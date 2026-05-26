Az RTL, 24.hu és ATV munkatársaival tölti fel a kormányt Magyar Péter

2026. május 26. 12:31

Egyre gyűlnek Magyar Péter és a Tisza-kormány körül a magukat függetlennek és objektívnek nevező balliberális újságírók és médiaszakemberek.

Egyre gyűlnek Magyar Péter és a Tisza-kormány körül a magukat függetlennek és objektívnek nevező, alapvetően balliberális újságírók és médiaszakemberek. Pedig 

Magyar Péter a választási kampányban számtalanszor hangoztatta, hogy kormányra kerülve visszaállítja a sajtószabadságot, a kiegyensúlyozott tájékoztatást. 

Ennek ellenére egyre inkább úgy tűnik, ezt a fajta kiegyensúlyozottságot nem saját kormányában képzeli el. 

Az RTL a legnépszerűbb

A Tisza Párt első ilyen igazolása Tárkányi Zsolt volt, aki az RTL Klubtól érkezett Magyar Péter mellé, és 2025 nyarától 2026 májusáig sajtófőnöki feladatokat látott el. Az országgyűlési mandátumot nyert Tárkányi a Vitézy Dávid által vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára lett.

Az RTL Klubtól mások is érkeztek a kormányhoz, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivői feladatokat lát el, ahogy Köböl Anita is, aki az ATV műsorvezetője volt a felkérés előtt. 

A 24.hu államtitkárokat adott

Pár napja jelentette be Bujdosó Andrea a Tisza országgyűlési frakciójának vezetője, hogy

 a Tisza-frakció sajtófőnöke Horváth Nándor lett, aki ugyancsak az RTL Híradó riportere volt, de a választási kampányban a 24.hu számára is készített videóriportokat.

Egyébként a 24.hu is hozzájárulhatott a kormány összetételéhez, Kustánczi Norbert, aki 2017-ig a Central Médiacsoporthoz tartozó 24.hu-nál volt főszerkesztő, most 

a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára lett. 

Kustánczi Norbert a 24.hu után egy ideig a Zoom.hu főszerkesztője volt, ezután az Uniomedia Communicationsnél volt tartalomigazgató, később az Európai Parlamentben volt kommunikációs tanácsadó, 2025 óta pedig a Tisza Párt politikai koordinátora. 

Kálnoki Kis Attila is 24.hu-s igazolás, 

a portál főmunkatársát Pósfai Gábor belügyminiszter kérte fel sportügyekkel foglalkozó szakállamtitkárnak.

Érdemes még megemlíteni Virág Sárát, aki előbb az Index, majd ATV újságírója volt, bő egy évvel ezelőtt azonban a Magyar Péter testvére által vezetett Kontrollhoz igazolt.

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

 

 

 

 

 

frankie-bunn
2026. május 26. 14:29
Sok kóla "folyik", sok a kólás doboz...
Türelem
2026. május 26. 14:23
Számunkra, zsidók számára megnyugtató, hogy vége a genetikailag alattvaló magyarok uralmának.......
nuevas-reglas
2026. május 26. 14:20
Kamu hir, egyik se kormanytag
elektronelektor
2026. május 26. 14:19
A "független-objektív" propagandisták imádják a bugris pszichopata seggét nyalni. Most pedig egészen közel férkőztek az imádott segglyukhoz. Így óriási örömüket lelhetik benne, minden nap barna nyelvvel távozhatnak a munkahelyükről.
