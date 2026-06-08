Pár éve még beszántotta volna, most az RTL egyik realityműsorában tűnhet fel Vona Gábor

A Blikk értesülései szerint ugyanis Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke szerepelni fog az RTL Árulók – Gyilkosság a kastélyban című realityműsorában.

A csatorna leírása szerint a produkció a „taktika, a mentális hadviselés és a totális megtévesztés kegyetlen játéka”, amelynek cselekményét maguk a résztvevők alakítják. Úgy tudni, Vona részvétele váratlanul érte a többi játékost.