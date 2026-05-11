Az RTL korábbi riportere lesz a közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára

Tárkányi Zsolt lesz Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára – jelentette be hétfő reggel Vitézy Dávid, a tárca leendő minisztere. A parlamenti államtitkár fogja képviselni fogja a minisztériumot és a közlekedéssel, építészettel, beruházásokkal kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben. Tárkányinak lesz a feladata lesz az is, hogy tartsa a kapcsolatot a kormány többi tagjával és a Tisza-frakcióval is, mondta a miniszterjelölt.

A minisztérium jövőbeli feladatai közül kiemelték a Tárkányi választókerületében található Debreceni Nagyállomás ügyét. Vitézy szerint Debrecen jól mutatja, hogy a korábbi kormány nem tudta érdemben fejleszteni az ország vasúti pályaudvarait és állomásait.