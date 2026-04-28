Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült arab emírségek opec irán kilépés szövetség

Mi is megérezzük, hogy kulcsfontosságú szereplő hagyta ott a világpiacot meghatározó szövetséget

2026. április 28. 16:45

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből.

2026. április 28. 16:45
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy május 1-el kilép az OPEC-ből, ami jelentős változást hozhat a globális olajpiacon – írja a CNBC.

 A döntés különösen érzékenyen érinti a szervezetet, amely évtizedek óta a világ legnagyobb olajtermelőinek együttműködését koordinálja.

A lépés időzítése nem független a térség biztonsági helyzetétől. Az Emírségeket az elmúlt időszakban több támadás is érte Irán részéről, miközben a Hormuzi-szoros térségében kialakult feszültségek az olajszállításokat is akadályozták. Ez komoly kihívást jelent egy olyan ország számára, amelynek gazdasága nagymértékben az energiahordozók exportjára épül.

Az Emírségek közel hatvan éven át meghatározó szereplője volt az OPEC-nek: 1967-ben csatlakozott a szervezethez, és jelenleg is a harmadik legnagyobb termelőnek számít Szaúd-Arábia és Irak mögött. Távozása így nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is érzékeny veszteség a szövetség számára.

A hivatalos indoklás szerint a döntést egy átfogó stratégiai felülvizsgálat előzte meg. 

Az ország energiaügyi vezetése úgy ítélte meg, hogy a kilépés jobban szolgálja a nemzeti érdekeket, és nagyobb mozgásteret biztosít a jövőbeni termelési célok eléréséhez. 

Suhail Al Mazrouei energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a döntést úgy időzítették, hogy az a lehető legkisebb zavart okozza a piacon és a többi termelő számára.

Az Emírségek célja, hogy 2027-re napi 5 millió hordós termelési kapacitást érjen el, amihez rugalmasabb energiapolitikára van szüksége. A kormány ugyanakkor jelezte: a kilépés nem irányul az OPEC-tagok ellen, és nem a korábbi termeléscsökkentési megállapodásokkal szembeni elégedetlenség áll a háttérben.

A tárca közleménye szerint az ország a jövőben is elkötelezett marad a nemzetközi olajpiac stabilitása mellett, és továbbra is együtt kíván működni a termelő és fogyasztó országokkal, beleértve az OPEC+ csoportját is. A kilépés ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az Emírségek gyorsabban és rugalmasabban reagáljon a változó piaci körülményekre.

Tóth Máté energiajogász is reagált a hírre Facebook-oldalán. A szakértő az Egyesült Államokat nevezte meg, mint a kilépés fő okozója. „Az Egyesült Arab Emirátusok kilép az olajipari együttműködésből, hogy Trumppal és Izraellel működjön együtt” – fogalmazott. 

Nyitókép: AFP

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 28. 17:19
Lehet, hogy Trump az OPEC-et is szét akarja verni? Amúgy simán elfogadtuk a szervezet létezését, de ha jól megnézzük ez egy piac befolyásolásra létrejött szervezet, ami alapvetően a verseny szűkítésével éri el a céljait. A paicgazdaságok versenyjogi szervezeteit pont az ilyenek ellen találták fel.
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. április 28. 17:15
Irán az OPEC alapító tagja. Irán már két hónapja bombázza a térség arab olajtermelő országait. A többi is ki fog lépni és egy másik szervezetet fognak létrehozni. Iránt kiközösítik és hagyni fogják, hogy a mocsok iráni rezsim végre összeomoljon. Irán épp ma könyörgött Trump-nak, hogy hagyják abba az iráni kikötők blokádját, de az atom programjukat továbbra se hajlandók feladni. Trumpot nem érdekli a mullák rinyálása. Iránban rezsim csere lesz, és a világ jobb lesz általa.
Válasz erre
0
1
survivor
2026. április 28. 17:06
Persze. Szabadon termel, magának, annak adja el , kinek akarja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!