03. 16.
hétfő
schiffer andrás radnai márk tárkányi zsolt

Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya

2026. március 16. 05:46

A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett: Radnai Márk igyekezett nem felismerni sem a mozdulatot, sem a képen szereplő Tárkányit, de a Tisza-szimpatizánsok már sokkal őszintébbek voltak. Az ügyben az izraeli nagykövetség is megszólalt, Schiffer András pedig a kettős mércére világított rá.

2026. március 16. 05:46
Ahogy arról korábban beszámoltunk, megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez, amelyen 

a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje Tárkányi Zsolt náci karlendítésre hajazó mozdulatot végez.

Tárkányi eddig nem mondott le, nem kért bocsánatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Hetekhez eljuttatott képen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) vonulása látható. Ez a DVSC 1994-ben alapított ultracsoportja, amelynek menetében a felvétel szerint több résztvevő is felemeli a karját. A képen szereplő férfi egyforma pulóvert visel a csoport tagjaival, arcát részben sál takarja, azonban a lap szerint így is feltűnő a hasonlóság Tárkányi Zsolttal. Az olvasó, aki a képet eljuttatta a szerkesztőséghez, szintén azt állítja, hogy valóban ő látható rajta.

A felvétel információk szerint egy szurkoló által készült a 2010-es évek elején egy SZUD-vonuláson. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkolói csoportja a 2000-es és 2010-es években több alkalommal is botrányt keltő, szélsőséges megnyilvánulásokkal került a figyelem középpontjába. A lelátókon például időnként felhangzott az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű antiszemita rigmus is.

Azt a Tisza sajtóosztálya is megerősítette, hogy Tárkányi látható a képen, azt viszont tagadták, hogy náci karlendítést végzett volna.

Újabb sokatmondó kép került elő Tárkányiról

A Mandiner később kiszúrta, hogy politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án

egy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben.

Ezt is ajánljuk a témában

A ruhadarab, amit a fotón Tárkányi Zsolt visel, egy Thor Steinar-ing.

A német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.

A Thor Steinar a kép készültének időszakában két ikonikus, apró kockás ingmodellt futtatott – ilyen látható Tárkányin is, mellkasrészén a klasszikus Thor Steinar-logóval.

A márka ruhadarabjainak viselése tilos több németországi futballstadionban, iskolában, közintézményben is.

Két fotó Tárkányiról: egy náci karlendítést bemutató felvétel, és egy olyan kép, amin szélsőjobboldali „identitást” hirdető inget visel.

Tárkányi Zsolt rövid bejegyzésben tagadta azt, hogy a felvételen Thor Steinar márkájú inget visel – annak ellenére tette ezt, hogy a képen egyértelműen látható az öltözetén a logó. 

A Tisza sajtófőnöke talán ezért sem vitte túlzásba a magyarázkodást, lényegét tekintve mindössze annyit írt: 

természetesen nem Thor Steinar ing van rajtam”.

 A szokásos tiszás panelekkel zárta a bejegyzését, propagandasajtózott és „jó vergődést” kívánt.

Az izraeli nagykövetség sem hagyta szó nélkül

Az ügyben Izrael budapesti nagykövetsége közleményt adott ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint fogalmaztak,

nagy aggodalommal tekintenek minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár”.

„Az ilyen cselekmények különösen aggasztóak, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai személyiségek vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy mikor történtek. 

Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket”

– zárták a kommünikét.

Miközben a Tisza szimpatizánsai elismerték, hogy karlendítés, Radnai csak integetést látott

A Hír TV riportjában a Tisza jelöltjeit és szimpatizánsait kérdezték arról, mit gondolnak a képről, és ők minek látják a gesztust. A párt alelnöke, 

Radnai Márk úgy tett, mintha nem ismerné fel a képen látható férfit, 

majd azután is ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy nem tudja, ki van a képen, miután az újságíró szembesítette azzal, hogy a Tisza is elismerte Tárkányi személyazonosságát.

Végül azzal próbálta mentegetni a képen látható mozdulatot, hogy az szerinte integetés is lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

A HírTV-n felidézték: korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok ugyancsak integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

A párt szimpatizánsai ezzel szemben őszintén és nyíltan elmondták a véleményüket: szerintük egyértelműen és félremagyarázhatatlanul náci karlendítés van a képen. 

Többen azután is elutasították Tárkányi tettét, hogy megtudták: a Tisza sajtófőnökét ábrázolja a felvétel.

„Tényleg ezt csinálja?” – kérdezték meglepődve, de olyan is volt aki egyértelműen kijelentette: 

„Elítélem!”

Ezt is ajánljuk a témában

Schiffer András leleplezte a független-objektív média kettős mércéjét

A történtekre Schiffer András ügyvéd is reagált közösségi oldalán. Mint fogalmazott, pénteken „összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen”

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyvéd ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy ennek ellenére 

a 444.hu és a Népszava »állítólagos« karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant”.

Schiffer szerint ez rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. „Ráadásul szervezett szurkolói csoportok – számomra ettől még visszataszító – karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával való azonosulást tükrözik”– írta.

Az egykori politikus ezután emlékeztetett, hogy érdemes az ügy kapcsán elővenni azt a „sajtóhisztériát”, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek. 

Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak” 

– zárta bejegyzését Schiffer András.

Nyitókép forrása: Hetek

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
nagyfero-0
2026. március 16. 09:45
Hát ha ez nem a vélekedések szerinti náci karlendítés, akkor szerintem sutba is dobhatjuk a történelmet amit erről tanultunk... De szép! Adott egy: - progresszív haladó, - RTL-es múltba ágyazott, - Brüsszelita elkötelezettségű, - TISZÁS tisztviselő ember, - Náci karlendítéssel, szubkultúrára jellemző öltözködésben és látható társasági beágyazottsággal... NACCERŰŰŰŰ! Vajon hogy köszön a vezérnek a nagygyűlés előtt, után? Heil..?!
MaBaker
2026. március 16. 08:51
Végre egy ember a tiszában akibe szorult némi jobboldali érzelem, erre ezt is kikezdik
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 16. 08:46 Szerkesztve
macilaci52belbuda 2026. március 16. 07:12 Ez az igazi pofátlanság! Tolvajt kiált az igazi tolvaj aki ellopja a jövőt a gyermekeinktől és az unokáinktól és oda akarja adni Brüsszel és Zelenszkij mocskos kezébe!" Meséld már el miként képzeled az ellopott gyermekek jövőjét?Pl kiküldik hozzájuk zsoltibácsit?😁🤦‍♂️ Látod baszdmeg pont a a 74 éves szemérmetlenül degenerált idős fajtád miatt bélyegzik meg a nyugdíjasok többséget.Mondjuk alapjában egyet is értek vele, de a nyugdíjkorhatár betöltésének időpontjával a választási jogot is megvonnám.Ugyan úgy ahogy 18 éves korodig nem szavazhatsz.😁👍
CirmoS
2026. március 16. 08:42
Ez a Radnai nevű buzi, ez a komcsiszar pont úgy nem akarja felismerni a Tárkányi nevű náci karlendítő haverját, ahogy annak idején a komcsilibsináci csürhe sem akarta sokáig felismerni a kispesti - önkormányzati - drogozó csürhét...Lakner...Gajda...Kránitz ügy... Micsoda hasonlóság........ Ezek MINDIG UGYANAZOK!...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.