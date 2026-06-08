Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
06. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vona rtl reality

Pár éve még beszántotta volna, most az RTL egyik realityműsorában tűnhet fel Vona Gábor

2026. június 08. 20:32

A politikus korábban még úgy nyilatkozott: „Eltörölné a föld színéről az RTL-t”.

2026. június 08. 20:32
null

A Blikk értesülései szerint ugyanis Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke szerepelni fog az RTL Árulók – Gyilkosság a kastélyban című realityműsorában. 

A csatorna leírása szerint a produkció a „taktika, a mentális hadviselés és a totális megtévesztés kegyetlen játéka”, amelynek cselekményét maguk a résztvevők alakítják. Úgy tudni, Vona részvétele váratlanul érte a többi játékost.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

A politikus szerepvállalása azért is különös, mert a múltban élesen bírálta a kereskedelmi televíziókat:

2007-ben még úgy fogalmazott, hogy az RTL és a TV2 székházát is „eltörölné a föld színéről”, bár ettől a kijelentésétől nyolc évvel később már elhatárolódott.

A Blikk megkeresésére Vona Gábor nem kívánta kommentálni az értesülést, mondván: „Nem tudok ebben az ügyben önnek segíteni”.

Az RTL válaszában jelezte, hogy a forgatás már lezárult, a műsor szereplőivel és a premier pontos időpontjával kapcsolatos részleteket pedig a későbbiekben osztják meg a nyilvánossággal.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. június 08. 20:53
Szánalmas bohóc, akárcsak az utódja, a drogos pszichopata, akire még nagyobb bukás vár, mert még orvosi eset is.
Válasz erre
0
0
martens
2026. június 08. 20:48
Ez egy kétszínű tróger.
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. június 08. 20:40
Ez inkább örömteli. Kicsit sokáig tartott, de az iráni forradalmi gárda meg a szürke farkasok után 48 évesen végre csak megtalálta a helyét az életben.
Válasz erre
2
0
q-q-ri-q
2026. június 08. 20:38
Árulók... Megfilmesítették Vona életét? Finoman szólva is autentikus a jelenléte a műsorban és a csatornán is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!