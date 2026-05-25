Felfoghatatlan szerencséje volt a siklóernyősnek, akit egy kisrepülőgép csapott el a levegőben (VIDEÓ)

Hajszálon múlt a 44 éves osztrák nő élete.
Csodával határos módon túlélte a légi ütközést az a 44 éves osztrák siklóernyős nő, akinek ernyőjének egy Cessna repülőgép csapódott Salzburg tartomány felett – számolt be a Kronen Zeitung.
A nő az Instagramon „második születésnapjaként” emlegette a baleset napját, és azt írta: szinte hihetetlen számára, hogy az esetet csak zúzódásokkal és kék foltokkal megúszta.
A baleset szombaton történt Piesendorf térségében. A rendőrség szerint a nő siklóernyővel repült, amikor hátulról nekiütközött egy 28 éves tiroli férfi által vezetett Cessna. A propeller súlyosan megrongálta az ernyőt, ezért a nőnek ki kellett oldania a mentőernyőt.
A siklóernyős végül egy erdei úton hajtott végre kényszerleszállást, míg a kisrepülőgép pilótája biztonságban letette a gépet a zell am see-i repülőtéren. A hatóságok szerint óriási szerencse, hogy senki sem halt meg a balesetben. Az ütközés pontos okát még vizsgálják.
