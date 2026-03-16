Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya

A Hetekhez eljuttatott képen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) vonulása látható. Ez a DVSC 1994-ben alapított ultracsoportja, amelynek menetében a felvétel szerint több résztvevő is felemeli a karját. A képen szereplő férfi egyforma pulóvert visel a csoport tagjaival, arcát részben sál takarja, azonban a lap szerint így is feltűnő a hasonlóság Tárkányi Zsolttal. Az olvasó, aki a képet eljuttatta a szerkesztőséghez, szintén azt állítja, hogy valóban ő látható rajta.

A felvétel információk szerint egy szurkoló által készült a 2010-es évek elején egy SZUD-vonuláson. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkolói csoportja a 2000-es és 2010-es években több alkalommal is botrányt keltő, szélsőséges megnyilvánulásokkal került a figyelem középpontjába. A lelátókon például időnként felhangzott az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű antiszemita rigmus is.

Azt a Tisza sajtóosztálya is megerősítette, hogy Tárkányi látható a képen, azt viszont tagadták, hogy náci karlendítést végzett volna.

Újabb sokatmondó kép került elő Tárkányiról

A Mandiner később kiszúrta, hogy politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án