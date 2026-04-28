Mi is megérezzük, hogy kulcsfontosságú szereplő hagyta ott a világpiacot meghatározó szövetséget

Az ország energiaügyi vezetése úgy ítélte meg, hogy a kilépés jobban szolgálja a nemzeti érdekeket, és nagyobb mozgásteret biztosít a jövőbeni termelési célok eléréséhez.

Suhail Al Mazrouei energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a döntést úgy időzítették, hogy az a lehető legkisebb zavart okozza a piacon és a többi termelő számára.

Az Emírségek célja, hogy 2027-re napi 5 millió hordós termelési kapacitást érjen el, amihez rugalmasabb energiapolitikára van szüksége. A kormány ugyanakkor jelezte: a kilépés nem irányul az OPEC-tagok ellen, és nem a korábbi termeléscsökkentési megállapodásokkal szembeni elégedetlenség áll a háttérben.

A tárca közleménye szerint az ország a jövőben is elkötelezett marad a nemzetközi olajpiac stabilitása mellett, és továbbra is együtt kíván működni a termelő és fogyasztó országokkal, beleértve az OPEC+ csoportját is. A kilépés ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az Emírségek gyorsabban és rugalmasabban reagáljon a változó piaci körülményekre.

Tóth Máté energiajogász is reagált a hírre Facebook-oldalán. A szakértő az Egyesült Államokat nevezte meg, mint a kilépés fő okozója. „Az Egyesült Arab Emirátusok kilép az olajipari együttműködésből, hogy Trumppal és Izraellel működjön együtt” – fogalmazott.