraellel működjön együtt” – fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
