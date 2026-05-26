Az RTL, 24.hu és ATV munkatársaival tölti fel a kormányt Magyar Péter

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Egyre gyűlnek Magyar Péter és a Tisza-kormány körül a magukat függetlennek és objektívnek nevező, alapvetően balliberális újságírók és médiaszakemberek. Pedig
Magyar Péter a választási kampányban számtalanszor hangoztatta, hogy kormányra kerülve visszaállítja a sajtószabadságot, a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
Ennek ellenére egyre inkább úgy tűnik, ezt a fajta kiegyensúlyozottságot nem saját kormányában képzeli el.
A Tisza Párt első ilyen igazolása Tárkányi Zsolt volt, aki az RTL Klubtól érkezett Magyar Péter mellé, és 2025 nyarától 2026 májusáig sajtófőnöki feladatokat látott el. Az országgyűlési mandátumot nyert Tárkányi a Vitézy Dávid által vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára lett.
Az RTL Klubtól mások is érkeztek a kormányhoz, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivői feladatokat lát el, ahogy Köböl Anita is, aki az ATV műsorvezetője volt a felkérés előtt.
Pár napja jelentette be Bujdosó Andrea a Tisza országgyűlési frakciójának vezetője, hogy
a Tisza-frakció sajtófőnöke Horváth Nándor lett, aki ugyancsak az RTL Híradó riportere volt, de a választási kampányban a 24.hu számára is készített videóriportokat.
Egyébként a 24.hu is hozzájárulhatott a kormány összetételéhez, Kustánczi Norbert, aki 2017-ig a Central Médiacsoporthoz tartozó 24.hu-nál volt főszerkesztő, most
a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára lett.
Kustánczi Norbert a 24.hu után egy ideig a Zoom.hu főszerkesztője volt, ezután az Uniomedia Communicationsnél volt tartalomigazgató, később az Európai Parlamentben volt kommunikációs tanácsadó, 2025 óta pedig a Tisza Párt politikai koordinátora.
Kálnoki Kis Attila is 24.hu-s igazolás,
a portál főmunkatársát Pósfai Gábor belügyminiszter kérte fel sportügyekkel foglalkozó szakállamtitkárnak.
Érdemes még megemlíteni Virág Sárát, aki előbb az Index, majd ATV újságírója volt, bő egy évvel ezelőtt azonban a Magyar Péter testvére által vezetett Kontrollhoz igazolt.
