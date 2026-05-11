vitézy dávid tisza párt tárkányi zsolt

Az RTL korábbi riportere lesz a közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára

2026. május 11. 10:06

Tárkányinak lesz a feladata az is, hogy tartsa a kapcsolatot a kormány többi tagjával és a Tisza-frakcióval.

Tárkányi Zsolt lesz Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára – jelentette be hétfő reggel Vitézy Dávid, a tárca leendő minisztere. A parlamenti államtitkár fogja képviselni fogja a minisztériumot és a közlekedéssel, építészettel, beruházásokkal kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben. Tárkányinak lesz a feladata lesz az is, hogy tartsa a kapcsolatot a kormány többi tagjával és a Tisza-frakcióval is, mondta a miniszterjelölt. 

A minisztérium jövőbeli feladatai közül kiemelték a Tárkányi választókerületében található Debreceni Nagyállomás ügyét. Vitézy szerint Debrecen jól mutatja, hogy a korábbi kormány nem tudta érdemben fejleszteni az ország vasúti pályaudvarait és állomásait.

A debreceni tiszás képviselő, Tárkányi Zsolt megköszönte a felkérést Vitézynek, akit több mint tíz éve ismer. Tárkányi Zsolt 2025 nyarán csatlakozott a Tisza Párthoz sajtófőnökként. Korábban az RTL riportere volt, ezt megelőzően pedig az MTI-nél és a Hír TV-nél dolgozott. Az idei országgyűlési választáson Tárkányi a debreceni központú Hajdú-Bihar 1-es körzetben indult, ahol fölényesen győzött: a szavazatok 59,5 százalékát szerezte meg.

Tárkányi akkor lett országosan ismert politikus, amikor márciusban előkerült róla egy karlendítős fotó. Később a tiszás politikus elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kért bocsánatot, szerinte a képen nem az van, aminek látszik. Az ügyben – mint írtuk – az izraeli nagykövetség is megszólalt.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Halder_1899
2026. május 11. 10:39
Aki független és objektív volt az megkapja jutalmát.... :)))))
vitez-laszlo
2026. május 11. 10:37
Jól pedálozott a csávó! Megdolgozott érte....:))))
Cogito ergo sum
2026. május 11. 10:34
Ez olyan állás, mint poloskáé az EU-ban??????
mlotta
2026. május 11. 10:24
Kapitány István meghallgatása – felülvizsgáljuk Paks 2-t és a különadókat, semmilyen forrásról nem válunk le
