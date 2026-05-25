Felfoghatatlan szerencséje volt a siklóernyősnek, akit egy kisrepülőgép csapott el a levegőben (VIDEÓ)

Csodával határos módon túlélte a légi ütközést az a 44 éves osztrák siklóernyős nő, akinek ernyőjének egy Cessna repülőgép csapódott Salzburg tartomány felett – számolt be a Kronen Zeitung.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

A nő az Instagramon „második születésnapjaként” emlegette a baleset napját, és azt írta: szinte hihetetlen számára, hogy az esetet csak zúzódásokkal és kék foltokkal megúszta.