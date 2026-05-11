Az RTL korábbi riportere lesz a közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára

Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett.
Tárkányi Zsolt lesz Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára – jelentette be hétfő reggel Vitézy Dávid, a tárca leendő minisztere. A parlamenti államtitkár fogja képviselni fogja a minisztériumot és a közlekedéssel, építészettel, beruházásokkal kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben. Tárkányinak lesz a feladata lesz az is, hogy tartsa a kapcsolatot a kormány többi tagjával és a Tisza-frakcióval is, mondta a miniszterjelölt.
A minisztérium jövőbeli feladatai közül kiemelték a Tárkányi választókerületében található Debreceni Nagyállomás ügyét. Vitézy szerint Debrecen jól mutatja, hogy a korábbi kormány nem tudta érdemben fejleszteni az ország vasúti pályaudvarait és állomásait.
A debreceni tiszás képviselő, Tárkányi Zsolt megköszönte a felkérést Vitézynek, akit több mint tíz éve ismer. Tárkányi Zsolt 2025 nyarán csatlakozott a Tisza Párthoz sajtófőnökként. Korábban az RTL riportere volt, ezt megelőzően pedig az MTI-nél és a Hír TV-nél dolgozott. Az idei országgyűlési választáson Tárkányi a debreceni központú Hajdú-Bihar 1-es körzetben indult, ahol fölényesen győzött: a szavazatok 59,5 százalékát szerezte meg.
Tárkányi akkor lett országosan ismert politikus, amikor márciusban előkerült róla egy karlendítős fotó. Később a tiszás politikus elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kért bocsánatot, szerinte a képen nem az van, aminek látszik. Az ügyben – mint írtuk – az izraeli nagykövetség is megszólalt.
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
