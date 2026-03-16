Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett: Radnai Márk igyekezett nem felismerni sem a mozdulatot, sem a képen szereplő Tárkányit, de a Tisza-szimpatizánsok már sokkal őszintébbek voltak. Az ügyben az izraeli nagykövetség is megszólalt, Schiffer András pedig a kettős mércére világított rá.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez, amelyen
a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje Tárkányi Zsolt náci karlendítésre hajazó mozdulatot végez.
Tárkányi eddig nem mondott le, nem kért bocsánatot.
A Hetekhez eljuttatott képen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) vonulása látható. Ez a DVSC 1994-ben alapított ultracsoportja, amelynek menetében a felvétel szerint több résztvevő is felemeli a karját. A képen szereplő férfi egyforma pulóvert visel a csoport tagjaival, arcát részben sál takarja, azonban a lap szerint így is feltűnő a hasonlóság Tárkányi Zsolttal. Az olvasó, aki a képet eljuttatta a szerkesztőséghez, szintén azt állítja, hogy valóban ő látható rajta.
A felvétel információk szerint egy szurkoló által készült a 2010-es évek elején egy SZUD-vonuláson. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkolói csoportja a 2000-es és 2010-es években több alkalommal is botrányt keltő, szélsőséges megnyilvánulásokkal került a figyelem középpontjába. A lelátókon például időnként felhangzott az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű antiszemita rigmus is.
Azt a Tisza sajtóosztálya is megerősítette, hogy Tárkányi látható a képen, azt viszont tagadták, hogy náci karlendítést végzett volna.
A Mandiner később kiszúrta, hogy politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án
egy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben.
A ruhadarab, amit a fotón Tárkányi Zsolt visel, egy Thor Steinar-ing.
A német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.
A Thor Steinar a kép készültének időszakában két ikonikus, apró kockás ingmodellt futtatott – ilyen látható Tárkányin is, mellkasrészén a klasszikus Thor Steinar-logóval.
A márka ruhadarabjainak viselése tilos több németországi futballstadionban, iskolában, közintézményben is.
Két fotó Tárkányiról: egy náci karlendítést bemutató felvétel, és egy olyan kép, amin szélsőjobboldali „identitást” hirdető inget visel.
Tárkányi Zsolt rövid bejegyzésben tagadta azt, hogy a felvételen Thor Steinar márkájú inget visel – annak ellenére tette ezt, hogy a képen egyértelműen látható az öltözetén a logó.
A Tisza sajtófőnöke talán ezért sem vitte túlzásba a magyarázkodást, lényegét tekintve mindössze annyit írt:
természetesen nem Thor Steinar ing van rajtam”.
A szokásos tiszás panelekkel zárta a bejegyzését, propagandasajtózott és „jó vergődést” kívánt.
Az ügyben Izrael budapesti nagykövetsége közleményt adott ki.
„Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket” – fogalmaztak a közleményben.
Mint fogalmaztak,
nagy aggodalommal tekintenek minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár”.
„Az ilyen cselekmények különösen aggasztóak, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai személyiségek vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy mikor történtek.
Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket”
– zárták a kommünikét.
A Hír TV riportjában a Tisza jelöltjeit és szimpatizánsait kérdezték arról, mit gondolnak a képről, és ők minek látják a gesztust. A párt alelnöke,
Radnai Márk úgy tett, mintha nem ismerné fel a képen látható férfit,
majd azután is ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy nem tudja, ki van a képen, miután az újságíró szembesítette azzal, hogy a Tisza is elismerte Tárkányi személyazonosságát.
Végül azzal próbálta mentegetni a képen látható mozdulatot, hogy az szerinte integetés is lehet.
A HírTV-n felidézték: korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok ugyancsak integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.
A párt szimpatizánsai ezzel szemben őszintén és nyíltan elmondták a véleményüket: szerintük egyértelműen és félremagyarázhatatlanul náci karlendítés van a képen.
Többen azután is elutasították Tárkányi tettét, hogy megtudták: a Tisza sajtófőnökét ábrázolja a felvétel.
„Tényleg ezt csinálja?” – kérdezték meglepődve, de olyan is volt aki egyértelműen kijelentette:
„Elítélem!”
A történtekre Schiffer András ügyvéd is reagált közösségi oldalán. Mint fogalmazott, pénteken „összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen”.
Az ügyvéd ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy ennek ellenére
a 444.hu és a Népszava »állítólagos« karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant”.
Schiffer szerint ez rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. „Ráadásul szervezett szurkolói csoportok – számomra ettől még visszataszító – karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával való azonosulást tükrözik”– írta.
Az egykori politikus ezután emlékeztetett, hogy érdemes az ügy kapcsán elővenni azt a „sajtóhisztériát”, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek.
Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak”
– zárta bejegyzését Schiffer András.
Nyitókép forrása: Hetek