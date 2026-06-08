Pár éve még beszántotta volna, most az RTL egyik realityműsorában tűnhet fel Vona Gábor

Másoknak tilos, neki szabad: Magyar Péter olyat tett a parlamentben, amit törvénnyel akar betiltani (VIDEÓ)
Nem tévedés, nem elírás, tényleg ez történik.
A politikus korábban még úgy nyilatkozott: „Eltörölné a föld színéről az RTL-t”.
A Blikk értesülései szerint ugyanis Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke szerepelni fog az RTL Árulók – Gyilkosság a kastélyban című realityműsorában.
A csatorna leírása szerint a produkció a „taktika, a mentális hadviselés és a totális megtévesztés kegyetlen játéka”, amelynek cselekményét maguk a résztvevők alakítják. Úgy tudni, Vona részvétele váratlanul érte a többi játékost.
A politikus szerepvállalása azért is különös, mert a múltban élesen bírálta a kereskedelmi televíziókat:
2007-ben még úgy fogalmazott, hogy az RTL és a TV2 székházát is „eltörölné a föld színéről”, bár ettől a kijelentésétől nyolc évvel később már elhatárolódott.
A Blikk megkeresésére Vona Gábor nem kívánta kommentálni az értesülést, mondván: „Nem tudok ebben az ügyben önnek segíteni”.
Az RTL válaszában jelezte, hogy a forgatás már lezárult, a műsor szereplőivel és a premier pontos időpontjával kapcsolatos részleteket pedig a későbbiekben osztják meg a nyilvánossággal.
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Nem tévedés, nem elírás, tényleg ez történik.
Nyitókép: Lakatos Péter / MTI
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